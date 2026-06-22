सिर्फ 90 सेकेंड में 100 किलोमीटर दूर पहुंचने वाली मिसाइल से लैस, जानिए कितने ताकतवर होंगे वायुसेना के नए राफेल लड़ाकू विमान

नए 114 राफेल लड़ाकू विमान भारत की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा. इसमें शामिल मेटियोर मिसाइल के टा-लिंक आर्किटेक्चर को दोबारा डिजाइन किया जा रहा है.

इस साल के अंत तक 114 राफेल की डील फाइनल हो सकती है.

नई पीढ़ी की मेटियोर एयर-टू-एयर मिसाइल से लैस होंगे आने वाले राफेल.

मैक 4 की स्पीड से हमला करने में सक्षम है मेटियोर मिसाइल.

भारत और फ्रांस के बीच भारतीय वायुसेना के लिए मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के तहत 114 डसॉल्ट राफेल लड़ाकू विमानों की डील इस साल के अंत तक साइन होने की उम्मीद है. ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा होगा. इसके लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपये का होने का अनुमान है. भारत इस सौद के लिए इतनी भारी भरकम राशि इसलिए खर्च कर रहा है क्योंकि नए राफेल विमान पहले खरीदे गए फाइटर जेट्स से ज्यादा ताकतवर होंगे. इन विमानों के साथ नेक्स्ट-जेन 'मेटियोर' मिसाइलें भी होंगी. ये मिसाइलें एक बेहद उन्नत 'डेटा-लिंक' सिस्टम से लैस होगी. आइये जानते हैं कि आने वाले राफेल कितने ताकतवर होंगे.

राफेल-मेटियोर की जोड़ी कितनी खतरनाक

राफेल के खतरनाक हथियारों में एक मुख्य हिस्सा मेटियोर बियॉन्ड विज़ुअल रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल का होगा. MBDA द्वारा विकसिक की गई मेटियोर को दुनिया की सबसे खतरनाक BVR मिसाइलों में से एक माना जाता है. डिफेंस डॉट इन की एक रिपोर्ट में इस मिसाइल की खासियत बताते हुए कहा गया है कि पारंपरिक रॉकेट-पावर्ड हथियारों के उलट, मीटियोर एक एडवांस्ड सॉलिड-फ्यूल वाले थ्रॉटल-कंट्रोल वाले रैमजेट इंजन पर काम करती है. इस खास प्रोपल्शन सिस्टम की वजह से मेटियोर मैक 4 की स्पीड हासिल कर सकती है.

मेटियोर की मैक-4 की स्पीड दुश्मन के विमानों के लिए 'नो-एस्केप जोन' बना देती है. इससे बचकर भागना दुश्मन के लड़ाकू विमान के लिए लगभग असंभव हो जाता है क्योंकि मेटियोर सिर्फ 90 सेकेंड में 100 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है. खास बात ये है कि 114 राफेल विमानों की डील में जो मेटियोर मिसाइलें शामिल होंगी वो अगली पीढ़ी की होंगी. यानी किए ये पहले से ज्यादा उन्नत तकनीक से लैस होंगी.

नई मिसाइलें मिड-लाइफ एक्टिविटीज (MLA) अपग्रेड वाले वेरियंट की होंगी. इस मिसाइल के डेटा-लिंक आर्किटेक्चर को दोबारा डिजाइन किया जा रहा है. डेटा-लिंक से ही मिसाइल दागी जाने के बाद भी फाइटर जेट से जुड़ी रहती है. इस तरह पायलट अगर चाहे तो बीच में भी इसका रास्ता बदल सकता है.

नए राफेल विमान कितने ताकतवर होंगे?

इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की एक रिपोर्ट के अनुसार, नए 114 राफेल लड़ाकू विमान भारत की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए 13 विशेष अपग्रेड्स से लैस होंगे. इसके पायलटों के पास स्पेशल हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले की सुविधा होगी. इस तकनीक से पायलट अपने सामने उड़ान और टारगेट का पूरा डेटा देखा सकते है. यही नहीं, पायलट सिर्फ अपनी गर्दन घुमाकर दुश्मन के विमान पर लॉक-इन कर सकता है. राफेल को स्पेक्ट्रा ईडब्ल्यू सूट से भी लैस किया जाएगा जो दुश्मन के

रडार सिस्टम्स को डिटेक्ट, जैम और चकमा देने के लिए बनाया गया है.