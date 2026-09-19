DUSU में ABVP की वापसी, NSUI का नहीं खुला खाता... पहली बार कब हुआ था दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव?

DUSU का सफर देश की आजादी से कुछ ही दिन पहले शुरू हुआ था, जब विश्वविद्यालय के कुलपति ने कार्यकारी परिषद को बताया था कि छात्रों का एक डेलीगेशन यूनिवर्सिटी छात्र संघ की स्थापना करना चाहता है. छात्र संघ का गठन होने के बाद 150 रुपये की छोटी-सी ग्रांट दी गई थी.

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ (DUSU) 150 रुपये की ग्रांट से शुरू हुआ था.

DUSU के पहले चुनाव 1954 में हुए थे, जिसमें गजराज बहादुर नागर जीते थे.

अरुण जेटली, विजय गोयल, रेखा गुप्ता और अलका लांबा भी DUSU अध्यक्ष चुने गए थे.

देश के सबसे चर्चित छात्र संघ में से एक दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ (DUSU) के चुनाव नतीजों का ऐलान हो चुका है. DUSU चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने शानदार वापसी करते हुए अध्यक्ष समेत तीन सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) का खाता नहीं खुल पाया. अध्यक्ष पद पर ABVP के यश डबाल ने NSUI के विजय शंकर मीणा को हराया है, जबकि सचिव पद पर ABVP की रिया छाबड़ी और संयुक्त सचिव पद पर लक्ष्य राज सिंह ने जीत दर्ज की है. इसके अलावा उपाध्यक्ष के पद पर निर्दलीय प्रत्याशी दीपांशु शौकीन ने जीत दर्ज की है. क्या आपको पता है जिस दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव की चर्चा देशभर में है, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी?

देश की आजादी के साथ शुरू हुआ था DUSU का सफर

DUSU का सफर देश की आजादी से कुछ ही दिन पहले 6 अगस्त, 1947 से उस समय शुरू हुआ था, जब विश्वविद्यालय के कुलपति ने कार्यकारी परिषद को बताया था कि छात्रों का एक डेलीगेशन यूनिवर्सिटी छात्र संघ की स्थापना करना चाहता है. यूनिवर्सिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने इस प्रस्ताव पर सैद्धांतिक रूप से सहमति जताते हुए कहा था कि एक समिति इसके लिए आवश्यक संविधान और प्रक्रिया का मसौदा तैयार करेगी. इसके साथ ही छात्रसंघ का औपचारिक रूप से गठन होने के बाद शुरुआती खर्च के लिए 150 रुपये की छोटी-सी ग्रांट देने का प्रस्ताव रखा गया.

यह प्रस्ताव 15 अगस्त, 1947 की मध्यरात्रि से कुछ समय पहले रखा गया था. यहीं से उस संस्थागत यात्रा की शुरुआत हुई जिसने आगे चलकर DUSU को दिल्ली यूनिवर्सिटी के अधिकतर डिग्री कॉलेजों के विद्यार्थियों की रिप्रजेंटेटिव बॉडी और राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित करने वाली छात्र राजनीति का एक प्रमुख मंच बना दिया. शुरुआती सालों में छात्र संघ के कामकाज और वित्तीय हालत को लेकर अनिश्चितता बनी रही. विश्वविद्यालय की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने 27 मार्च, 1953 को छात्र संघ के ग्रांट संबंधी एक आवेदन पर विचार किया था. समिति ने कहा था कि उस साल पहले ही 500 रुपये प्राप्त कर चुके छात्र संघ को आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए.

1954 में हुए थे DUSU के पहले चुनाव

छात्र संघ पर 14 मार्च, 1954 तक वित्तीय दबाव और ज्यादा हो गया था. उसकी आय केवल 815 रुपये थी जबकि खर्च 1,995 रुपये हो चुका था. इसी बैठक में कुलपति ने इस बात पर गौर किया कि DUSU के लिए एक संविधान तैयार किया गया है और पहली बार चुनाव भी कराए गए हैं. उन्होंने अगले शैक्षणिक सत्र तक छात्र संघ का संचालन करने के लिए एक कार्यवाहक समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा. साथ ही अगस्त 1954 तक नए खर्च पर सीमा लगाने और पहले से हो चुके खर्च का भुगतान करने के लिए अधिकतम 1100 रुपये का ग्रांट देने का प्रस्ताव भी रखा गया, बशर्ते छात्र संघ के कोषाध्यक्ष बिलों को मंजूरी दें.

कुलपति को बनाया गया था DUSU का संरक्षक

शुरुआती दस्तावेजों से पता चलता है कि छात्र संघ को वित्तीय जवाबदेही से लेकर प्रशासनिक निगरानी तक एक संस्थागत स्वरूप देने के प्रयास किए गए. करीब दो दशक बाद डूसू की संवैधानिक संरचना पर फिर से विचार किया गया. कार्यकारी परिषद ने दो अगस्त, 1973 को छात्र संघ के मौजूदा संविधान को निरस्त करने और अंतरिम संविधान लागू करने के प्रस्ताव पर विचार किया. अंतरिम संविधान में वित्तीय नियंत्रण के प्रावधान किए गए. शुरुआत में 100 रुपये से अधिक के खर्च के लिए छात्र संघ की कार्यकारी समिति की मंजूरी जरूरी थी. इसमें एक प्रशासनिक ढांचा भी तय किया गया. कुलपति को डूसू का संरक्षक बनाया गया, जिसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि छात्र संघ संविधान के अनुरूप काम करे. छात्र संघ के ढांचे में एक शिक्षक सलाहकार का पद भी था, जिसकी नियुक्ति संरक्षक शिक्षकों में से करता था. कोषाध्यक्ष की नियुक्ति भी संरक्षक द्वारा की जाती थी.

DUSU के लिए चार पदों का प्रावधान

संविधान में चार निर्वाचित पदाधिकारियों-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और सहायक सचिव-का प्रावधान किया गया था. इनका चुनाव डूसू के सदस्य साधारण बहुमत से वोटिंग के जरिए करते थे. अध्यक्ष छात्र संघ का मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी होता था जबकि उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उसके दायित्वों का निर्वहन करता था. सचिव को अध्यक्ष के परामर्श से और संविधान के अनुरूप छात्र संघ से जुड़े सभी मामलों में काम करना होता था. कई दशकों तक डूसू का सदस्यता शुल्क काफी कम रहा. विद्यार्थियों से वर्ष 2012-13 तक सदस्यता शुल्क के रूप में पांच रुपये लिए जाते थे. विश्वविद्यालय के अधिकारियों के अनुसार, 2013-14 में इसे बढ़ाकर 20 रुपये किया गया और बाद में 21 जून 2024 को इसे बढ़ाकर 40 रुपये कर दिया गया.

DUSU के अध्यक्ष बने राष्ट्रीय स्तर के नेता

कार्यकारी परिषद के समक्ष पहला प्रस्ताव रखे जाने के करीब आठ दशक बाद डूसू अब देश के सबसे प्रमुख छात्र प्रतिनिधि निकायों में शामिल हो चुका है. इसके चुनावों ने ऐसे कई नेता दिए हैं जिन्होंने आगे चलकर सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं. इनमें देश के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली (1974), पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल (1977), बीजेपी के सीनियर नेता विजय जौली (1980), दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (1996), पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन (1985) और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा (1995) शामिल हैं.

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