4 लाख करोड़ का बिजनेस, 1,000 मिलिट्री हेलीकॉप्टर बनाने का प्लान, क्या है भारत की 20 वर्षीय योजना?

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड अगले 20 साल में सेन, नौसेना, वायुसेना और कोस्ट गार्ड के लिए 1000 हेलीकॉप्टर बनाएगी. इनमें लड़ाकू और परिवहन, दोनों तरह के एयरक्राफ्ट शामिल होंगे. ज्यादातर हेलीकॉप्टरों का निर्माण कर्नाटक स्थित तुमकुरु प्लांट में किया जाएगा.

Military Helicopters Production: भारत की तीनों सेनाओं को ताकतवर बनाने और सशस्त्र बलों को स्वदेशी उपकरणों और हथियारों से लैस करने के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड एक बड़ी और लंबी अवधि की महात्वाकांक्षी परियोजना शुरू करने जा रहा है. अगले 20 साल में भारत की प्रमुख एयरोस्पेस निर्माता कंपनी HAL 3 से 15 टन वजन वाले लगभग 1,000 मिलिट्री हेलीकॉप्टर बनाने जा रही है. इस प्रोजेक्ट के तहत कौन से सैन्य हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे और इससे भारत की सैन्य शक्ति में कितना इजाफा होगा, आइये जानते हैं विस्तार से.

कौन से सैन्य हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे?

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड पहले से ही भारतीय सेना, नौसेना, वायु सेना और कोस्ट गार्ड के लिए हेलीकॉप्टर बना रही है. एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (ALH) ध्रुव अभी अभी इस बेड़े का मुख्य हिस्सा है. सेना ने ध्रुव की 100 से ज्यादा यूनिट्स का ऑर्डर दिया है. HAL एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव का सैन्य वर्जन रूद्र भी बनाती है. इसके अलावा खास तौर पर लड़ाई के लिए डिजाइन किया गया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर (LCH) प्रचंड भी तेजी से बनाया जा रहा है.

रक्षा मामलों की वेबसाइट डिफेंस डॉट इन की रिपोर्ट के अनुसार, इस 20 साल की अवधि में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की पहल से कुल 4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार होने की उम्मीद है. 1000 हेलीकॉप्टर बनाने का लक्ष्य सरकार की 'आत्मनिर्भर भारत' पहल को भी मजबूती देगा.

भारी सैन्य हेलीकॉप्टर भी बनाए जाएंगे

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की योजना बड़े और भारी सैन्य हेलीकॉप्टर बनाने की भी है. इसके तहत इंडियन मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर (IMRH) और डेक-बेस्ड मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर (DBMRH) भी विकसित किए जा रहे हैं. ये बड़े ट्विन-इंजन हेलीकॉप्टर सैन्य साजो सामान ढोने के लिए बनाए जा रहे हैं और आगे चलकर Mi-17 जैसे पुराने विदेशी हेलीकॉप्टरों की जगह लेंगे. लगभग 1,000 नए एयरक्राफ्ट बनाने के लिए HAL अपने मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी विस्तार दे रहा है. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के मुख्य केंद्र कर्नाटक के तुमकुरु में 615 एकड़ में फैली नई ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री में चॉपर बनाए जाएंगे. तुमकुरु प्लांट का उद्घाटन 2023 की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था.

तुमकुरु में हर साल कितने हेलीकॉप्टर बनेंगे?

तुमकुरु में शुरुआत में हर साल 30 हेलीकॉप्टर बनाने की योजना है. प्रोडक्शन क्षमता को धीरे-धीरे बढ़ाकर 60 किया जाएगा. पूरी तरह गति पकड़ लेने के बाद इस अत्याधुनिक प्लांट में हर साल 90 हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे.

किस हेलीकॉप्टर का क्या रोल है?

भारतीय सेना और कोस्ट गार्ड में शामिल ALH ध्रुव फ्लीट हिमालय में ऊंचाई वाले मिशन को अंजाम देने और तटीय निगरानी में सक्षम है. LCH प्रचंड को सियाचिन जैसे क्षेत्रों में ऊंचाई और कम तापमान में काम करने के लिए खास तौर पर बनाया गया है. सशस्त्र बलों ने 156 और प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने की योजना बनाई है. इसमें से 90 सेना को और 66 वायुसेना को मिलने हैं. सेना को जल्द ही लगभग 300 से 400 पुराने रूसी मीडियम-लिफ्ट हेलीकॉप्टरों को भी बदलना है. इसलिए HAL भारी हेलीकॉप्टर भी बनाएगी.