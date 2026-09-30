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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

Opinion : उत्तर प्रदेश ट्रेड शो 2026: औद्योगिक सामर्थ्य और आत्मनिर्भरता का नया सवेरा

पिछले वर्ष 5 लाख से अधिक आगंतुकों, 85 देशों के खरीदारों और लगभग ₹1,882 करोड़ के प्रस्तावों से आगे बढ़कर इस बार 90 देशों के 600 से अधिक विदेशी खरीदारों, 2,400 से ज्यादा प्रदर्शकों और करीब 6 लाख लोगों की आवाजाही ने यह सिद्ध कर दिया है कि वैश्विक बाजार अब उत्तर प्रदेश को एक प्राथमिक केंद्र मान रहा है.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 30, 2026, 06:13 PM IST

Opinion : उत्तर प्रदेश ट्रेड शो 2026: औद्योगिक सामर्थ्य और आत्मनिर्भरता का नया सवेरा

ग्रेटर नोएडा में यूपी ट्रेड शो का चौथा संस्करण (Image Source: ANI)

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संजय शर्मा

ग्रेटर नोएडा में संपन्न चौथा अंतरराष्ट्रीय ट्रेड शो महज किसी औद्योगिक मेले की पारंपरिक चमक-दमक तक सीमित नहीं रहा. इसे केवल एक सामान्य व्यापारिक प्रदर्शनी मानना दरअसल इसके गहरे रणनीतिक और आर्थिक निहितार्थों को कम करके आंकना होगा. जिस राज्य की पहचान कभी निवेशकों के संकोच और प्रशासनिक उदासीनता से जुड़ी थी, वहां एक ही छत के नीचे ‘एक जिला, एक उत्पाद’ (ओडीओपी) से लेकर आधुनिक सेमीकंडक्टर, चमड़े के उत्कृष्ट शिल्प से लेकर उच्च तकनीक वाले रक्षा हार्डवेयर और हरित ऊर्जा समाधानों का सजना एक बड़े बदलाव की गवाही देता है. आज वैश्विक खरीदारों के सामने विकल्पों का अंबार है, ऐसे दौर में राज्य ने न केवल शानदार मंच सजाया, बल्कि दुनिया के सामने अपनी वास्तविक उत्पादन क्षमता को भी मजबूती से साबित किया.

चार चरणों की सफल यात्रा और सशक्त आर्थिक साझेदारी

उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की जिस विकास यात्रा को रेखांकित किया, वह एक सुविचारित और क्रमिक रणनीति का खाका पेश करती है. पहले संस्करण का मकसद दुनिया को बदलते हुए उत्तर प्रदेश से परिचित कराना था, दूसरे ने निवेशकों के भीतर नया उत्साह भरा, तीसरे ने उन्हें धरातल पर उतारा और अब यह चौथा चरण उस मजबूत साझीदारी का प्रतीक है जो राज्य को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में तेजी से अग्रसर कर रही है.

वैश्विक भागीदारी का व्यापक पैमाना और मजबूत व्यावसायिक आधार

यह बदलाव एक निरंतर प्रक्रिया का सुखद परिणाम है. पिछले वर्ष 5 लाख से अधिक आगंतुकों, 85 देशों के खरीदारों और लगभग ₹1,882 करोड़ के प्रस्तावों से आगे बढ़कर इस बार 90 देशों के 600 से अधिक विदेशी खरीदारों, 2,400 से ज्यादा प्रदर्शकों और करीब 6 लाख लोगों की आवाजाही ने यह सिद्ध कर दिया है कि वैश्विक बाजार अब उत्तर प्रदेश को एक प्राथमिक केंद्र मान रहा है. आयोजन के दूसरे दिन ही 4,700 बी2बी बैठकों और करीब 5.42 करोड़ डॉलर के 412 समझौतों की रूपरेखा तैयार होना राज्य के प्रति अंतरराष्ट्रीय उद्योग जगत के गहरे विश्वास को दर्शाता है.

सुरक्षित निवेश वातावरण और उभरता डिफेंस कॉरिडोर

इतने बड़े पैमाने का आयोजन उत्कृष्ट लॉजिस्टिक्स के साथ-साथ राज्य में आए गहरे नीतिगत और व्यवस्थागत सुधारों का परिचायक है. उत्तर प्रदेश का एक सुरक्षित और भयमुक्त निवेश गंतव्य बनना औद्योगिक पुनर्जागरण का मजबूत आधार बना है. वह दौर बीत चुका है जब 2013 में उद्योगपतियों की अनिच्छा के चलते लखनऊ का एक औद्योगिक सम्मेलन तक नहीं हो सका था. अतीत के उन नकारात्मक पहलुओं को पीछे छोड़ते हुए आज राज्य कानून के राज और पारदर्शी नीतियों के दम पर देश के अग्रणी विनिर्माण केंद्रों में शुमार हो चुका है.

