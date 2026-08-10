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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कितनी ताकतवर होगी भारत की अग्नि-6 बैलिस्टिक मिसाइल? क्या अमेरिका-यूरोप भी होंगे रेंज में, जानिए

सामान्य मिसाइल केवल एक परमाणु वारहेड ले जाती है. अग्नि-6 मिसाइल IRV तकनीक से भी लैस होगी. ये अपने साथ 8 से 10 अलग-अलग परमाणु वारहेड ले जा सकती है. अग्नि-6 की स्पीड लगभग 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी.

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Shivendra Rai

Updated : Aug 10, 2026, 06:43 PM IST

कितनी ताकतवर होगी भारत की अग्नि-6 बैलिस्टिक मिसाइल? क्या अमेरिका-यूरोप भी होंगे रेंज में, जानिए

अग्नि-6 की स्पीड लगभग 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी. (AI इमेज)

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  • अग्नि-6 भारत की पहली अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल होगी
  • अनुमान है कि अग्नि-6 की रेंज 12000 किमी हो सकती है
  • अग्नि-6 एक थ्री स्टेज सॉलिड फ्यूल मिसाइल होगी

India's Agni-6 program: भारत ने हाल ही में ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 'अग्नि-4' का सफल परीक्षण किया. भारत 'अग्नि-5' भी बना चुका है. अब चर्चा भारत की सबसे लंबी दूरी की अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल 'अग्नि-6' की हो रही है. इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के विकास से जुड़ा अग्नि-6 प्रोग्राम रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट है. इसके बारे में भारत सरकार की तरफ से कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है. हालांकि रक्षा विशेषज्ञों के बीच इस खास मिसाइल को लेकर खूब चर्चा हुई है. आइये जानते हैं 'अग्नि-6' की संभावित ताकत और रेंज के बारे में. 

कितनी होगी अग्नि-6 की रेंज?

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित की जा रही अग्नि-6 की संभावित रेंज 8000 से 12000 किलोमीटर हो सकती है. हालांकि इसकी असल ऑपरेशनल रेंज के बारे में अभी कोई पक्की जानकारी नहीं है. अग्नि-6 को रोड/रेल मोबाइल लॉन्चर या जमीन में बने साइलो से दागा जा सकता है. रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि 12,000 किमी की मारक क्षमता का मतलब है भारत की सीमा से लॉन्च करने पर यह दुनिया के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकती है. इसकी जद में एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का बड़ा हिस्सा आ जाएगा. 

एयर मार्शल संजीव कपूर (रि) कहते हैं कि इस तरह की मिसाइल दुनिया के सिर्फ 6 देशों के पास है. अग्नि-6 भारत को इस एलीट क्लब में शामिल कर देगी. वह कहते हैं भारत अब किसी भा मामले में पीछे नहीं रहेगा. DRDO सबमरीन से लॉन्च होने वाली के-6 बैलिस्टिक मिसाइल भी बना रहा है. 

रक्षा विशेषज्ञ और DRDO के पूर्व वैज्ञानिक सृजन कलाम कहते हैं कि मैक 24 स्पीड वाली अग्नि-6 सिर्फ एक हथियार नहीं होगी. यह भारत की ग्लोबल डिटरेंस का एक सुनहरा अध्याय है. वह कहते हैं कि ICBM कोई सामान्य मिसाइल नहीं होती. ये परमाणु हथियार डिलीवर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है. इसे पूर्व या पश्चिम से लॉन्च करने पर दुनिया की कोई ऐसी जगह नहीं बचेगी जिसे हम हिट ना कर सके. 

सृजन कलाम के अनुसार, अग्नि-6 एक थ्री स्टेज सॉलिड फ्यूल मिसाइल होगी. ठोस ईंधन वाली मिसाइलों को बेहद कम समय में लॉन्च के लिए तैयार किया जा सकता है. ये ज्यादा लंबी दूरी तय कर सकती है और और इनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है जिसे रोक पाना लगभग असंभव होता है. अग्नि-6 MIRV तकनीक से भी लैस होगी. यानी कि यह एक से ज्यादा वॉरहेड ले जा सकती है और इन्हें अलग-अलग जगहों पर गिरा सकती है. 

सृजन कलाम के अनुसार, मैक-24 की स्पीड का मतलब है लगभग 30000 किलोमीटर प्रति घंटा. ये लॉन्च होने के सिर्फ 70 सेकेंड में इस्लामाबाद पहुंच जाएगी. ये दिल्ली से लंदन 12 मिनट में और दिल्ली से अमेरिका 15 मिनट में पहुंच सकती है. इतनी स्पीड पर रिएक्शन टाइम खत्म हो जाता है. अगर रडार इसे डिटेक्ट भी कर ले तो जब तक इसके रास्ते को ट्रैक कर के इंटरसेप्टर दागे जाएंगे, तब तक अग्नि-6 अपने निशाने तक पहुंच चुकी होगी.

सेकंड-स्ट्राइक सुरक्षा कवच

बता दें कि भारत की परमाणु नीति 'नो फर्स्ट यूज' की है. इसका मतलब है कि भारत कभी भी अपने दुश्मन पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा. लेकिन अगर कोई देश भारत पर परमाणु हमला करता है, तो जवाब भीषण होगा. अग्नि-6 की मोबाइल लॉन्च प्रणाली और MIRV क्षमता भारत को एक विश्वसनीय सेकंड-स्ट्राइक सुरक्षा प्रदान करती है. अग्नि-4 और अग्नि-5 पहले ही भारत के पड़ोसी दुश्मनों को कवर करती हैं. अग्नि-6 भारत की प्रतिरोधक क्षमता को वैश्विक महाशक्ति के स्तर पर ले जाएगी.

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