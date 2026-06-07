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चिकन की बढ़ती मांग ने चौंकाया, UN रिपोर्ट में 60 सालों के हैरान करने वाले आंकड़े आए सामने

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चिकन की बढ़ती मांग ने चौंकाया, UN रिपोर्ट में 60 सालों के हैरान करने वाले आंकड़े आए सामने

पिछले 60 सालों में दुनिया भर में नॉन-वेज खाने का चलन बहुत तेजी से बढ़ा है. यूनाइटेड नेशंस की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, साल 1961 के बाद से वैश्विक बाजार में मीट की सप्लाई कई गुना तक बढ़ चुकी है.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 07, 2026, 10:50 AM IST

चिकन की बढ़ती मांग ने चौंकाया, UN रिपोर्ट में 60 सालों के हैरान करने वाले आंकड़े आए सामने

तेजी से बढ़ रही चिकन की मांग (Image Source- Magnific)

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पिछले 60 सालों में दुनिया भर में मीट खाने का चलन बहुत तेजी से बढ़ा है. 'द गार्जियन' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आज का इंसान अपने दादा-परदादाओं के जमाने के मुकाबले कहीं ज्यादा चिकन और पोर्क खा रहा है. यह बात यूनाइटेड नेशंस की संस्था FAO (खाद्य और कृषि संगठन) की एक नई रिपोर्ट में सामने आई है. रिपोर्ट कहती है कि 1961 के बाद से दुनिया भर में मीट की सप्लाई लगभग चार गुना बढ़ चुकी है और आने वाले सालों में इसके और बढ़ने की उम्मीद है.

चिकन और पोर्क की डिमांड में भारी उछाल

अगर आंकड़ों को देखें, तो सबसे ज्यादा बढ़ोतरी चिकन खाने में हुई है. 1961 में जहां दुनिया भर में एक इंसान औसतन साल भर में 3 किलो से भी कम चिकन खाता था, वहीं 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 17 किलो प्रति व्यक्ति हो गया. इसी दौरान पोर्क की खपत भी दोगुनी होकर 15 किलो प्रति व्यक्ति पहुंच गई. हालांकि, बीफ की खपत में कोई खास बदलाव नहीं आया और यह 9 किलो प्रति व्यक्ति पर ही टिकी हुई है.

FAO के मुताबिक, साल 1961 में दुनिया में मीट की कुल औसत सप्लाई 25 किलो प्रति व्यक्ति थी, जो 2022 तक आते-आते 47 किलो हो गई. इससे साफ पता चलता है कि दुनिया भर में नॉन-वेज खाने की दीवानगी कितनी तेजी से बढ़ी है. मीट खाने के इस बढ़ते शौक का हमारे पर्यावरण पर बहुत गहरा और बुरा असर पड़ रहा है.

पर्यावरण पर पड़ रहा है बुरा असर

आज के समय में खेती-बाड़ी और पशुपालन दुनिया में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन का दूसरा सबसे बड़ा जरिया हैं. अनुमान है कि अगले 10 सालों में इस सेक्टर से होने वाला प्रदूषण 7.6% तक और बढ़ जाएगा, और इस बढ़ोतरी में अकेले 80% हिस्सेदारी पशुपालन की होगी. इस रिपोर्ट में हमारी फूड सिस्टम की एक बड़ी लापरवाही भी सामने आई है. रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग 14% मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स या तो बनने के दौरान खराब हो जाते हैं, या फिर दुकानों, रेस्टोरेंट्स और हमारे घरों तक पहुंचने के बाद बर्बाद कर दिए जाते हैं.

कहीं बहुत ज्यादा मीट, कहीं दाने-दाने को मोहताज

भले ही दुनिया भर में मीट की खपत बढ़ी है, लेकिन इसका फायदा हर किसी को बराबर नहीं मिल रहा है. गरीब और मध्यम आय वाले देशों में, जहां भुखमरी और गरीबी पहले से ही एक बड़ी समस्या है, वहां मीट और दूध-दही जैसी चीजें आम लोगों की कमाई के हिसाब से बहुत ज्यादा महंगी हैं. इसके उलट, अमीर देशों में लोग जरूरत से ज्यादा मीट खा रहे हैं. वहां के डॉक्टर और वैज्ञानिक अब लोगों को सलाह दे रहे हैं कि वे अपनी सेहत और पर्यावरण को बचाने के लिए मीट खाना कम करें और शाकाहारी भोजन अपनाएं.

वैज्ञानिकों की राय 

मौसम और पर्यावरण पर काम करने वाली वैश्विक संस्था (IPCC) का मानना है कि अगर दुनिया को प्रदूषण से बचाना है, तो लोगों को मीट छोड़कर पेड़-पौधों से मिलने वाले भोजन को अपनाना होगा. लेकिन FAO की इस ताजा रिपोर्ट में, जिसे मीट और डेयरी इंडस्ट्री के दिग्गजों ने भी रिव्यू किया है, कहीं भी सीधे तौर पर मीट कम खाने की सलाह नहीं दी गई है. रिपोर्ट यह तो मानती है कि अमीर देश जरूरत से ज्यादा मीट खा रहे हैं, लेकिन वह खुलकर इसे कम करने को नहीं कहती.

स्टॉकहोम एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट की वैज्ञानिक क्लियो वेरकुइजल कहती हैं, "यह रिपोर्ट समस्या को तो अच्छे से दिखाती है, लेकिन समाधान की बात करने से कतराती है." यही वजह है कि वैज्ञानिक समुदाय FAO से थोड़ा नाराज है. वैज्ञानिकों का आरोप है कि FAO पर्यावरण सुधार के रोडमैप में मीट कम करने की रणनीति को जानबूझकर शामिल नहीं कर रहा है. कुछ रिसर्चर्स का तो यहां तक कहना है कि इस मामले में FAO से बात करना दीवार से सिर टकराने जैसा है.

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