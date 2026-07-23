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प्रोटेस्ट में शामिल होने से रोकने के लिए क्या पुलिस लाइव लोकेशन मांग सकती है? जानिए क्या कहता है कानून

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

प्रोटेस्ट में शामिल होने से रोकने के लिए क्या पुलिस लाइव लोकेशन मांग सकती है? जानिए क्या कहता है कानून

मुंबई में लोगों को प्रदर्शन में शामिल होने से रोकने के लिए लाइव लोकेशन मांगने का मामला सामने आया है. कई लोगों ने पुलिस को लेकर ऐसे दावे किए जिसके बाद ये मुद्दा बहस का केंद्र बन गया है.

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Shivendra Rai

Updated : Jul 23, 2026, 09:52 PM IST

प्रोटेस्ट में शामिल होने से रोकने के लिए क्या पुलिस लाइव लोकेशन मांग सकती है? जानिए क्या कहता है कानून

मुंबई में भी प्रदर्शन कर रहे हैं CJP के समर्थक. (फोटो- IANS)

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  • लाइव लोकेशन मांगने से जुड़ा मुंबई का मामला चर्चा में
  • लाइव लोकेशन मांगने की कोई शक्ति पुलिस के पास नहीं
  • सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में लाइव लोकेशन मांगने की शर्त पर लगाई थी रोक

विरोध प्रदर्शनों में लोगों को शामिल होने से रोकने के लिए अक्सर पुलिस नाकेबंदी करती है, रास्ते डाइवर्ट करती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी कई बार कोर दिया जाता है. लेकिन, क्या पुलिस लोगों को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से रोकने के लिए उनकी लाइव लोकेशन मांग सकती है? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि मुंबई में शैक्षणिक सुधारों की मांग से जुड़े  विरोध प्रदर्शनों के दौरान ऐसा ही मामला सामने आया है.

मुंबई में क्या हुआ? 

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई में प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस उन्हें प्रदर्शन में शामिल होने से रोकने की कोशिश कर रही है. इसके लिए उनसे अपनी लाइव लोकेशन शेयर करने के लिए भी कहा गया है. इसके बाद यह कानूनी सवाल खड़ा हो गया कि क्या पुलिस किसी भी नागरिक से उसकी लाइव लोकेशन मांग सकती है? 

रिपोर्ट के अनुसार, एक महिला ने मुंबई के एक पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर के साथ हुई वॉट्सऐप बातचीत का स्क्रीनशॉट शेयर किया. आरोप है कि पुलिसकर्मी ने महिला से कहा कि वह घर रहें और बाहर न निकलें. इसके बाद पुलिसकर्मी ने महिला से अपनी लाइव लोकेशन शेयर करने और उसे चालू रखने के लिए भी कहा. जब ये मामला सामने आया तब कई दूसरे लोगों ने भी दावा किया कि उन्हें भी ऐसे ही निर्देश मिले.

क्या कहता है कानून?

महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37 (Section 37) के तहत पुलिस के पास शांति व्यवस्था बनाए रखने और निषेधाज्ञा लागू करने के अधिकार हैं.  लेकिन इस कानून में पुलिस को किसी नागरिक की लोकेशन ट्रैक करने या लाइव लोकेशन मांगने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है. 

साल वर्ष 2017 के ऐतिहासिक के. एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने फैसला दिया था कि निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है. बिना किसी कानूनी आदेश या प्रक्रिया के किसी की लोकेशन मांगना इस अधिकार का सीधा उल्लंघन है. नागरिकों को देश में कहीं भी आने-जाने और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मिलती है. 

सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में लगाई थी रोक

साल 2022 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक आरोपी को गूगल मैप्स पर लाइव लोकेशन साझा करने की शर्त पर जमानत दी थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में इस पर रोक लगा दी थी. वर्ष 2024 में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ ने इस प्रकार की जमानत शर्तों की समीक्षा की थी. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि "ऐसी कोई भी शर्त (चाहे जमानत के दौरान ही क्यों न हो) जो पुलिस या जांच एजेंसी को किसी व्यक्ति की हर हलचल को ट्रैक करने की अनुमति देती है, वह अनुच्छेद 21 के तहत मिले निजता के अधिकार का सीधा उल्लंघन है. सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की शर्तों से लाइव लोकेशन ट्रैकिंग की शर्त हटाने के निर्देश दिए थे.

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