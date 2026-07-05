मिसाइल और रॉकेट में क्या अंतर होता है? रॉकेट फोर्स में मिसाइलें क्यों होती हैं मुख्य हथियार?

मिसाइल और रॉकेट देखने में भले ही एक जैसे लगते हों, युद्ध के मैदान में इनकी भूमिका अलग-अलग होती है. हालांकि दोनों ही थ्रस्ट पैदा करने के लिए रॉकेट प्रोपल्शन का इस्तेमाल करते हैं.

मिसाइल और रॉकेट की भूमिका अलग-अलग होती है.

सामान्य सैन्य रॉकेट एक अनगाइडेड हथियार होता है.

रॉकेट फोर्स का काम बेहद लंबी दूरी के हमलों को अंजाम देना है.

Difference between missile and Rocket: नए जमाने के युद्ध में लंबी दूरी तक हमला करने वाले हथियारों की भूमिका अहम हो गई है. अब दुनिया के ज्यादातर देश मिसाइलों और रॉकेट के निर्माण पर जोर देने लगे हैं. लेकिन क्या आपको मिसाइल और रॉकेट में अंतर पता है? उदाहरण देकर बताएं तो ब्रह्मोस एक मिसाइल है और पिनाका रॉकेट. लेकिन आखिर दोनों में अंतर क्या है? आजकल सेना में अलग रॉकेट फोर्स बनाने की चर्चाएं भी हैं. लेकिन इसमें सबसे अहम हथियार मिसाइलें होंगी. आखिर ये माजरा क्या है, आइये जानते हैं विस्तार से.

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'रॉकेट' और 'मिसाइल' में अंतर

सबसे पहले ये स्पष्ट कर दें कि यहां रॉकेट का मतलब सैन्य रॉकेट से है न कि अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले रॉकेट से. अब मुख्य मुद्दे पर आते हैं. दरअसल रॉकेट हो या मिसाइल, दोनों ही थ्रस्ट पैदा करने के लिए रॉकेट प्रोपल्शन का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन ये असल में अलग-अलग हथियार हैं जिन्हें युद्ध-क्षेत्र में अलग-अलग कामों के लिए बनाया गया है.

आम तौर पर मिसाइल और रॉकेट के बीच बड़ा अंतर 'गाइडेंस सिस्टम' का होता है. मिसाइल के अंदर एक कंप्यूटर, सेंसर, इनर्शियल गाइडेंस यूनिट और कभी-कभी जीपीएस ट्रैकर भी लगा होता है. ये सिस्टम मिसाइल को लॉन्च होने के बाद लक्ष्य तक पहुंचने तक रास्ता दिखाते हैं. इनकी मदद से ये गतिशील लक्ष्य पर भी सटीक निशाना लगा सकते हैं. यदि दुश्मन का टैंक, जहाज या लड़ाकू विमान अपनी जगह बदल भी ले, तो भी मिसाइल हवा में मुड़कर उसका पीछा करती है और उसे नष्ट कर देती है.

तकनीक और सेंसर से लैस होने के कारण मिसाइलें बहुत महंगी होती हैं.

अगर रॉकेट की बात करें तो यह एक अनगाइडेड हथियार होता है. सामान्य रॉकेट में लॉन्च होने के बाद दिशा बदलने का कोई सिस्टम नहीं होता. इसे जिस दिशा में निशाना साधकर छोड़ दिया जाए, यह अपनी रेंज के अनुसार सीधा वहीं जाकर गिरता है. इसके पिछले हिस्से में केवल फिन्स होते हैं, जो इसे हवा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं.

इसका उपयोग दुश्मन के किसी बड़े इलाके, बंकरों या सेना की टुकड़ी पर एक साथ अंधाधुंध फायरिंग के लिए किया जाता है.

गाइडेड रॉकेट क्या होते हैं?

तकनीक के विकास के साथ अब कई देशों ने गाइडेड रॉकेट भी बना लिए हैं. उदाहरण के लिए भारत की पिनाका मार्क-3 गाइडेड रॉकेट है जिसकी रेंज 120 किमी है. इसे लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाने के लिए विकसित किया गया है. गाइडेड रॉकेट इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम से लैस होते हैं. लॉन्च होने के बाद भी इनको कंट्रोल किया जा सकता है.

रॉकेट फोर्स में मिसाइलें क्यों?

रॉकेट फोर्स का जिक्र आपने भी जरूर सुना होगा. चीन ने इसका गठन कर लिया है, पाकिस्तान ने गठन की घोषणा कर दी है और भारत में इसकी चर्चा चल रही है. बहुत सारे लोगों को लगता है कि नाम रॉकेट फोर्स है इसमें मिसाइलों की कोई भूमिका नहीं होगी. लेकिन ऐसा नहीं है. वास्तव में रॉकेट फोर्स में मुख्य हथियार मिसाइलें ही होती हैं. सेना में रॉकेट फोर्स का काम बेहद लंबी दूरी के हमलों को अंजाम देना है. ये दूरी 100 किमी से लेकर 5000 किमी भी हो सकती है. किसी रॉकेट फोर्स के हथियार भंडार में अनगाइडेड रॉकेट, गाइडेड रॉकेट, क्रूज मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें और लंबी दूरी के अटैक ड्रोन जैसे हथियार होते हैं.