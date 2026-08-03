भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर होना कितना जरूरी, क्या है इसकी असली अहमियत? पूर्व CDS ने दिया जवाब

एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे बड़े प्लेटफार्म की जरूरत पर अक्सर सवाल उठते रहते हैं. इंडियन नेवी को इन तैरते किलों की जरूरत क्यों है, इस सवाल का जवाब पूर्व CDS जनरल अनिल चौहान (रिटायर्ड) ने दिया है.

एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत खत्म नहीं हुई है- पूर्व CDS जनरल चौहान (रि)

हिंद महासागर में दबदबा बनाए रखने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर जरूरी- पूर्व CDS जनरल चौहान (रि)

हम जगह खाली करेंगे तो कोई और इसे भर देगा- पूर्व CDS जनरल चौहान (रि)

Indian Navy aircraft carrier: भारतीय नौसेना के पास अभी दो एयरक्राफ्ट कैरियर , INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य हैं. ये नौसेना के सबसे बड़े प्लेटफार्म हैं जो समंदर में किसी तैरते किले की तरह हैं. एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट करना काफी महंगा भी है. ऐसे समय में जब छोटी ड्रोन बोट्स ज्यादा तबाही मचाने और बड़े युद्धपोतों को डुबोने की ताकत रखती हैं, तब कई बार ये सवाल उठता है कि क्या भारत को नए विमानवाहक पोतों पर भारी-भरकम राशि खर्च करनी चाहिए? अक्सर ये सवाल भी उठाया जाता है कि जब बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर स्वार्म ड्रोन या मिसाइलों का आसान निशाना बन सकते हैं तो इनकी उपयोगिता क्या है? इस सवाल का जवाब पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान (रिटायर्ड) ने दिया है.

क्यों जरूरी हैं एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे बड़े युद्धपोत?

'द प्रिंट' के एक कार्यक्रम में पूर्व CDS जनरल अनिल चौहान (रिटायर्ड) ने कहा कि युद्ध के बदलते तरीकों के बावजूद, हिंद महासागर में दबदबा बनाए रखने और दुश्मन को रोकने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे बड़े युद्धपोत बहुत जरूरी हैं. उन्होंने इस बड़े प्लेटफार्म की अहमियत भी समझाई. पूर्व CDS ने कहा कि आज के युद्ध एक साथ कई क्षेत्रों में हो रहे हैं. लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत खत्म नहीं हुई है.

पूर्व CDS ने कहा कि एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत केवल युद्ध के समय नहीं होती. हम इसकी अहमियत को सामान्य दिनों के आधार पर देखते हैं. भारतीय नौसेना हमेशा हिंद महासागर क्षेत्र में मौजूद रहती है. अगर एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ हिंद महासागर क्षेत्र में आपकी मौजूदगी है, तो ये एक बड़ी डिटरेंस फोर्स के तौर पर काम करते हैं.

जनरल अनिल चौहान (रिटायर्ड) ने कहा कि हिंद महासागर का क्षेत्र बहुत बड़ा है. इस बड़े इलाके में एयरक्राफ्ट कैरियर की मौजूदगी से छोटे देश प्रभावित होते हैं. अगर इस इलाके में हमारे विमानवाहक नहीं होंगे तो कोई और ये जगह ले लेगा. इनकी मौजदगी से छोटे देशों को ये भरोसा होता है कि भारतीय नौसेना इस क्षेत्र में किसी संकट की स्थिति में सबसे पहले मदद देने आएगी.

पूर्व CDS ने कहा कि हो सकता है कि विमानवाहक सीधे युद्ध लड़ने वाला प्लेटफ़ॉर्म न हो, लेकिन रोजमर्रा के आधार पर इसकी जरूरत होती है. अपनी ताकत दिखाने के लिए इन बड़े जहाजों का होना जरूरी है. ये महत्वपूर्ण हैं क्योंकि लड़ाई लड़ना तो बस एक हिस्सा है. हो सकता है कि किसी खास समय पर लड़ाई न हो, लेकिन आपको देश को सुरक्षित रखने की जरूरत होती है.