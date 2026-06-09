Explainer: 10 एस-400 स्क्वाड्रन, 5 स्वदेशी कुशा एयर डिफेंस सिस्टम, कैसे भारत के आसमान को 'सुदर्शन चक्र' बनाएगा अभेद्य?

Air Defense Shield: भारत अपनी पश्चिमी सीमा का हर कोना दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों और लड़ाकू विमानों के खतरे से सुरक्षित करने की योजना पर काम कर रहा है. 'सुदर्शन चक्र' एयर डिफेंस शील्ड पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाने के बाद पाकिस्तान के फाइटर जेट सीमा से 100 किमी के दायरे में भी फटकने की हिम्मत नहीं कर पाए

IAF long-range air defence: भारतीय वायु सेना और रक्षा मंत्रालय देश की हवाई सीमा को अभेद्य बनाने के लिए एक खास योजना पर काम कर रहे हैं. अब अलग-अलग एयर डिफेंस सिस्टम के अलग-अलग कमांड में रखने के बजाय एक मल्टी लेयर्ड 'सुदर्शन चक्र' कॉन्सेप्ट से देखा जा रहा है. इस मल्टी लेयर शील्ड में S-400 ट्रायम्फ और स्वदेशी 'प्रोजेक्ट कुशा' अहम भूमिका में होंगे. भविष्य में भारत के पास कम से कम 15 लंबी दूरी की एयर डिफेंस होंगे. इसके अलावा बराक-8 जैसे मध्यम दूरी के सिस्टम, आकाश शार्ट रेंज डिफेंस सिस्टम और वेरी शार्ट रेंज डिफेंस सिस्टम भी 'सुदर्शन चक्र' का हिस्सा होंगे.

कैसे देश का आसमान बनेगा अभेद्य?

भारत को रूस से पहले ही S-400 ट्रायम्फ के चार स्क्वाड्रन मिल चुके हैं. साल 2018 में हुए करार के तहत पांचवें रेजिमेंट की डिलीवरी भी इस साल के अंत तक हो जाएगी. देश के स्ट्रैटेजिक एयर डिफेंस सिस्टम को बड़े पैमाने पर बढ़ाने के लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (DAC) ने मार्च 2026 में पांच और S-400 रेजिमेंट खरीदने की योजना को मंजूरी दी थी. इस तरह एस-400 के कुल रेजिमेंट की संख्या दस हो जाएगी.

इस बीच इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि IAF स्वदेशी 'प्रोजेक्ट कुशा' लंबी दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम के पहले चरण को शामिल करने के लिए भी तैयारी कर रही है. 'प्रोजेक्ट कुशा' के पांच स्क्वाड्रन को पहले ही सरकार की मंजूरी मिल चुकी है. ये स्क्वाड्रन 2028 से 2030 के बीच सर्विस में आ जाएंगे. इन सबको मिलाकर भारत के पास कम से कम 15 लॉन्ग-रेंज एयर डिफेंस (LRAD) स्क्वाड्रन होंगे. इसमें दस S-400 रेजिमेंट और पांच प्रोजेक्ट कुशा स्क्वाड्रन शामिल हैं.

बराक-8 और आकाश भी संभालेंगे मोर्चा

भारत और इजरायल द्वारा मिल कर विकसित किया गया मध्यम दूरी का बराक-8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी 'सुदर्शन चक्र' का हिस्सा होगा. ये प्रणाली ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी ताकत दिखा चुकी है. 9 और 10 मई की रात पाकिस्तान द्वारा दागी गई फतेह-2 मिसाइल को बराक-8 सिस्टम ने ही हरियाणा के पास इंटरसेप्ट किया था और मार गिराया था. पाकिस्तानी मिसाइल का निशाना दिल्ली थी. बराक-8 की ऑपरेशनल रेंज 70 से 100 किमी की है.

इसके अलावा देश के आसमान की सुरक्षा में स्वदेशी आकाश भी मोर्चे पर तैनात होगा. डीआरडीओ ने आकाश के तीन वैरियंट विकसित किए हैं. इसमें मूल आकाश की रेंज 30 किमी है. आकाश प्राइम को ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों के लिए खास तौर से डिजाइन किया गया है और इसकी रेंज भी 30 किमी है. वहीं सबसे नए और उन्नत वर्जन आकाश-एनजी की रेंज 50 किमी है.

स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (BMD) सिस्टम ऑपरेशनल

इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि भारत ने अपने स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (BMD) सिस्टम के शुरुआती चरण को सफलतापूर्वक चालू कर लिया है. इससे नेशनल कैपिटल रीजन (दिल्ली-NCR) और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को मजबूत सुरक्षा कवच मिल गया है. लेकिन, भारत देश के अन्य बड़े शहरों को भी पूरी हवाई सुरक्षा देने की तैयारी कर रहा है. कम और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से बढ़ते खतरों का मुकाबला करने के लिए एक रणनीतिक कदम के तौर पर एयर डिफेंस के सुरक्षा कवच का दायरा पाकिस्तान की सीमा के करीब स्थित शहरों में भी बढ़ाया जा रहा है.

भारत में अहमदाबाद, सूरत, जयपुर, जोधपुर, अमृतसर जैसे शहरों में भी दिल्ली-NCR और मुंबई की सुरक्षा करने वाले सिस्टम जैसे ही बड़े पैमाने पर BMD सिस्टम तैनात करने की योजना है. इन नए सिस्टम का आकार छोटा होगा ताकि उन्हें तेजी और आसानी से कहीं भी तैनात किया जा सके. इसके लिए मुख्य जगहों पर मोबाइल लॉन्चर को रणनीतिक रूप से तैनात करने पर ध्यान दिया जा रहा है. ये लॉन्चर पाकिस्तानी सेना द्वारा विकसित और टेस्ट की जा रही कम और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने और नष्ट करने की क्षमता प्रदान करेंगे.

अब भी कायम है ये चुनौती

भारत की सीमाएं बेहद लंबी और दुर्गम हैं. मिसाइल सिस्टम सीधी लाइन में कवरेज देने के बजाय गोलाकार (सर्कुलर) एंगेजमेंट जोन बनाते हैं. हिमालयी सीमा पर निगरानी भी एक बड़ी चुनौती है. पहाड़ों की वजह से इलाके की बनावट ऐसी हो जाती है कि कुछ हिस्से छिप जाते हैं. यही कारण है कि देश में अलग-थलग मिसाइल बैटरी के बजाय एक-दूसरे को कवर करने वाले सिस्टम तैनात करने पर फोकस किया जा रहा है. इस तरीके से यह पक्का होता है कि अगर कोई एक रडार या मिसाइल साइट बेकार हो जाए तो दूसरी साइट उसी एयरस्पेस पर नजर रख सके.