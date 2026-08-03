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दतिया में असली खेल चंद्रशेखर की 'आजाद समाज पार्टी' ने किया, उपचुनाव में मिले वोट से बिगड़ा BJP का गेम?

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

दतिया में असली खेल चंद्रशेखर की 'आजाद समाज पार्टी' ने किया, उपचुनाव में मिले वोट से बिगड़ा BJP का गेम?

दतिया में मुख्य मुकाबला भाजपा के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम सिंह के बीच ही माना जा रहा था. लेकिन आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव 'मंडल' ने भी इस चुनाव में 22000 से ज्यादा वोट बटोरे.

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Shivendra Rai

Updated : Aug 03, 2026, 11:27 PM IST

दतिया में असली खेल चंद्रशेखर की 'आजाद समाज पार्टी' ने किया, उपचुनाव में मिले वोट से बिगड़ा BJP का गेम?

दामोदर यादव 'मंडल' को दतिया में मिले 22000 से ज्यादा वोट. फोटो- (@DamodarSYadav/X)

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  • दतिया में 'आजाद समाज पार्टी' को मिले 22527 वोट
  • दामोदर यादव 'मंडल' ने मुकाबला त्रिकोणीय बनाया
  • दतिया से कांग्रेस के घनश्याम सिंह को मिली है जीत

Datia By-Election Result: मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट के लिए हुए उप चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6015 वोटों से हराया है. दतिया उपचुनाव को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा बीजेपी बनाम कांग्रेस की ही रही. लेकिन इस चुनाव में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर की 'आजाद समाज पार्टी' ने भी अपने प्रदर्शन से सबको चौंकाया है. उत्तर प्रदेश की इस कम चर्चित पार्टी ने दतिया से दामोदर यादव को उम्मीदवार बनाया था. दामोदर यादव ने इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया.

दतिया में 'आजाद समाज पार्टी' को कितने वोट मिले?

मध्य प्रदेश की एक ऐसी सीट जहां मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच माना जा रहा था वहां 'आजाद समाज पार्टी' को 22527 वोट मिले. इस उपचुनाव में दामोदर यादव को कुल पड़े मतों का 14.3 प्रतिशत वोट शेयर भी मिला. दतिया से जीत हासिल करने वाले कांग्रेस के घनश्याम सिंह को 66757 वोट मिले. भाजपा के आशुतोष तिवारी को 60741 वोट मिले. अब देखा जाए तो दामोदर यादव को मिले वोट जीत और हार के अंतर से तीन गुने से भी ज्यादा हैं. 

दामोदर यादव 'मंडल' ने कैसे किया कमाल?

दामोदर यादव 'मंडल' आजाद समाज पार्टी की राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य हैं. इस पूरे चुनाव के दौरान वह सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय रहे. जहां भाजपा और कांग्रेस के नेता बड़ी जनसभाएं कर रहे थे वहीं, दामोदर यादव 'मंडल' छोटी-छोटी नुक्कड़ सभाएं कर रहे थे. वह सोशल मीडिया पर लाइव आकर भी अपनी बात रख रहे थे. अपनी चुनावी सभाओं में वह जोर देकर कहते थे कि इस बार दतिया से उठने वाली लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की आवाज भोपाल से लेकर दिल्ली तक सुनाई देगी.

चुनाव परिणाम पर क्यों बोले दामोदर यादव?

दतिया उपचुनाव के नतीजे आने के बाद दामोदर यादव 'मंडल' ने कहा कि आजाद समाज पार्टी ने धनबल, बाहुबल और सत्ताबल के खिलाफ साहसिक संघर्ष किया. एक्स पर एक वीडियो जारी करते हुए उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत और समर्पण को सलाम. हमने दतिया में आज़ाद समाज पार्टी की भविष्य की राजनीति की मजबूत नींव रखी है. 

कांग्रेस की लगातार दूसरी जीत

कांग्रेस ने दतिया में यह लगातार दूसरी जीत दर्ज की है. तिया उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को मतदान हुआ था. कांग्रेस ने वर्ष 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में यहां से जीत दर्ज की थी. यहां से राजेंद्र भारती ने राज्य के पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को हराया था. जब एक एफडी के मामले में राजेंद्र भारती को अयोग्य करार दिया गया और न्यायालय ने 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई तो उनकी सदस्यता रद्द हो गई. इसके बाद हुए उपचुनाव में भाजपा तथा कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया. 
 
इस जीत से कांग्रेस उत्साहित है. कांग्रेस की मिली जीत को प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं की एकजुटता का नतीजा बताया है. उन्होंने कहा कि राज्य की जनता भ्रष्टाचार और कुशासन से परेशान हो चुकी है और यह उसी का नतीजा है. मध्य प्रदेश में प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि दतिया में भाजपा की हार उनके अहंकार और जनभावनाओं की अनदेखी का परिणाम है. पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि दतिया के मतदाताओं ने जिस प्रकार से 2023 में कांग्रेस को जिताया था, उसी हिम्मत के साथ उपचुनाव में विजय दिलाई है.

भाजपा करेगी समीक्षा

दतिया उप-चुनाव के नतीजे आने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि वह परिणाम को स्वीकार करते हैं. मोहन यादव ने ये भी कहा कि दतिया विधानसभा सीट पहले कांग्रेस के पास थी. इस उपचुनाव में भाजपा को विधानसभा चुनाव की तुलना में 1,700 अधिक वोट प्राप्त हुए हैं. मुख्यमंत्री ने ने कहा कि आने वाले चुनावों में हम और अधिक ताकत के साथ मैदान में उतरेंगे और विजय प्राप्त करेंगे.

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