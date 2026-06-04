क्या चीन के J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स का मुकाबला कर सकते हैं भारत के राफेल? जानिए क्या कहते हैं वायुसेना के एक्सपर्ट

J-35 vs Rafale: चीन ने पांचवी पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर बना लिए हैं. जबकि, भारतीय वायुसेना एक बार फिर राफेल पर ही भरोसा जता रही है. आइये जानते हैं कि IAF को अपने राफेल विमानों पर इतना भरोसा क्यों है.

Chinese J-35 vs Rafale jets: इंडियन एयर फोर्स ने एक बार फिर से राफेल लड़ाकू विमानों पर भरोसा दिखाया है और 114 नए फाइटर जेट्स के सौदे के लिए भारत सरकार अगले चरण की तरफ बढ़ गई है. फ्रांस के साथ नए सिरे से राफेल डील ऐसे समय हो रही है जब भारत के दो दुश्मन पांचवी पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट मोर्चे पर तैनात करने की योजना बना रहे हैं. चीन ने J-35 स्टेल्थ फाइटर बड़ी संख्या में बनाना शुरू कर दिया है. माना जा रहा है कि आने वाले समय पाकिस्तान को भी ये लड़ाकू विमान मिल ही जाएंगे. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारतीय वायुसेना के राफेल विमान J-35 का मुकाबला कर सकते हैं? आइये जानते हैं इसके बारे में एयरफोर्स के एक्सपर्ट क्या सोचते हैं.

J-35 vs Rafale की लड़ाई में कौन भारी?

भारतीय वायुसेना को अपने राफेल लड़ाकू विमानों पर पूरा भरोसा है. ऑपरेशन सिंदूर में इनकी ताकत का प्रदर्शन भी हो चुका है. खास बात ये है कि नए सौदे से आने वाले राफेल पिछले के मुकाबले ज्यादा ताकतवर होंगे. अभी भारतीय वायुसेना राफेल के एफ-3 वैरियंट का इस्तेमाल कर रही है. आने वाले विमान एफ-4 और एफ-5 वैरियंट होंगे. इंडियन एयर फोर्स की नंबर 17 "गोल्डन एरो" स्क्वाड्रन राफेल का संचालन करती है. इसके ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी का कहना है कि भारत के राफेल पाकिस्तान के मौजूदा J-10C बेड़े और चीन के J-35 पर भारी पड़ने में सक्षम हैं.

वायु एयरोस्पेस मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में, ग्रुप कैप्टन गेहानी ने मई 2025 में हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' का भी जिक्र किया. उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि राफेल ने अपने हर मिशन 100 प्रतिशत की सफलता दर के साथ पूरा किया. ग्रुप कैप्टन गेहानी और उनके स्क्वाड्रन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमले करने में अहम भूमिका निभाई थी.

राफेल का मुकाबला कैसे करना चाहता है पाकिस्तान?

पाकिस्तान ने भारत के राफेल का मुकाबला करने के लिए चीन से J-10C विमान खरीदा है. J-10C एक 4.5-जेनरेशन का विमान है जिसमें आधुनिक रडार सिस्टम और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें लगी हैं. पाकिस्तान चीन से अगले एक साल के अंदर ही J-35 विमान हासिल करने की भी कोशिश कर रहा है जो 5वीं-जेनरेशन का स्टेल्थ फ़ाइटर जेट है.

भले ही पाकिस्तान चीनी लड़ाकू विमानों के दम पर भारतीय वायुसेना को टक्कर देने की सोच रहा हो लेकिन, भारतीय अधिकारियों का मानना ​​है कि राफेल के पास एक खास बढ़त है. राफेल के अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्धक उपकरण, बेहतरीन सेंसर और युद्ध के मैदान में बिना जाम हुए काम करने वाला नेटवर्क सिस्टम इसे बाकी जेट्स से बेहतर बनाते हैं. राफेल 'मीटियोर' एयर-टू-एयर मिसाइल से भी लैस है जो लंबी दूरी से दुश्मन के विमानों को निशाना बना सकती है. इसके अलावा ये 'SCALP' क्रूज मिसाइल भी दाग सकते हैं.

राफेल की इसी खासियत को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने इसे पाकिस्तान सीमा के पास अंबाला में और चीन सीमा के पास हाशिमारा में तैनात किया है. माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक 114 नए लड़ाकू विमानों का सौदा पूरा हो जाएगा और इनकी डिलीवरी 2032 से शुरू होगी. भविष्य में भारतीय वायुसेना के पास लगभग 150 राफेल होंगे. इस लड़ाकू विमान के 2 से 3 स्क्वाड्रन मध्यप्रदेश के ग्वालियर में भी तैनात किए जा सकते हैं. यहां से पाकिस्तान और चीन सीमा की दूरी लगभग बराबर है.

