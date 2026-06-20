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भारत के स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में कितना कच्चा तेल है? कहां हैं ये भंडार, जानिए कब और क्यों खोला जाता है ये खजाना

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

भारत के स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में कितना कच्चा तेल है? कहां हैं ये भंडार, जानिए कब और क्यों खोला जाता है ये खजाना

भारत सरकार अब स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के दूसरे चरण पर भी तेजी से काम कर रही है. नए रिजर्व से भारत को 12.9 दिनों का अतिरिक्त नेट-इंपोर्ट कवर मिलेगा. नए भंडार ओडिशा के चंडीखोल और कर्नाटक के पादुर में बनाए जा सकते हैं.

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Shivendra Rai

Updated : Jun 20, 2026, 05:24 PM IST

भारत के स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में कितना कच्चा तेल है? कहां हैं ये भंडार, जानिए कब और क्यों खोला जाता है ये खजाना

भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है. (AI इमेज)

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  • भारत का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व देश के दक्षिणी भाग में है. 
  • भारत के पास अभी  5.33 मिलियन मीट्रिक टन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है.
  • भारत में UAE अपना 30 मिलियन बैरल तक कच्चा तेल स्टोर करेगा.

अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण पूरी दुनिया ने ईंधन संकट देखा. युद्ध भले ही इस समय रुका हुआ हो लेकिन, दुनिया की तेल और गैस सप्लाई अब भी पहले जैसी स्थिति में नहीं आई है. इस संकट से सबक लेकर भारत भी कच्चे तेल के लिए स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व स्टोरेज क्षमता को बढ़ाने की योजना तैयार कर रहा है. भारत के पास अभी  5.33 मिलियन मीट्रिक टन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है. यह क्षमता लगभग 39.1 मिलियन बैरल के बराबर है. अब भविष्य में किसी भी मुश्किल हालात के दौरान देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक कच्चे तेल के भंडार को कई गुना बढ़ाने की तैयारी है.

भारत में कहां हैं स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व?

भारत के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के हवाले से दी गई जानकारी के मुताबिक, भारत के कुल स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का लगभग पूरा हिस्सा देश के दक्षिणी भाग में है. यह स्टोरेज तीन अंडरग्राउंड रॉक कैवर्न सुविधाओं में बंटा हुआ है. आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में लगभग 9.8 मिलियन बैरल कच्चे तेल का भंडार है. कर्नाटक के मंगलुरु में लगभग 11.0 मिलियन बैरल और कर्नाटक के ही पादुर में लगभग 18.4 मिलियन बैरल स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है. 

आम तौर पर स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में सुरक्षित रखे गए कच्चे तेल का इस्तेमाल युद्ध जैसे मुश्किल हालात में किया जाता है. भारत के SPR कैवर्न में 5.33 MMT तेल जमा रहता है जो देश की कुल तेल की खपत का लगभग 8 दिन का हिस्सा है. इसके अलावा भारत की कुल राष्ट्रीय स्टोरेज क्षमता काफी ज्यादा है. इसमें सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों के पास मौजूद स्टॉक भी शामिल है. कुल मिलाकर भारत के पास इतने कच्चे तेल का भंडार है जो नेट आयात के लगभग 74 दिनों के बराबर है. भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए चंडीखोल और पादुर में 6.5 MMT (47.7 मिलियन बैरल) की अतिरिक्त क्षमता जोड़ने के लिए दूसरे चरण के विस्तार की योजना भी बना रहा है.

किसी देश के लिए क्यों जरूरी है कच्चे तेल का रिजर्व रखना?

दुनिया भर में चल रहे टकरावों और समुद्री रास्तों पर मंडराते खतरों ने तेल रिजर्व को देखने का नजरिया बदल दिया है. अब ये सिर्फ फ्यूल सप्लाई को मैनेज करने का ज़रिया नहीं रह गए हैं. तेल भंडार किसी देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक अहम हथियार बन गए हैं. अगर युद्ध छिड़ जाए या विरोधी देश किसी बड़े ट्रेड रूट को ब्लॉक कर दें, तो मजबूत तेल रिजर्व वाला देश किसी दबाव के आगे झुके बिना अपनी सेना, ट्रांसपोर्ट और अर्थव्यवस्था को चालू रख सकता है.

भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए ग्लोबल सप्लाई में उतार-चढ़ाव का हमारे देश पर काफी गंभीर असर पड़ता है. भारत की सेनाएं अभी दो मोर्चों पर सक्रिय रूप से तैनात हैं. इसलिए भारत अपनी स्ट्रैटेजिक स्टोरेज क्षमता को भी बढ़ा रहा है.  रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार भविष्य में एनर्जी संकट से निपटने की तैयारी को मज़बूत करने के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए नए रिजर्व प्रोजेक्ट्स पर विचार कर रही है. ANI की एक रिपोर्ट बताती है कि  भारत और UAE ऊर्जा  क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं. इसके तहत भारत में UAE अपना 30 मिलियन बैरल तक कच्चा तेल स्टोर करेगा. इसे तीसरे देश को भी बेचा जा सकेगा और किसी संकट के समय भारत इसका इस्तेमाल रणनीतिक भंडार के रूप में कर सकेगा.  इस कदम से सप्लाई सिक्योरिटी बेहतर होगी और एक रीजनल एनर्जी हब के तौर पर भारत की स्थिति मजबूत होगी.

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