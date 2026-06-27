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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

वायुसेना के कितने Su-30MKI फाइटर ब्रह्मोस से लैस हुए? सामने आया आधिकारिक आंकड़ा, क्यों ये अपग्रेड मायने रखता है?

Su-30MKI लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमान हैं. इनमें से 40 जेटस् को हवा से लॉन्च की जाने वाली ब्रह्मोस से लैस किया जा चुका है. अन्य विमानों के अपग्रेडेशन का

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Shivendra Rai

Updated : Jun 27, 2026, 04:04 PM IST

वायुसेना के कितने Su-30MKI फाइटर ब्रह्मोस से लैस हुए? सामने आया आधिकारिक आंकड़ा, क्यों ये अपग्रेड मायने रखता है?

40  Su-30MKI लड़ाकू विमान ब्रह्मोस मिसाइल से लैस हुए. (AI इमेज)

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  • 40  Su-30MKI लड़ाकू विमान ब्रह्मोस मिसाइल से लैस हुए.
  • केवल Su-30MKI ही दाग सकते हैं ब्रह्मोस मिसाइल.
  • Su-30MKI और ब्रह्मोस की जोड़ी वायुसेना को देती है डीप स्ट्राइक की ताकत.

ब्रह्मोस मिसाइल के हवा से लॉन्च किए जाने वर्जन को भारतीय वायुसेना के केवल Su-30MKI लड़ाकू विमानों से फायर किया जा सकता है. इसके लिए Su-30MKI को खास तौर से अपग्रेड किया गया है. भारतीय वायुसेना की Su-30MKI फ्लीट में अभी लगभग 270 विमान हैं. इनमें से 40 फाइटर जेट्स को ब्रह्मोस दागने के लिए तैयार किया जा चुका है. अन्य विमान भी इस अपग्रेडेशन से गुजरने वाले हैं. ये जानकारी ब्रह्मोस एयरोस्पेस के को-डायरेक्टर अलेक्जेंडर मक्सिचेव ने दी है. 

मक्सिचेव ने 'फ्लीट 2026 इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस शो' में रूस की सरकारी समाचार एजेंसी स्पुतनिक को बताया कि Su-30MKI विमानों को ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस करने का काम जारी है. अभी तक 40 Su-30MKI फाइटर जेट्स को इन मिसाइलों से लैस किया जा चुका है. मक्सिचेव ने 'ऑपरेशन सिंदूर' का भी जिक्र किया और कहा कि इस दौरान  ब्रह्मोस से लैस सुखोई विमानों के बेहतरीन प्रदर्शन किया था. 


कैसे किया गया ब्रह्मोस और सुखोई का इंटीग्रेशन?

ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है. भारत और रूस के संयुक्त उद्यम के तहत विकसित की गई ब्रह्मोस को शुरुआत में एंटी शिप मिसाइल के तौर पर डिजाइन किया गया था. बाद में इसका लैंड अटैक वर्जन भी विकसित किया गया. फिर साल 2013 में BrahMos को एयर फोर्स के Su-30 MKI फाइटर जेट्स के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश शुरू हुई. चूकि सुखोई विमान मूल रूप से रूस में बने हैं और भारत में इनका लाइसेंस के तहत निर्माण होता है, इसलिए Su-30 MKI को अपग्रेड करना जरूरी था. ये बहुत मुश्किल काम था और रूस ने इसके लिए 1,300 करोड़ रुपये की मांग की थी.

इंडियन एयर फोर्स को ये पता था कि  Su-30 MKI फाइटर जेट्स पर ब्रह्मोस मिसाइल को इंटीग्रेट करना एक गेम चेंजिंग अपग्रेड होगा. इसके बाद 40 Su-30s में ऐसे मॉडिफिकेशन की कोशिशें शुरू हुई. नासिक में HAL के डिजाइनरों ने Su-30 MKI के साथ ब्रह्मोस मिसाइल को इंटीग्रेट करने की चुनौतियों की डिटेल्स में जाकर जांच की. इस अहम प्रोजेक्ट पर बेहद गंभीरता से काम किया गया. चार साल बाद 22 नवंबर 2017 को Su-30 MKI ने पहली बार ब्रह्मोस के साथ उड़ान भरी और बंगाल की खाड़ी में एक टारगेट पर टेस्ट फायरिंग के लिए 2.5 टन की मिसाइल दागी. सब कुछ उम्मीद के मुताबिक हुआ और मिसाइल ने समुद्र में 260 किमी दूर स्थित टारगेट पर सटीकता और परफेक्शन के साथ निशाना साधा.

कितनी खतरनाक है ब्रह्मोस-Su-30MKI की जोड़ी?

ब्रह्मोस को अपनी सीमा में रहते हुए  Su-30 MKI से फायर किया जाए तो भी यह 400 किमी दूर के लक्ष्य को तबाह कर सकती है. ब्रह्मोस के 800 किमी रेंज वाले वर्जन का भी विकास किया जा चुका है. इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस Su-30MKI विमान पाकिस्तान में किसी भी लक्ष्य को निशाना बना सकते हैं. अब चीन के तिब्बत में स्थित सैन्य अड्डे भी भारत की स्ट्राइक रेंज में हैं. युद्धों या ऑपरेशन में सबसे पहली प्राथमिकता दुश्मन के स्ट्रेटेजिक ठिकानों और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की होती है. एयर लॉन्च ब्रह्मोस ने भारत को ये क्षमता दी है. 

फिलहाल Su-30MKI केवल एक ब्रह्मोस मिसाइल ले कर उड़ान भर सकते हैं. इस मिसाइल का वजन 2.5 टन है इसलिए इसे  Su-30MKI के इंटरनल बे में फिट किया जाता है. लेकिन, वर्तमान में ब्रह्मोस का एक हल्का वर्जन भी विकसित किया जा रहा है. इसके बाद Su-30MKI कम से कम तीन मिसाइलें ले जा पाएंगे. यही नहीं ब्रह्मोस-एनजी को तेजस मार्क-1 ए और तेजस मार्क-2 पर भी फिट किया जाएगा. 

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