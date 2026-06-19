चीन ने भारत के लिए 'वॉटर बम' कहे जाने वाले बांध का निर्माण शुरू किया, अरुणाचल प्रदेश में India कैसे देगा जवाब?

तिब्बती पठार से निकलने वाली यारलुंग त्सांगपो नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाकर चीन भारत के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकता है. चीन इस बांध से ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव को नियंत्रित कर सकता है.

बांध से चीन सीमा पार बहने वाली यारलुंग त्सांगपो नदी को नियंत्रित कर सकता है.

दुनिया के सबसे बड़े बांध 'थ्री गॉर्जेस डैम' से भी बड़ा होगा चीन का नया डैम.

भारत ने जवाब में रुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले में विशाल बांध बनाने की योजना तैयार की है.

चीन ने तिब्बत में दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोपावर डैम को बनाने का काम शुरू कर दिया है. यारलुंग त्सांगपो नदी पर बनन वाले इस बांध को भारत के लिए वॉटर बम भी कहा जा रहा है. चीन का ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सिर्फ 50 किमी दूर है. यारलुंग त्सांगपो नदी तिब्बती पठार से होकर बहती है. चीन के इस महात्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से न सिर्फ भारत, बल्कि बांग्लादेश और तिब्बत के लिए भी चिंता का विषय बताया जा रहा है. चीन इस बड़ी परियोजना पर लगभग 167 अरब डॉलर खर्च करने वाला है. एक बार ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो यह दुनिया के सबसे बड़े बांध 'थ्री गॉर्जेस डैम' से भी बड़ा हो जाएगा और इससे तीन गुना ज्यादा बिजली पैदा करेगा.

भारत के क्यों चिंता है चीन का मोटुओ हाइड्रोपावर स्टेशन प्रोजेक्ट?

ऑस्ट्रेलिया स्थित थिंक टैंक 'लोवी इंस्टीट्यूट' की 2020 की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि तिब्बती पठार में नदियों पर नियंत्रण से चीन को भारत की अर्थव्यवस्था को जकड़ने का मौका मिल जाएगा. इसे लेकर दुनिया भर के विशेषज्ञों का कहना है कि नए बांध से चीन को सीमा पार बहने वाली यारलुंग त्सांगपो नदी को नियंत्रित करने या उसका बहाव मोड़ने की ताकत मिल जाएगी. यह नदी दक्षिण की ओर भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों के साथ-साथ बांग्लादेश में भी बहती है.

दरअसल जिस नदी को लेकर पूरा विवाद है, वह तिब्बत से निकलती है. यारलुंग त्सांगपो जब भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे सियांग के नाम से जाना जाता है. आगे चलकर असम में यही नदी ब्रह्मपुत्र बनती है और फिर बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है. यह नदी पूर्वोत्तर भारत की जीवनरेखा है. अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी चीन के इस प्रोजेक्ट को लेकर चिंता जता चुके हैं और PTI को दिए एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि बांध पूरा होने के बाद सियांग और ब्रह्मपुत्र नदियां काफी हद तक सूख सकती हैं.

भारत के पास चीन के मेगा प्रोजेक्ट का क्या जवाब है?

भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले में 'सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट' (SUMP) नाम से एक विशाल बांध बनाने की योजना तैयार की है. इसे चीन के रणनीतिक खतरे को बेअसर करने का तरीका माना जा रहा है. SUMP भारत का सबसे बड़ा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होगा जो 11,000 मेगावाट क्षमता का होगा. इसे एनएचपीसी (NHPC) द्वारा विकसित किया जाएगा. इस प्रोजेक्ट से भारत का मुख्य उद्देश्य केवल बिजली बनाना नहीं है. भारत क बहुत बड़ा वॉटर रिजर्वॉयर तैयार करना चाहता है जिसमें 9 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी जमा रखने की क्षमता होगी.

चीनी वॉटर बम का खतरा कैसे टलेगा?

यदि चीन ऊपर से अचानक भारी मात्रा में पानी छोड़ता है, तो भारत का 'सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट' उस अतिरिक्त पानी को अपने विशाल जलाशय में रोक लेगा. इससे अरुणाचल और असम बाढ़ से बच जाएंगे. इसके ठीक उलट अगर चीन पानी रोकता है, तो भारत इस जलाशय से पानी छोड़कर नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बनाए रख सकेगा. लेकिन, चिंता की बात ये है कि एक तरफ जहां चीन का 60,000 MW का मेडोग हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट तेजी से बन रहा है, वहीं वहीं SUMP अभी भी शुरुआती सर्वे के चरण में ही है. भले ही यह प्रोजेक्ट राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी बताया जा रहा है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय आदिवासियों और कुछ समूहों द्वारा इसका कड़ा विरोध किया जा रहा है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस विशाल बांध के बनने से अपर सियांग जिले का मुख्यालय यिंगकियोंग और करीब 25 से अधिक गांव पूरी तरह पानी में डूब जाएंगे, जिससे हजारों लोग बेघर हो जाएंगे. ये पूरा इलाका बेहद संवेदनशील भूकंपीय क्षेत्र में भी आता है. इसलिए भारत अभी असमंजस की स्थिति में है. लोकसभा में दिए गए एक औपचारिक लिखित जवाब में, केंद्र सरकार ने पुष्टि की है कि वह ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन से जुड़ी सभी गतिविधियों पर बारीकी से नजर रख रही है. साथ ही, सरकार ने निचले इलाकों में लोगों की जान-माल और आजीविका की सुरक्षा के लिए जरूरी एहतियाती और सुधारात्मक उपाय लागू करने का वादा भी किया है.