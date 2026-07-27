Opinion: CJP प्रदर्शन के बहाने कांग्रेस ने सपा-AAP को दिखाई ताकत, राहुल के दांव से बदला विपक्ष का पूरा नैरेटिव

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राहुल गांधी ने जिस तरह इस मुद्दे को प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचाया, उससे कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा राजनीतिक मंच मिला. इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ना स्वाभाविक है.
लेखक- डॉ. पतंजलि मिश्रा
दिल्ली के जंतर-मंतर पर पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर करीब एक महीने तक चला CJP का प्रदर्शन आखिरकार खत्म हो चुका है. आंदोलन खत्म होने के साथ ही अब इसके राजनीतिक असर का हिसाब भी लगाया जाने लगा है. दरअसल, यह प्रदर्शन शुरू से ही सिर्फ छात्रों और शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा नहीं रहा. जैसे-जैसे राजनीतिक दल इससे जुड़ते गए, वैसे-वैसे इसके मंच पर विपक्षी दलों के बीच क्रेडिट वॉर भी तेज होती गई.
कौन इस आंदोलन के साथ सबसे पहले खड़ा हुआ? किसने सबसे ज्यादा ताकत दिखाई? कौन छात्रों की आवाज बना? और सबसे बड़ा सवाल- कौन बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरा?
इस पूरे घटनाक्रम में शुरुआत में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी आगे दिखाई दे रही थीं. अखिलेश यादव ने अपने सभी सांसदों को मैदान में उतारा तो अरविंद केजरीवाल भी लगातार प्रदर्शन के साथ खड़े नजर आए. लेकिन जिस कांग्रेस ने शुरुआत में इस आंदोलन से दूरी बनाए रखी, उसने आखिरी दौर में एंट्री की और देखते ही देखते पूरे नैरेटिव को अपने पक्ष में मोड़ दिया.
राहुल गांधी के एक बड़े दांव ने ऐसा माहौल बनाया कि अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल, जो अब तक इस आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक चेहरों में गिने जा रहे थे, अचानक पीछे छूटते नजर आने लगे.
यही वजह है कि CJP का आंदोलन अब सिर्फ पेपर लीक का आंदोलन नहीं रह गया है. इसने विपक्षी राजनीति के भीतर चल रही उस लड़ाई को भी सामने ला दिया है कि INDIA गठबंधन में असली राजनीतिक वजन किसका है और 2027 के लिए किसकी बार्गेनिंग पावर कितनी है. इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए शुरुआत से कहानी देखनी होगी.
उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और सपा-कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर जुबानी जंग पहले से जारी है. समाजवादी पार्टी लगातार अपने बड़े जनाधार का हवाला देती है, जबकि कांग्रेस खेमे से यह संदेश दिया जा रहा है कि सपा को भी कांग्रेस की जरूरत है.
इसी खींचतान के बीच दिल्ली में CJP का आंदोलन शुरू हुआ. समाजवादी पार्टी ने इसे अपने लिए एक बड़े राजनीतिक अवसर के तौर पर लिया. 2024 लोकसभा चुनाव में 37 सांसदों के साथ यूपी की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरे अखिलेश यादव ने संसद से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने की कोशिश की.
अखिलेश यादव और डिंपल यादव भी प्रदर्शन के समर्थन में सड़क पर उतरे. अखिलेश के लिए यह सिर्फ दिल्ली का कोई सामान्य धरना नहीं था. इसके पीछे 2027 का उत्तर प्रदेश चुनाव भी था. युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दे पर सड़क पर उतरना सपा के लिए राजनीतिक रूप से बेहद अहम था.
साथ ही, दिल्ली के एक बड़े आंदोलन के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मौजूदगी और विपक्षी राजनीति में अपनी भूमिका को मजबूत करने का मौका भी अखिलेश के सामने था. यानी सपा की नजर सिर्फ छात्रों पर नहीं थी। नजर उस राजनीतिक स्पेस पर भी थी, जो इस आंदोलन के जरिए तैयार हो रहा था.
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी इस आंदोलन से पीछे नहीं रहे. वह प्रदर्शनकारियों के समर्थन में जंतर-मंतर पहुंचे और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर मुखर नजर आए. हालांकि, इस आंदोलन के पीछे आम आदमी पार्टी की भूमिका को लेकर भी सवाल उठते रहे. आरोप लगाए गए कि CJP के पीछे AAP का समर्थन और रणनीति काम कर रही है और यह आंदोलन सरकार को घेरने की बड़ी राजनीतिक योजना का हिस्सा है.
केजरीवाल के लिए भी इस आंदोलन के अपने राजनीतिक मायने थे. एक तरफ पंजाब की राजनीति में AAP को अपनी जमीन मजबूत करनी है, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल लंबे समय से राष्ट्रीय विपक्षी राजनीति में अपनी जगह बनाने की कोशिश करते रहे हैं. कांग्रेस पर उनके हमले और INDIA गठबंधन की राजनीति में अपनी भूमिका को लेकर उनकी सक्रियता किसी से छिपी नहीं है.
