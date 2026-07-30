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भारत

क्या कहते हैं बांकीपुर और दतिया विधानसभा सीट के एग्जिट पोल? क्या उपचुनाव में प्रशांत किशोर मारेंगे बाजी

बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण खाली हुई थी. दतिया से भाजपा ने इस उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया था.

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Shivendra Rai

Updated : Jul 30, 2026, 09:07 PM IST

क्या कहते हैं बांकीपुर और दतिया विधानसभा सीट के एग्जिट पोल? क्या उपचुनाव में प्रशांत किशोर मारेंगे बाजी

बिहार की बांकीपुर और एमपी की दतिया सीट के एग्जिट पोल. (फोटो- IANS)

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  • बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर 35 प्रतिशत से भी कम मतदान हुआ
  • मध्यप्रदेश की दतिया सीट पर करीब 72 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया
  • दोनों ही सीटों पर एग्जिट पोल में बीजेपी को झटका

Bankipur Exit Poll: बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट और मध्यप्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव पर सबकी नजर है. बांकीपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के दशकों पुराने वर्चस्व को चुनौती देने के लिए जनसुराज के प्रशांत किशोर मैदान में उतरे थे. वहीं, दतिया में  भाजपा उम्मीदवार आशुतोष तिवारी और कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह के बीच सीधा मुकाबला है. दतिया में इस बार भाजपा ने पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को उम्मीदवार नहीं बनाया जिसके कारण ये सीट चर्चा में आई. 

क्या कहते हैं बांकीपुर विधानसभा सीट के एग्जिट पोल?

30 जुलाई को बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में  35 प्रतिशत से भी कम मतदान दर्ज किया गया. ये दिखाता है कि मतदाता इस उपचुनाव को लेकर कितने कम उत्साहित थे. उपचुनाव में कुल 34.30 प्रतिशत मतदान हुआ. यह पिछले वर्ष नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव के 41.45 प्रतिशत मतदान की तुलना में सात प्रतिशत से अधिक कम है. 

उपचुनाव के खत्म होते ही कुछ एग्जिट पोल भी सामने आए हैं. इनमें DV Research के एग्जिट पोल में प्रशांत किशोर को बढ़त दिखाई गई है. DV Research की रिपोर्ट के मुताबिक प्रशांत किशोर को 43 फीसदी वोट मिल सकते हैं. वहीं, भाजपा के प्रत्याशी  नीरज कुमार सिन्हा को 39 फीसदी वोट मिलने का अनुमान जताया गया है.

जनमत पोल के एग्जिट पोल में भी बांकीपुर सीट से प्रशांत किशोर को आगे बताया गया है. जनमत पोल की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रशांत किशोर को 66 से 71 हजार के बीच और भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा को 44 से 49 हजार के बीच वोट मिल सकते हैं. 

इस तरह से देखा जाए तो दोनों ही एग्जिट पोल में भाजपा के लिए झटका है. हालांकि ये केवल अनुमान हैं और असली नतीजे 3 अगस्त को ही सामने आएंगे. ये सीट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण खाली हुई थी. 

क्या कहते हैं दतिया विधानसभा सीट के एग्जिट पोल?

मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग गुरुवार सुबह 7 बजे तय समय पर शुरू हुई. बृहस्पतिवार, 30 जुलाई की शाम तक  शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया और शाम छह बजे तक करीब 72 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. इस सीट के लिए भी मतगणना तीन अगस्त को होगी. 

दतिया को लेकर भी आए एग्जिट पोल के नतीजे भाजपा को झटका देने वाले हैं. यहां कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह को आगे बताया गया है. रुद्र रिसर्च के एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त बताई गई है और घनश्याम सिंह को 44 प्रतिशत वोट शेयर मिलने की संभावना जताई गई है. रुद्र रिसर्च के एग्जिट पोल में भाजपा के आशुतोष तिवारी को 39 प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है.

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