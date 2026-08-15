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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

S-400 vs Project Kusha: एस-400 के मुकाबले कितनी होगी प्रोजेक्ट कुशा एयर डिफेंस सिस्टम की कीमत?

डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने सितंबर 2023 में प्रोजेक्ट कुशा के पहले चरण के तहत पांच स्क्वाड्रन के लिए 'एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी' दी थी. दस्तावेज बताते हैं कि इस सिस्टम को शामिल करना भारत के लिए आर्थिक रूप से भी फायदेमंद होगा.

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Shivendra Rai

Updated : Aug 15, 2026, 06:08 PM IST

S-400 vs Project Kusha: एस-400 के मुकाबले कितनी होगी प्रोजेक्ट कुशा एयर डिफेंस सिस्टम की कीमत?

प्रोजेक्ट कुशा के पांच  स्क्वाड्रन के लिए मंजूरी मिल चुकी है. (AI इमेज)

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  • S-400 सिस्टम के 5 स्क्वाड्रन की लागत लगभग 40,000 करोड़ से अधिक थी
  • प्रोजेक्ट कुशा को तीन-स्तरीय सुरक्षा घेरे के रूप में डिजाइन किया गया है
  • इसमें अलग-अलग दूरी के लिए तीन इंटरसेप्टर मिसाइलें शामिल हैं

Project Kusha estimated cost: क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमानों जैसे हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए भारत 'प्रोजेक्ट कुशा' के तहत भारतीय वायु सेना के लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम विकसित कर रहा है. 'प्रोजेक्ट कुशा' की तुलना अक्सर रूस के S-400 ट्रायम्फ सिस्टम से की जाती है. S-400 की तरह ही 'प्रोजेक्ट कुशा' में भी तीन तरह की इंटरसेप्टर मिसाइलें होंगी जिनकी रेंज 150 किमी, 250 किमी और 350 किमी होगी. भारत  ने साल 2028 में रूस के साथ S-400 ट्रायम्फ के पांच स्क्वाड्रन खरीदने की डील की थी. इस सौदे में मिसाइलें, लॉन्चर और संबंधित रडार सिस्टम भी शामिल थे. आइये जानते है कि एस-400 के मुकाबले प्रोजेक्ट कुशा एयर डिफेंस सिस्टम की कीमत कितनी होगी.

भारत के अरबों रुपये बचेंगे

इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की एक रिपोर्ट के अनुसार,  भारतीय वायु सेना को 'प्रोजेक्ट कुशा' के पांच स्क्वाड्रन को लैस करने की अनुमानित लागत 2018 में S-400 ट्रायम्फ के पांच स्क्वाड्रन के लिए भारत द्वारा रूस को दी गई कीमत से 50 प्रतिशत कम होगी. हालांकि ये आंकड़े सिर्फ अनुमान हैं और DRDO या रक्षा मंत्रालय द्वारा इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है. 

कितनी थी S-400 सिस्टम की कीमत

रूस से खरीदे गए S-400 सिस्टम के 5 स्क्वाड्रन की लागत लगभग 40,000 करोड़ से अधिक थी. वहीं, भारतीय वायु सेना के लिए प्रोजेक्ट कुशा की 5 स्क्वाड्रन की शुरुआती मंजूरी 21,700 करोड़ में मिली है. कीमत में इतना अंतर होने का सबसे बड़ा कारण 'प्रोजेक्ट कुशा' का स्वदेशी होना है. देश में ही विकसित तकनीक होने के कारण इसके पार्ट्स, ओवरहॉलिंग और अपग्रेडेशन पर होने वाला खर्च विदेशी सिस्टम की तुलना में आधा या उससे भी कम रहेगा.

तीन-स्तरीय सुरक्षा घेरा

प्रोजेक्ट कुशा को तीन-स्तरीय सुरक्षा घेरे के रूप में डिजाइन किया गया है. इसमें अलग-अलग दूरी के लिए तीन इंटरसेप्टर मिसाइलें शामिल हैं. इसके M1 इंचरसेप्टर का सफल परीक्षण हो चुका है जिसकी रेंज 150 किमी है. इंटरसेप्टर मिसाइलों की रफ्तार मैक 5.5 तक है. इनमें मिड-कोर्स गाइडेंस के लिए INS और GNSS का इस्तेमाल होगा. अंतिम चरण के लिए  एडवांस AESA हाइब्रिड सीकर का उपयोग किया गया है. प्रोजेक्ट कुशा की सिंगल-शॉट किल प्रोबेबिलिटी 80 प्रतिशत से अधिक है. अगर साल्वो अटैक (एक साथ दो) किया गया तो लक्ष्य के बचे रहने की गुंजाइश बेहद कम हो जाती है. 

भारत के लिए रणनीतिक मायने

प्रोजेक्ट कुशा भारत का पहला लॉन्ग रेंज स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है. इसे भारतीय वायु सेना के IACCS और सेना के आकाशतीर नेटवर्क से सीधे जोड़ा जाएगा. ये सिस्टम मिशन सुदर्शन चक्र का हिस्सा भी होगा जो देश के एकीकृत राष्ट्रीय एयर डिफेंस ग्रिड का मुख्य आधार बनेगा. इस पूरे सिस्टम को 2028 से 2030 के बीच भारतीय वायु सेना में शामिल किए जाने की योजना है. एक बार पूरी तरह से तैनात हो जाने के बाद एस-400 के साथ मिलकर ये सिस्टम भारत की हवाई सीमा को एक सुरक्षा कवच प्रदान करेगा. पाकिस्तान से लगती सीमा पर ये सिस्टम भारत को बड़ी रणनीतिक बढ़त दिलाएगा. इसकी तैनाती से पाकिस्तान वायुसेना के लड़ाकू विमान अपनी सीमा के 200 से 300 किमी अंदर भी सुरक्षित नहीं रहेंगे.

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