सटीक हमला करने के लिए DRDO इस बम में लगा रहा इंजन, कैसे छोटे हथियार मचाएंगे ब्रह्मोस जैसी तबाही?

स्मार्ट एंटी-एयरफील्ड वेपन दुश्मन के एयरफील्ड और रनवे को 100 किमी की दूरी से नष्ट करने में सक्षम है. छोटे टर्बाइन इंजन से लैस होने के बाद इसकी रेंज दोगुनी होकर लगभग 200 किमी हो जाएगी.

पारंपरिक क्रूज मिसाइलों के सस्ते विकल्प तैयार कर रहा DRDO

DRDO छोटे टर्बाइन इंजनों वाले स्मार्ट हथियारों को विकसित कर रहा है

स्मार्ट एंटी-एयरफील्ड वेपन की रेंज बढ़कर 200 किमी होगी

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लिए ब्रह्मोस और स्कैल्प जैसी मिसाइलों का प्रयोग किया था. ये दोनों ही हथियार दूर से ही बहुत सटीकता के साथ टारगेट पर हमला कर सकते हैं. लेकिन ये मिसाइलें महंगी हैं और अगर युद्ध लंबा चला तो ऐसे हथियारों का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करना होगा. भारत ने इस चुनौती का समाधान एक खास तरीके से निकाला है. इसके लिए DRDO ग्लाइड बम जैसे छोटे और हथियारों में छोटे टर्बाइन इंजन लगा रहा है. ये रणनीति भारत के लिए कैसे गेमचेंजर और दुश्मनों को लिए बुरा सपना बनेगी, आइये जानते हैं.

अमेरिका-ईरान युद्ध से मिला सबक

अमेरिका और ईरान युद्ध इतना लंबा खिंच गया है जिसकी उम्मीद अमेरिकी सेना ने नहीं की थी. इस युद्ध के कारण अमेरिका का मिसाइल भंडार तेजी से घट रहा है. यूक्रेन-रूस युद्ध पर भी नजर डालें तो यही दिखता है कि संघर्ष अब दिनों या हफ्तों के बजाय महीनों और सालों तक खिंच रहे हैं. ऐसी स्थिति में हंगे हथियारों का लगातार इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है. क्रूज मिसाइलों का भंडार भी सीमित होता है और इन्हें एक सीमा से ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.

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क्या है DRDO टर्बाइन इंजन योजना?

नए जमाने की चुनौतियों का समाधान डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन नए तरीके से खोज रहा है. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, DRDO स्वदेशी ग्लाइड बम में छोटा टरबाइन इंजन लगाने की योजना बना रहा है. इसके तहत 'स्मार्ट एंटी-एयरफ़ील्ड वेपन' में टरबाइन इंजन लगाया जाएगा. सटीक निशाना लगाने में सक्षम SAAW एक ग्लाइड बम है जिसकी रेंज पहले से ही 100 किलोमीटर है. इसमें छोटा टर्बाइन भी फिट किया गया तो मारक क्षमता बढ़कर 200 किमी हो जाएगी.

भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया 'स्मार्ट एंटी-एयरफ़ील्ड वेपन' दुश्मन के एयरफ़ील्ड और अहम सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करने के लिए तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है. DRDO का इंजन वाला प्रयोग सफल होता है तो ये भारतीय वायुसेना के लिए गेम चेंजर और दुश्मन के लिए बुरा सपना साबित हो सकता है.

200 किलोमीटर रेंज वाले, टर्बाइन इंजन से लैस ग्लाइड बम को वायुसेना के विमान अपनी सीमा में दुश्मन के एयर डिफेंस नेटवर्क से दूर रहते हुए ही लॉन्च कर सकते हैं. ये हथियार पाकिस्तान के खिलाफ बेहद अहम साबित हो सकता है. पाकिस्तान के ज्यादातर एयरबेस भारतीय सीमा से 200 किमी से कम दूरी पर हैं. इन बमों को एयरफोर्स के सुखोई, तेजस और मिराज जैसे लड़ाकू विमानों से लॉन्च किया जा सकता है.