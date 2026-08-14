साल 2030 तक भारत के सभी लड़ाकू युद्धपोत ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होंगे, जानिए कितनी बढ़ जाएगी नौसेना की ताकत

भारत ब्रह्मोस की तैनाती बढ़ाने के साथ-साथ अपने युद्धपोतों का निर्माण और अपग्रेडेशन भी जारी रखे हुए है. यह कदम हिंद महासागर और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में संभावित समुद्री खतरों के खिलाफ एक मजबूत रक्षा कवच तैयार करेगा.

नौसेना के 20 फ्रंटलाइन युद्धपोत ब्रह्मोस से लैस हो चुके हैं

ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज और सटीक एंटी-शिप क्रूज मिसाइल है

मैक 2.8 की गति से दुश्मन पर हमला करती है ब्रह्मोस

Indian Navy BrahMos Missile Deployment: हिंद-प्रशांत क्षेत्र, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में अपनी हमलावर क्षमता और प्रभाव बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना एक खास योजना पर काम कर रही है. इंडियन नेवी 2030 तक अपने लगभग सभी प्रमुख युद्धपोतों को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस करने की योजना पर तेजी से काम कर रही है. पिछले एक साल में ब्रह्मोस मिसाइल से लैस छह से ज्यादा युद्धपोत नौसेना में शामिल हुए हैं.

अब भारतीय नौसेना के कितने युद्धपोत ब्रह्मोस से लैस हैं?

नौसेनिक मामलों को कवर करने वाली वेबसाइट नेवल इनसाइट के अनुसार, वर्तमान में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से लैस फ्रंटलाइन युद्धपोतों की संख्या लगभग 20 हो गई है. अब सभी नए युद्धपोतों को ब्रह्मोस सिस्टम के साथ कमीशन किया जा रहा है. कुछ मौजूदा जहाजों में भी इस मिसाइल सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए बदलाव किए जा रहे हैं.

कितनी बढ़ जाएगी नेवी की ताकत?

ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है. इसकी वर्तमान रेंज 450 किमी तक है. 800 किमी रेंज वाली ब्रह्मोस के भी सभी परीक्षण पूरे हो गए हैं. हालांकि ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि युद्धपोतों पर तैनात होने वाली ब्रह्मोस की रेंज क्या होगी. फिर भी इस मिसाइल की फ्रंटलाइन वॉरशिप पर तैनाती बेहद अहम है. ब्रह्मोस एंटी शिप और लैंड अटैक, दोनों भूमिकाओं में प्रयोग हो सकती है.

ब्रह्मोस मिसाइल भारतीय नौसेना के युद्धपोतों को ऐसी ताकत देती है जिससे ये दुश्मन के तट से सैकड़ों किमी दूर रहते हुए भी हमला कर सकते हैं. ब्रह्मोस से लैस भारतीय युद्धपोतों के कम से कम 400 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन का कोई भी पोत फटकने की हिमाकत नहीं कर सकता. भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाएं गए स्टील्थ फ्रिगेट जैसे कि INS उदयगिरि, INS हिमगिरि, INS महेंद्रगिरि में ब्रह्मोस के लिए विशेष वर्टिकल लॉन्च सिस्टम फिट किया गया है. इस सीरीज के युद्धपोतों में आठ ब्रह्मोस मिसाइले लेकर समुद्र में जाने की क्षमता है. इसके अलावा नौसेना के लिए बनाए जा रहे नए युद्धपोतों में 16 वर्टिकल लॉन्चर सेल्स तक लगाए जा रहे हैं.

ब्रह्मोस से क्यों डरते हैं भारत के दुश्मन?

ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज और सटीक एंटी-शिप क्रूज मिसाइल है जो लगभग मैक 2.8 की गति से दुश्मन पर हमला करती है. ये समुद्र की सतह से कुछ ही ऊंचाई पर उड़ती है इसलिए इसे ट्रैक करना मुश्किल है. ब्रह्मोस को अगर ट्रैक कर भी लिया जाए तो इसे रोकना लगभग नामुमकिन है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हवा से दागी गई ब्रह्मोस की ताकत पूरी दुनिया देख चुकी है. पाकिस्तान को इन मिसाइलों के लक्ष्य तक पहुंचने की भनक तक नहीं लगी. समुद्र में ये मिसाइल और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है क्योंकि सी स्कीमिंग उड़ान को ट्रैक करना बेहद मुश्किल है. ब्रह्मोस मिसाइल बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट करियर को भी समुद्र में दफन करने की ताकत रखती है.

बता दें कि भारत ब्रह्मोस की तैनाती बढ़ाने के साथ-साथ अपने युद्धपोतों का निर्माण और अपग्रेडेशन भी जारी रखे हुए है. नौसेना का लक्ष्य साल 2035 तक 200 जहाजों वाली नौसेना बनना है. 2047 तक नौसेना के सभी युद्धपोतों और पनडुब्बियों में लगने वाले 100 प्रतिशत हथियार और उपकरण स्वदेशी होंगे.