भारत का पहला लाइट टैंक जोरावर कितना ताकतवर? लद्दाख में चीन से भिड़ने के लिए तैयार, जानिए कब होगा सेना में शामिल

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Indian Army Zorawar Tank: 105mm राइफल्ड गन से लैस जोरावर का वजन 25-टन है. पहाड़ी इलाकों में तैनाती के लिए डिजाइन किए गए इस हल्के टैंक को एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है. यह एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल दागने में भी सक्षम है.
Zorawar light tank firepower: भारत का पहला लाइट टैंक जोरावर एक बार फिर चर्चा में है. आज गुजरात दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत जिले में लार्सन एंड टुब्रो (L&T) की हजीरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का दौरा किया. प्रधानमंत्री ने इस यूनिट में बने रहे स्वदेशी 'जोरावर' लाइट टैंक और दूसरे डिफेंस सिस्टम का भी जायजा लिया. डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) और L&T डिफेंस ने 'जोरावर' को मिलकर बनाया है. इस हल्के टैंक को खास तौर से ऊंचे इलाकों में तैनात करने के लिए डिजाइन किया गया है जहां भारी टैंक तैनात नहीं किए जा सकते.
'जोरावर' को ऊंचे हिमालयी इलाके में तैनात करने के लिए विकसित किया गया है. इसका वजन सिर्फ 25 टन है. इसे भारतीय वायुसेना के परिवहन विमानों की मदद से आसानी से एयरलिफ्ट किया जा सकता है. जोरावर लाइट टैंक को रिकॉर्ड 19 महीनों में तैयार किया गया है. इस टैंक का नाम जनरल जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है जो जम्मू के राजा की डोगरा सेना में कमांडर थे. जनरल जोरावर सिंह ही वो शख्स थे जिन्हें लद्दाख को भारत का हिस्सा बनाने का श्रेय जाता है.
भारत की पैदल सेना के लड़ाकू बेड़े में पहले से ही कई ताकतवर टैंक शामिल हैं. फिर जोरावर टैंक की जरूरत क्यों पड़ी? ये सवाल शायद आपके मन में भी आया है. इसका जवाब है चीन सीमा पर भारतीय सेना की ताकत बढ़ाना. दरअसल, भारत के टी-72, टी-90 या अर्जुन जैसे मेन बैटल टैंक मैदानी इलाकों में युद्ध के लिए बनाए गए हैं. जबकि, चीन से लगती सीमा पहाड़ी और मुश्किल है. यहां 60 टन वजनी टैंकों को तैनात करना मुश्किल काम है. दूसरी तरफ चीन ने इस इलाके में तैनात करने के लिए खास तौर से हल्के 'टाइप 15' टैंक बनाए हैं.
2020 की गलवान झड़प के बाद भारत ने लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल जैसे ऊंचे इलाको में सेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए हल्के टैंकों की जरूरत समझी. इसके बाद ही जोरावर टैंक का निर्माण शुरू हुआ. जोरावर टैंक अब पूरी तरह से बनकर तैयार है और लगातार इसके परीक्षण किए जा रहे हैं. चीन के 'टाइप 15' की तुलना में जोरावर हल्का है लेकिन इसके हथियार दमदार हैं.
लगभग 25 टन वजन वाला जोरावर कम ऑक्सीजन वाली जगहों पर काम करने के लिए बनाया गया है. इसमें ऑटोलोडर के साथ 105mm की गन लगी है. इसके साथ ही इसमें को-एक्सियल 7.62mm मशीन गन, 12.7mm रिमोट-कंट्रोल्ड वेपन स्टेशन और 'नाग Mk2' एंटी-टैंक मिसाइल दागने में सक्षम ट्विन लॉन्चर भी लगे हैं. सेना चाहती है कि इस टैंक में लेजर हथियार भी फिट किए जाएं.
इस टैंक में कमिंस का 760hp डीज़ल इंजन लगा है जिसे भविष्य में 1,000hp तक अपग्रेड करने की योजना है. यह टैंक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है. एक बार में जोरावर लगभग 450 की दूरी तय कर सकता है वो भी ऊबड़-खाबड़ इलाकों में. खराब पहाड़ी रास्तों पर चलने के लिए इस टैंक में हाइड्रो-न्यूमैटिक सस्पेंशन का इस्तेमाल किया गया है.
भारतीय सेना ने शुरुआती तौर पर जोरावर की 59 यूनिट का ऑर्डर दिया है. हालांकि, सेना को कम से कम ऐसे 354 टैंकों की जरूरत है. उम्मीद है कि 'जोरावर' को 2027 में सेना में शामिल किया जाएगा. केंद्र सरकार ने भी हल्के टैंकों की सात रेजिमेंट को मंजूरी दे दी है. जोरावर लद्दाख के न्योमा में 4,200 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर हर टेस्ट में पास हो चुका है. पिछले साल इस प्लेटफॉर्म के बड़े पैमाने पर इंटरनल ट्रायल हुए थे जिसमें यह सभी मापदंडों पर खरा उतरा था. सबसे खास बात ये है कि जोरावर पानी में भी चल सकता है. चीन सीमा पर इसे तैनात करने से भारतीय सेना की युद्धक क्षमता में कई गुना बढ़ोतरी होगी और पीएलए कोई भी हिमाकत करने से पहले 100 बार सोचने को मजबूर होगी.