ऐसे में CJP का मंच उनके लिए भी एक मौका था केंद्र के खिलाफ सड़क की राजनीति में अपनी मौजूदगी दिखाने और राष्ट्रीय विपक्ष के बड़े चेहरे के तौर पर खुद को पेश करने का.यानी एक तरफ अखिलेश यादव इस आंदोलन के जरिए अपनी राष्ट्रीय भूमिका मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ केजरीवाल भी यह दिखाना चाहते थे कि विपक्षी राजनीति में उनका प्रभाव अभी खत्म नहीं हुआ है. दोनों के लिए यह मंच राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था. लेकिन फिर कांग्रेस की एंट्री हुई.
यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प हिस्सा है. कांग्रेस शुरुआत में CJP के आंदोलन को लेकर पूरी तरह सहज नहीं थी. कांग्रेस खेमे की ओर से यह आशंका जताई गई कि इस प्रदर्शन के पीछे बीजेपी का हाथ हो सकता है और राम मंदिर में कथित चंदा/दान की गड़बड़ी जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस आंदोलन को हवा दी जा रही है. इसी वजह से कांग्रेस ने शुरुआत में इस प्रदर्शन में वैसी सक्रियता नहीं दिखाई, जैसी सपा और AAP ने दिखाई थी. लेकिन जैसे-जैसे आंदोलन आगे बढ़ा और संसद सत्र शुरू हुआ, कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली। फिर आया राहुल गांधी का दांव.
21 जुलाई को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के कई बड़े नेता प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन के लिए पहुंचे. यहीं से आंदोलन को एक नया राजनीतिक विस्तार मिला. विरोध तेज हुआ, सरकार की ओर से बातचीत और मान-मनौव्वल की कोशिश हुई और अचानक इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में राहुल गांधी दिखाई देने लगे. यहीं से कहानी ने करवट ली.
अब तक CJP के मंच पर केजरीवाल की मौजूदगी चर्चा में थी. अखिलेश यादव भी छात्रों के समर्थन में अपनी ताकत दिखा चुके थे. लेकिन राहुल गांधी ने इसी मुद्दे को सीधे प्रधानमंत्री आवास और केंद्र सरकार के खिलाफ बड़े राजनीतिक प्रदर्शन से जोड़ दिया. यानी जहां सपा और AAP CJP के मंच से अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज करा रहे थे, वहीं कांग्रेस ने उसी मुद्दे को अपने बड़े राजनीतिक फ्रेम में डाल दिया. नतीजा यह हुआ कि आंदोलन का फोकस बदल गया और यहीं कांग्रेस ने बाजी मार ली.
राहुल गांधी के मैदान में उतरने के बाद जिस आंदोलन में अखिलेश और केजरीवाल अपनी-अपनी राजनीतिक जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसका सबसे बड़ा राजनीतिक चेहरा राहुल गांधी बनते दिखाई दिए.
राहुल गांधी की सक्रियता बढ़ने के बाद सबसे ज्यादा हलचल विपक्षी खेमे में ही दिखाई दी. अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी के साथ खड़े होकर इस आंदोलन में अपनी जगह बनाए रखने की कोशिश की. लेकिन राहुल की बढ़ती सक्रियता के बीच अखिलेश के लिए वह राजनीतिक स्पेस नहीं बन पाया, जिसकी उम्मीद सपा ने की थी. इसके बाद अखिलेश अगले ही दिन लखनऊ लौट आए.
दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया और भी दिलचस्प रही. राहुल गांधी के प्रधानमंत्री आवास के घेराव को लेकर AAP की तरफ से सवाल उठाए गए और इसे बीजेपी की रणनीति तक बताया गया. आरोप लगाया गया कि बीजेपी राहुल गांधी का इस्तेमाल कर आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रही है.
यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश है. CJP का आंदोलन खत्म हो चुका है, लेकिन कांग्रेस ने इस आंदोलन से एक ऐसी राजनीतिक तस्वीर जरूर बना दी है, जिसका असर आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है। अखिलेश यादव ने अपने सांसदों की ताकत दिखाई. केजरीवाल ने अपनी राजनीतिक सक्रियता दिखाई.
राहुल गांधी ने जिस तरह इस मुद्दे को प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचाया, उससे कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा राजनीतिक मंच मिला. इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ना स्वाभाविक है और पार्टी को यह संदेश देने का मौका भी मिला कि वह विपक्षी राजनीति में अभी भी बड़ी ताकत है.
इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर दिल्ली से ज्यादा उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है. 2027 का विधानसभा चुनाव सामने है. सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर पहले से ही खींचतान है. सपा अपने जनाधार और 2024 लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को आधार बनाकर ज्यादा सीटों पर दावा करना चाहती है, जबकि कांग्रेस लगातार यह संकेत देने की कोशिश कर रही है कि यूपी में उसकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
CJP आंदोलन ने कांग्रेस को इसी बहस में एक और हथियार दे दिया है. कांग्रेस अब यह संदेश दे सकती है कि वह केवल सपा के साथ चलने वाली पार्टी नहीं है। वह अपने दम पर राष्ट्रीय मुद्दे उठा सकती है, आंदोलन का राजनीतिक नैरेटिव बदल सकती है और विपक्षी राजनीति के केंद्र में आ सकती है. यानी आने वाले दिनों में सीट बंटवारे की बातचीत में कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर बढ़ाने के लिए CJP आंदोलन की यह तस्वीर इस्तेमाल हो सकती है. और सपा के भीतर भी ये सवाल उठना लाजिमी है कि कांग्रेस को हल्के में नहीं लिया जा सकता है.
(लेखक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं. सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर लेखन करते हैं.)