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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

G7 Leaders Net Worth: कौन है G7 का सबसे अमीर नेता? जानिए किस प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास है सबसे ज्यादा दौलत

दुनिया के 7 प्रमुख विकसित देशों के शिखर सम्मेलन जी7 की शुरुआत 15 जून से हुई थी. इस तीन दिवसीय सम्मेलन का आज आखिरी दिन है. इस बैठक में शामिल नेताओं देश दुनिया के प्रमुख मुद्दों पर बातचीत की. इसमें जानते हैं कि किस देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की नेटवर्थ कितनी है.

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Nitin Sharma

Updated : Jun 17, 2026, 03:25 PM IST

G7 Leaders Net Worth: कौन है G7 का सबसे अमीर नेता? जानिए किस प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास है सबसे ज्यादा दौलत

कौन है G7 का सबसे अमीर नेता

(Credit Image AI)

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.आज ​तीन दिवसीय G7 समिट का आखिरी दिन है.
.G7 समिट में शामिल हुए अलग अलग देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था से लेकर सुरक्षा पर चर्चा की.
.G7 में शामिल देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में कौन सबसे अमीर है?
.किस राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की संपत्ति कितनी है? जानें

फ्रांस के एवियन लेस बैंस शहर में G7 समिट हो रही है. इसमें फ्रांस, कनाडा, जापान और जर्मनी से लेकर भारत समेत अन्य प्रमुख देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इकट्ठा हुए हैं. यह दुनिया के मुख्य विकसित देशों का एक ग्रुप है, जो हर साल बैठक करता है. इसमें दुनिया की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन से लेकर स्वास्थ्य सुरक्षा और AI की बढ़ोतरी जैसे मुद्दों पर बातचीत होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया तक प्रभाव डालने वाले इन G7 के नेताओं में किस की संपत्ति सबसे ज्यादा है, कौन से देश का राष्ट्रपति सबसे अमीर है. दुनिया में किसका दबदबा सबसे ज्यादा है. आइए जानते हैं...

सत्ता और संपत्ति का समीकरण हमेशा एक जैसा नहीं होता

G7 में शामिल देशों में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान शामिल हैं. इन देशों की आर्थिक स्थिति ने लेकर नेताओं की निजी संपत्ति में काफी अंतर देखने को मिलता है. कुछ नेता करोड़पति परिवारों से आते हैं, जबकि कुछ ने अपने पेशेवर करियर के जरिए संपत्ति बनाई है, लेकिन इन सबके इत्तर किसी भी देश की प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की अमीरी का अंदाजा सिर्फ उनकी नेटवर्थ से नहीं, बल्कि देश की आर्थिक स्थिति, राजनीतिक प्रभाव, सुरक्षा से लेकर मजबूती से लगाया जाता है. 

सबसे आगे है अमेरिका

G7 में शामिल अमेरिका में सबसे अमीर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में टॉप पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं. उनका नाम सबसे ऊपर माना जाता है. इसकी वजह सिर्फ उनकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं, बल्कि अमेरिका की आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक ताकत भी है. यही वजह है कि किसी भी G7 बैठक में वॉशिंगटन की भूमिका सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है. इस बैठक में नेताओं द्वारा लिये गये फैसले देश और दुनिया के व्यापार, ब्याज दर, तेल की कीमतों और रोजगार तक प्रभाव डालते हैं. 

राजनीति से पहले कौन क्या करता था?

G7 देशों के वर्तमान नेताओं का सफर अलग-अलग रहा है. कोई निवेश बैंकिंग की दुनिया से राजनीति में आया तो किसी का अपना बड़ा बिजनेस था. कुछ नेता ऐसे भी हैं, जो लंबे समय तक संसद और सरकार में काम करने के बाद शीर्ष पद तक पहुंचे हैं. यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी नेता की पेशेवर पृष्ठभूमि अक्सर उसकी आर्थिक नीतियों और फैसले लेने की शैली को प्रभावित करती है. 

किस देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सबसे अमीर है

G7 देशों के सबसे अमीर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में टॉप पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं. फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप की कुल संपत्ति करीब 6.5 अरब डोलर है. ट्रंप राजनीति से पहले बड़े कारोबारी थे. उनका रियल एस्टेट, होटल और रिसॉर्ट्स हैं. वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों एक बैंकर थे. उनकी संपत्ति करीब 80 करोड़ यूरो है. वहीं इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी की नेटवर्थ करीब 30 करोड़ यूरो है. यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की नेटवर्थ करीब 84 करोड़ पाउंड है. कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की नेटवर्थ करीब 58 करोड़ है. जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाची की नेटवर्थ करीब 32 मिलियन है. जर्मनी के चांसलर की नेटवर्थ करीब 135 करोड़ है. 

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