आत्मनिर्भर भारत को संबल देता रक्षा गलियारा

आज राज्य छह प्रमुख नोड्स-लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट-में विकसित 'डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर' के जरिए आत्मनिर्भर रक्षा विनिर्माण की रीढ़ बन रहा है. लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइलों का संयोजन और अमेठी में आधुनिक एके-203 राइफलों का उत्पादन अब धरातल पर गति पकड़ चुका है. बड़े पैमाने पर भूमि आवंटन और प्रमुख इकाइयों में उत्पादन की शुरुआत यह दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश अब पारंपरिक सीमाओं से आगे बढ़कर आधुनिक इंजीनियरिंग और रक्षा प्रौद्योगिकियों का सशक्त केंद्र बन चुका है.

स्थानीय शिल्प की वैश्विक ब्रांडिंग और सांस्कृतिक पहचान

कानून-व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के साथ 'एक जिला, एक उत्पाद' (ओडीओपी) योजना ने राज्य के आंतरिक आर्थिक तंत्र को नई ऊर्जा दी है. भदोही का कालीन, मुरादाबाद का पीतल, कन्नौज का इत्र और बनारस की रेशमकारी अब केवल पैतृक कला तक सीमित नहीं हैं, बल्कि विश्वस्तरीय ब्रांड के रूप में निर्यात के लिए तैयार हैं. राज्य की एक करोड़ से अधिक पंजीकृत एमएसएमई इकाइयां और उनसे जुड़े करोड़ों कारीगर पीएम विश्वकर्मा तथा राज्य स्तरीय योजनाओं के माध्यम से आधुनिक तकनीक, टूलकिट और वित्तीय सहायता पाकर वैश्विक वैल्यू चेन से जुड़ रहे हैं. 79 जीआई टैग का कानूनी संरक्षण इस देसी हुनर को अंतरराष्ट्रीय साख प्रदान कर रहा है.

सांस्कृतिक स्वाद को अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन से जोड़ने की पहल

इसी कड़ी में शुरू किया गया ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन क्यूजीन’ कार्यक्रम स्थानीय खाद्य संस्कृति को संगठित बाजार देने की एक अभिनव पहल है. हर जिले की विशिष्ट खान-पान परंपरा और कृषि उत्पादों को मानकीकृत, प्रमाणित और आधुनिक पैकेजिंग से जोड़कर अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत पहचान और सप्लाई चेन का रूप दिया जा रहा है.

निर्यात में ऐतिहासिक वृद्धि और विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा

वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (DGCI&S) के आंकड़े राज्य की आर्थिक प्रगति को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं. वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश का वस्तु निर्यात 8.16 प्रतिशत की ठोस वृद्धि के साथ ₹2,01,241 करोड़ तक पहुंच गया, जो राष्ट्रीय निर्यात वृद्धि दर (5.45%) से उल्लेखनीय रूप से अधिक है. देश के कुल वस्तु निर्यात में लगभग 5.2 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ पांचवें स्थान पर मजबूती से डटे रहना यह साबित करता है कि राज्य तेजी से देश का बड़ा निर्यातक बनने की राह पर है.

आधुनिक उद्योगों और एक्सप्रेसवे नेटवर्क का सशक्त तालमेल

निर्यात को ₹3 लाख करोड़ तक पहुंचाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के तहत पारंपरिक उद्योगों के साथ-साथ ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी), सेमीकंडक्टर और फार्मास्यूटिकल जैसे उच्च-तकनीकी क्षेत्रों को एकीकृत मंच प्रदान किया गया है. विस्तृत एक्सप्रेसवे नेटवर्क, जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट तैयार हो रही विशाल कार्गो क्षमता और निवेश अनुकूल औद्योगिक नीतियां उत्तर प्रदेश को वैश्विक कंपनियों के लिए पसंदीदा उत्पादन और लॉजिस्टिक्स हब बना रही हैं.

भविष्य की राह: वैश्विक विनिर्माण और निर्यात का मजबूत केंद्र

ग्रेटर नोएडा का यह अंतरराष्ट्रीय ट्रेड शो यह प्रमाणित करता है कि वर्षों के नीतिगत सुधार, सुदृढ़ कानून-व्यवस्था, क्लस्टर विकास और आधुनिक अधोसंरचना निर्माण से किसी भी राज्य की वैश्विक साख को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा सकता है. उत्तर प्रदेश अब केवल अवसरों का इंतजार करने वाला राज्य नहीं, बल्कि एक सक्षम वैश्विक साझेदार, विशाल सोर्सिंग बेस और अत्याधुनिक विनिर्माण केंद्र के रूप में पूरी मजबूती से खड़ा है. यह आयोजन राज्य के औद्योगिक इतिहास में एक नए, उज्ज्वल और आत्मनिर्भर अध्याय की शुरुआत है, जो आने वाले समय में देश के आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करेगा.

(लेखक, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की अनूपशहर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक हैं.)

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