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भारत

दिखावटी रह जाएंगे पाकिस्तान के फारवर्ड एयरबेस, भारत की ये देसी BVR मिसाइल बनेगी गेम चेंजर, क्या है भारतीय वायुसेना की योजना?

Astra Mk1 range: भारतीय वायुसेना को जल्द ही 'अस्त्र Mk1' बियॉन्ड-विज़ुअल-रेंज एयर-टू-एयर मिसाइलें मिल जाएंगी. इनकी रेंज में पाकिस्तान का एक बड़ा एयर स्पेस है. जानिए कैसे भारतीय वायुसेना इस देसी मिसाइल के दम पर पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को पीछे भागने पर मजबूर कर सकती है.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Jun 04, 2026, 04:17 PM IST

दिखावटी रह जाएंगे पाकिस्तान के फारवर्ड एयरबेस, भारत की ये देसी BVR मिसाइल बनेगी गेम चेंजर, क्या है भारतीय वायुसेना की योजना?

भारत की Astra Mk1 बनेगी गेम चेंजर. (प्रतीकात्मक AI इमेज) 

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Astra Mk1 beyond-visual-range air-to-air missile: पिछले साल पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लिए चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना को कुछ ऑपरेशनल कमियों के बारे में भी पता चला था. इन कमियों को दूर करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिसके बारे में जानकर पाकिस्तान की नींद उड़नी तय है. दरअसल, भारत ने देश में ही बनी 'अस्त्र Mk1' बियॉन्ड-विज़ुअल-रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल को अपग्रेड कर इसकी रेंज बढ़ाने की सारी तैयारी पूरी कर ली है. भारत के इस कदम से कैसे पाकिस्तान एयर फोर्स के फारवर्ड एयरबेस बेअसर हो जाएंगे, आइये समझते हैं.

अस्त्र मिसाइल क्या है?

सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर 'अस्त्र' मिसाइल है क्या. दरअसल 'अस्त्र' भारत की स्वदेशी बियॉन्ड-विज़ुअल-रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल है. भारतीय लड़ाकू विमान इस मिसाइल का इस्तेमाल लंबी दूरी से दुश्मन के फाइटर जेट को निशाना बनाने के लिए करेंगे. 'अस्त्र Mk1' की रेंज शुरुआत में 110 किमी थी जिसे अब बढ़ाकर 160 किमी कर दिया गया है. अपग्रेडेड Astra Mk1 दोहरे-पल्स वाले रॉकेट मोटर से लैस होगी. सबसे खास बात ये है कि सिर्फ Su-30MKI और LCA Tejas जैसे विमान ही नहीं बल्कि, भारत के 'मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस' (MALE) और 'हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस' (HALE) ड्रोन भी इस मिसाइल को दाग पाएंगे.

क्यों पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है 'अस्त्र Mk1' का अपग्रेडेशन

आपको पाकिस्तान के सरगोधा और नूर खान एयरबेस के नाम जरूर याद होंगे. ये वही वायुसैनिक अड्डे हैं जिन्हें भारतीय वायुसेना ने 10 मई 2025 को निशाना बनाया था. इन दो के अलावा पाकिस्तान के 9 और फारवर्ड बेस पर भारतीय मिसाइलें गिरी थीं. बता दें कि कामरा, सरगोधा और नूर खान खान जैसे एयरबेस  भारतीय सीमा से केवल 100 से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं. 'अस्त्र Mk1' मिसाइल की मदद से भारतीय विमान पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को रनवे से उड़ान भरते ही निशाना बना सकते हैं.  

'अस्त्र Mk1' की ताकत और खासियत

अस्त्र Mk1 हवा में Mach 4.5 तक की गति से अपने लक्ष्य की तरफ झपटती है. इसका मतलब है कि यह दो मिनट से भी कम समय में 160 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है. इतनी तेज मिसाइल दुश्मन के पायलटों को बचाव का मौका ही नहीं देती. सामान्य समय में भी सीमा के पास भारतीय लड़ाकू विमान और ड्रोन गश्त कर रहे होते हैं. 'अस्त्र Mk1' पाकिस्तानी विमानों को पीछे हटने और अपने ही देश के भीतर कम से कम 160 से 170 किलोमीटर अंदर तक उड़ान भरने के लिए मजबूर कर सकती है. 

सबसे खास बात ये है कि अगर भारतीय विमान अपनी सीमा से 50 से 60 किमी अंदर भी रहे तो पाकिस्तान की सीमा के 100 किमी अंदर तक निशाना लगा पाएंगे. पाकिस्तान के लिए मुश्किल ये है कि इसके ज्यादातर एयरबेस भारतीय सीमा से 150 किमी के अंदर ही हैं. किसी जमाने में पाकिस्तान ने इनका निर्माण एक सोची समझी रणनीति के तहत किया था ताकि भारत पर तेजी से हवाई हमला किया जा सके. लेकिन, अब यही पाकिस्तानी वायुसेना की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है. 

Astra Mk2 और Astra Mk3 भी विकास के चरण में...

पाकिस्तान की मुसीबत अस्त्र Mk1 के साथ ही समाप्त नहीं होने वाली है. भारत का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO)  Astra Mk2 और  Astra Mk3 का भी विकास कर रहा है. इसमें अस्त्र Mk2 की रेंज 200 से 240 किलोमीटर और अस्त्र Mk3 की रेंज 350 किमी तक होगी. यानी पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों को भविष्य में अपने ही देश में पीछे की तरफ दुबक कर रहना होगा. इन देसी मिसाइलों के अलावा भारत रूस से दुनिया की सबसे उन्नत एयर-टू-एयर मिसाइल आर-37 एम भी खरीदने वाली है. राफेल के साथ आने वाली मेटियोर मिसाइलों का खौफ पहले से ही पाकिस्तान में है. ये तय है कि क्षेत्रीय हवाई श्रेष्ठता का पलड़ा आगे भी भारत की ओर झुका रहेगा.

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