जिस नियम के चलते कैंसिल हुई थीं इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट्स, DGCA ने उसमें ढील क्यों दी?

DGCA ने पायलटों की फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट से जुड़े नियमों में राहत दी है. ये राहत अस्थायी है. ईरान-अमेरिका युद्ध की वजह से पैदा हुए हालात को देखते हुए ये फैसला किया गया है.

DGCA ने लंबी दूरी की इंटरनेशनल फ्लाइट्स के पायलटों को ड्यूटी टाइम में राहत दी है. यह राहत परमानेंट नहीं है. बता दें कि पायलटों के ड्यूटी टाइम के नियमों में सख्ती की वजह से ही दिसंबर, 2025 में इंडिगो के हजारों विमान कैंसिल हुए थे. हालांकि, अभी दी गई छूट का इंडिगो क्राइसिस से कोई कनेक्शन नहीं है, ये फैसला मिडिल ईस्ट के हालात की वजह से लेना पड़ा है.

DGCA ने क्यों दी फ्लाइट टाइम के नियमों में ढील?

ईरान-अमेरिका युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट के कई देशों का एयर स्पेस बंद है. एयर स्पेस बंद होने की वजह से भारत के विमानों को लंबा रूट लेना पड़ रहा है. इससे फ्लाइट का समय बढ़ गया है. इस परेशानी को देखते हुए DGCA ने पायलटों को ड्यूटी टाइम से जुड़े नियम से राहत दी है. नागर विमानन मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी असंगा चुबा आओ ने बताया कि लंबी फ्लाइट्स की वजह से पायलट ड्यूटी टाइम लिमिट के नियमों का पालन नहीं कर पा रहे थे. इसलिए यह राहत दी गई है.

क्या है फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट (FDTL)?

हवाई सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए DGCA ने पायलटों के ड्यूटी टाइम से जुड़ा नियम लागू किया था. इस नियम के तहत, दो पायलट वाले विमान के लिए अधिकतम फ्लाइट टाइम (FT) 10 घंटे तय किया गया है. वहीं, फ्लाइट ड्यूटी टाइम अधिकतम 13 घंटे का तय है. इसके अलावा 24 घंटे के पीरियड में कम से कम 10 घंटे का आराम. हफ्ते में कम से कम 48 घंटे का आराम जिनमें कम से कम दो रात का आराम ज़रूरी है. ये नियम पिछले साल लागू किए गए थे.

अभी क्या छूट मिली है?

DGCA ने FDTL के नियमों में 30 अप्रैल तक के लिए छूट दी है. फ्लाइट टाइम को 1 घंटा 30 मिनट बढ़ाकर 11.30 घंटा कर दिया है. वहीं, फ्लाइट ड्यूटी टाइम को 1 घंटा 45 मिनट बढ़ा दिया गया है.

FDTL पर सख्ती के चलते हुआ था Indigo Crisis

DGCA ने पिछले साल FDTL सख्ती से लागू किया था. इसके लिए एयरलाइंस को सालभर पहले से DGCA की तरफ से नोटिस भेजा गया था. हालांकि, नियम लागू होने का असर इंडिगो को ऑपरेशंस पर पड़ा. 10 दिन में इंडिगो की 4500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुईं. फ्लाइट से सफर करने वाले लाखों यात्रियों पर इस इसका असर हुआ. कई परीक्षा देने से चूके तो कई परिवार के ज़रूरी इवेंट में शामिल नहीं हो पाए. कई को ज़रूरी मीटिंग्स को कैंसिल करना पड़ा.