रूपा गांगुली, दिलीप घोष या सुवेंदु अधिकारी? कौन होगा पश्चिम बंगाल का पहला BJP CM

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती जारी है. चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अब तक के अपडेट के मुताबिक, बीजेपी 194 सीटों पर लीड कर रही है. वहीं, TMC 94 सीटों पर सिमटती नज़र आ रही है. ये रुझान अगर नतीजों में बदलता है तो पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनेगी. राज्य में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बनने के लिए सुवेंदु अधिकारी, दिलीप घोष और रूपा गांगुली के नाम सबसे आगे चल रहे हैं. (पश्चिम बंगाल चुनाव की फुल विनर लिस्ट यहां देखें)

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती जारी है. चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अब तक के अपडेट के मुताबिक, बीजेपी 194 सीटों पर लीड कर रही है. वहीं, TMC 94 सीटों पर सिमटती नज़र आ रही है. ये रुझान अगर नतीजों में बदलता है तो पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनेगी. राज्य में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बनने के लिए सुवेंदु अधिकारी, दिलीप घोष और रूपा गांगुली के नाम सबसे आगे चल रहे हैं. (पश्चिम बंगाल चुनाव की फुल विनर लिस्ट यहां देखें)

क्या रूपा गांगुली बनेंगी बंगाल की मुख्यमंत्री?

रूपा गांगुली की गिनती पार्टी के लॉयल नेताओं में होती है. बीआर चोपड़ा की महाभारत से भारत के घर-घर में पहचान बनाने वाली रूपा गांगुली साल 2015 में बीजेपी में शामिल हुई थीं. बंगाल बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष रहीं. 2016 का बंगाल चुनाव हारीं लेकिन पार्टी में बनी रहीं. 2016 में नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट पर बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेजा. इस बार वह सोनारपुर दक्षिण सीट से चुनाव लड़ रही हैं. 6 राउंड की गिनती के बाद वह TMC की अरुंधति मैत्रा से 14 हजार से ज्यादा सीटों से आगे चल रही हैं.

क्यों लग रहे रूपा गांगुली के CM बनने के कयासः रूपा गांगुली की छवि साफ-सुथरी है. वह तेज तर्रार नेता हैं. बंगाल बीजेपी की सबसे पॉपुलर महिला नेता हैं. जिस तरह दिल्ली में AAP को चुनाव में हराने के बाद आतिशी की जगह बीजेपी ने रेखा गुप्ता को सीएम बनाया था, उसी तरह उम्मीद की जा रही है कि ममता बनर्जी की जगह किसी महिला को सीएम पद दिया जा सकता है. इस वजह से रूपा गांगुली को मजबूत दावेदार माना जा रहा है.

क्या दिलीप घोष बनेंगे बंगाल के पहले BJP CM?

दिलीप घोष बंगाल में बीजेपी के सबसे भरोसेमंद सिपाही हैं. 1984 में RSS से जुड़े घोष साल 2014 में बीजेपी में आए. 2015 में वह बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए. पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मजबूत करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. 2016 में वे खड़गपुर सदर से विधानसभा चुनाव लड़े और सात बार के कांग्रेस विधायक ज्ञान सिंह सोहनपाल को हराया. 2019 के लोकसभा चुनाव में उनके नेतृत्व में बीजेपी ने 42 में से 18 सीटें जीतीं. उन्होंने खुद मेदिनीपुर लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की. इस चुनाव में वह खड़गपुर सदर सीट से लड़ रहे हैं. 5 राउंड की गिनती के बाद वह TMC के प्रदीप सरकार से 14 हजार से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं.

क्यों लग रहे दिलीप घोष को सीएम बनाने के कयास: दिलीप घोष बंगाल में बीजेपी का पुराना चेहरा हैं. हाल के सालों में ये देखा गया है कि बीजेपी अपने लॉयल सिपाहियों को महत्वपूर्ण पद देती है. चाहे एमपी में मोहन यादव हों, राजस्थान में भजनलाल शर्मा या फिर दिल्ली में रेखा गुप्ता. ऐसे में इस बात की संभावना है कि बतौर सीएम उनके नाम पर विचार किया जा सकता है.

क्या सुवेंदु अधिकारी बनेंगे बंगाल CM?

कभी ममता के करीबी रहे सुवेंदु अधिकारी आज उनके सबसे प्रबल विरोधियों में से एक हैं. वह बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं. भबानीपुर सीट पर वह ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं. 2021 के चुनाव में उन्होंने नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी को हराया था. इस बार वह नंदीग्राम और भबानीपुर दोनों सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं. 12 राउंड की गिनती के बाद भबानीपुर सीट पर ममता बनर्जी सुवेंदु अधिकारी से 7000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही हैं. वहीं, नंदीग्राम में सुवेंदु अधिकारी TMC के पबित्र कर से 11 हजार वोटों से आगे चल रहे हैं.

क्यों है सुवेंदु अधिकारी के सीएम बनने की संभावना: सुवेंदु अधिकारी इस वक्त बंगाल में बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं. इस विधानसभा चुनाव में उन्होंने ममता बनर्जी और TMC को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की है. अगर बीजेपी जीतती है तो इसका क्रेडिट सुवेंदु अधिकारी को मिलेगा और हो सकता है CM पद भी उन्हें दिया जाए.

CM पद के लिए और किन नामों की चर्चा?

पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य का नाम भी CM पद के लिए चर्चा में है. उनके अलावा निशित प्रमाणिक और अग्निमित्रा पॉल का नाम भी चर्चा में है.

हाल के सालों में बीजेपी ने कई ऐसे नेताओं को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया है, जो मीडिया और जनता के बीच उतने पॉपुलर नहीं रहे. बीजेपी ने पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाले नेताओं को मौके दिए हैं, ऐसे में अगर बीजेपी किसी एकदम नए चेहरे को मौका देती है तो हैरानी नहीं होगी.