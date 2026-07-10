Kargil Vijay: कारगिल में बोफोर्स ने कैसे पाकिस्तान के परखच्चे उड़ाये? उस गुमनाम हीरो की कहानी जिसने पलट दी बाजी

Operation Vijay: 1999 के कारगिल युद्ध में 155mm बोफोर्स होवित्जर ने निर्णायक भूमिका निभाई थी. 15 सेकंड से भी कम समय में तीन गोले दागने और डायरेक्ट फायर करने की इसकी क्षमता ने ऊचाई पर जमे पाकिस्तानी सैनिकों की कमर तोड़ दी.

बोफोर्स होवित्जर ने कारगिल युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी.

भारतीय सेना ने युद्ध के मैदान में 100 से ज्यादा बोफोर्स तैनात की थीं.

बोफोर्स होवित्जर ने ऊंचाई पर बने हुए पाकिस्तानी बंकर उड़ा दिए.

Kargil Vijay Story: मई 1999 में कारगिल में घुसपैठ की की खबर जब पहली बार सामने आई तो किसी को भी हालात की गंभीरता का अंदाजा नहीं था. सेना ने भी शुरुआत में यही सोचा था कि कुछ आतंकी घुस आए हैं. हालांकि, जल्द ही यह पता चला गया कि घुसपैठियों ने सर्दियों के दौरान भारतीय सैनिकों की ओर से खाली की गई ऊंचाई वाली चौकियों पर कब्जा कर लिया था और ये आतंकी नहीं बल्कि पाकिस्तान की फौज थी. ऊंची चोटियों पर बैठे होने के कारण दुश्मन को रणनीतिक बढ़त मिल गई थी. दुश्मन भारतीय सैनिकों को ऊपर नहीं आने दे रहा था. भारतीय सेना पर भारी हथियारों से फायरिंग की जाती थी. जब हालात मुश्किल होने लगे तब इंडियन आर्मी ने ऐसा हथियार अग्रिम मोर्चे पर तैनात किया जिसने युद्ध में बाजी पलट दी.

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बोफोर्स होवित्जर- एक गुमनाम हीरो

कारगिल सेक्टर की ऊबड़-खाबड़ चोटियों और मुश्किल इलाकों में लड़ना आसान नहीं था. रायफल और मशीन गन की गोलियां दुश्मन तक पहुंच नहीं रही थीं. सेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्टिंगर मिसाइलों का निशाना बन रहे थे. एयर फोर्स के लिए ऊंची चोटियों पर सटीक बम गिराना मुश्किल काम था. ऐसे में मोर्चा संभाला बोफोर्स होवित्जर ने. बोफोर्स तोप को स्वीडन से खरीदा गया था. मार्च 1986 में, राजीव गांधी सरकार ने भारतीय सेना के लिए 400 फील्ड गन के लिए लगभग 1,437 करोड़ रुपये का सौदा किया था.

कारगिल युद्ध में बोफोर्स FH77B होवित्जर भारतीय सेना के लिए गेम-चेंजर साबित हुई. लड़ाई के दौरान बोफोर्स तोप ने बेजोड़ सटीकता और जबरदस्त मारक क्षमता का प्रदर्शन किया. 8,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर रणनीतिक रूप से तैनात बोफोर्स गन की सटीक गोले दागे. लड़ाई के दौरान भारतीय सेना ने पूरे सेक्टर में करीब 120 बोफोर्स तोपों की तैनाती की थीं. इनसे जब गोले दागे जाते थे तब पूरा इलाका गूंज जाता था. सेना ने बोफोर्स का इस्तेमाल डायरेक्ट फायर के लिए भी किया. ये तोप पाकिस्तानी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने में निर्णायक साबित हुई.

35 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली बोफोर्स होवित्जर 12 सेकंड में तीन गोले दाग सकती थी. इसकी मदद से भारतीय सेना पाकिस्तानी घुसपैठियों का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकी. बोफोर्स ने दुश्मन के ठिकानों को लगभग 90-डिग्री के कोण से भी निशाना बनाया.

क्यों आज भी बोफोर्स के नाम से डरते हैं पाकिस्तानी?

कारगिल युद्ध के दौरान बोफोर्स की भूमिका बहुत अहम थी. बोफोर्स गन ने पाकिस्तानी तोपखाने और पहाड़ की ऊंची चोटियों पर बने बंकरों को तबाह कर दिया. बोफोर्स से की गई गोलाबारी से पाकिस्तान का सप्लाई लाइन भी कट गई. बोफोर्स के गोलों से बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिक मारे गए. उनका मोर्चे पर टिका रहना मुश्किल हो गया. इस रणनीतिक फायदे ने मजबूती से जमे पाकिस्तानी सैनिकों को भागने के लिए मजबूर किया. मर्सिडीज-बेंज इंजन से चलने वाली बोफोर्स गन गोले दागने के बाद तेजी से जगह बदलने में भी सक्षम है. इसलिए पाकिस्तानी सेना की जवाबी कार्रवाई में भी इसे कोई नुकसान नहीं हुआ.

बोफोर्स को बाद में भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी तैनात किया. पाकिस्तान जब भी कोई खुराफात करता भारतीय सेना बोफोर्स का मुंह खोल देती थी. हारकर पाकिस्तान को 2003 में सीजफायर समझौता करना पड़ा. अमेरिका से M777 होवित्ज़र मिलने तक, कश्मीर के ऊंचे इलाकों में भारतीय सेना के पास बोफोर्स तोपें ही मुख्य होवित्जर थीं. अब इसी तोप की तकनीक पर भारत ने स्वदेशी धनुष होवित्जर विकसित की है.