नौ महीने पहले बांकीपुर में जन सुराज को मिले थे 8 हजार से भी कम वोट, अब प्रशांत किशोर का दबदबा, कैसे बदल गया खेल?

बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उप चुनाव का नतीजा भाजपा को झटका देने वाला है. साल 1995 से ही भाजपा के कब्जे वाली इस सीट का नतीजा बिहार की राजनीति पर दूरगामी प्रभाव छोड़ेगा.

बांकीपुर 1995 से ही बीजेपी का मजबूत किला है

2025 में इस सीट से नितिन नवीन बड़े अंतर से जीते थे

By-Election में प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी मैदान में थे

Bankipur By-Election Result: नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनावों में जब जन सुराज पार्टी राजनीति के अखाड़े में उतरी, तब इसे तगड़ा झटका लगा था. पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के सारे दावे फेल हो गए थे और 243 में से 238 सीटों पर चुनाव लड़कर भी जन सुराज एक भी सीट नहीं जीत पाई थी. बिहार विधानसभा चुनावों में भाजपा के गढ़ बांकीपुर से जन सुराज ने वंदना कुमारी को को प्रत्याशी बनाया था. नितिन नवीन के खिलाफ तब वंदना कुमारी को आठ से भी कम वोट मिले थे. लेकिन सिर्फ 9 महीने में ही हालात बदल गए.

नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट पर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे प्रशांत किशोर इतिहास रचने वाले हैं. बांकीपुर से बीजेपी साल 1995 से लगातार जीत रही है. लेकिन अब ये किला ढहने के कगार पर है. 2025 के विधानसभा चुनाव में जिस सीट पर भाजपा को 98 हजार से ज्यादा वोट मिले थे. लेकिन अब इसी सीट से बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार प्रशांत किशोर से पिछड़ गए.

विधानसभा चुनाव से उप चुनाव तक क्या बदल गया?

2025 के विधानसभा चुनावों में जन सुराज मैदान में जरूर थी लेकिन, खुद प्रशांत ने चुनाव नहीं लड़ा था. उप चुनाव में जन सुराज को मिले समर्थन का सबसे बड़ा कारण बताते हुए वंदना कुमारी कहती हैं कि ये चुनाव मुख्यमंत्री चुनने के लिए नहीं बल्कि अपना विधायक चुनने के लिए था. चुनाव प्रचार के दौरान एक बातचीत में इस सीट से हार चुकीं वंदना कुमारी कहती हैं कि नवंबर 2025 में वोटर के मन में कुछ अलग बातें थीं. वह कहती हैं कि तब लोगों लगा कि जन सुराज को वोट दिया को यहां से राजद जीत जाएगी.

क्या नीतीश का बिहार छोड़ना बना हार का कारण?

बिहार की राजनीति में पिछले कुछ महीनों में बहुत कुछ बदल चुका है. 2025 के विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़े गए थे. चुनाव में जीत के बाद भाजपा को ज्यादा सीटें मिलने के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने. लेकिन अब बिहार में भाजपा का सीएम है. नीतीश कुमार राज्यसभा के सांसद बन चुके हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सम्राट चौधरी बैठ चुके हैं. नीतीश का मुख्यमंत्री पद छोड़ना भी इस नतीजे के पीछे एक बड़ा कारण माना जा रहा है.

प्रशांत किशोर की जीत के क्या मायने हैं?

2025 के विधानसभा चुनावों के परिणाम के बाद जन सुराज से जुड़े लोगों का हौसला टूट गया था. इन नतीजों के बाद कहा गया था कि प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार हो सकते हैं, नेता नहीं. लेकिन प्रशांत किशोर ने दिखाया है कि वह जुझारू हैं. इस जीत से बिहार में जन सुराज को नया जीवन मिलेगा. विधानसभा में पार्टी की एक मुखर आवाज भी होगी. विधायक बनने के बाद प्रशांत किशोर बिहार की जनता को ज्यादा प्रभावित भी कर पाएंगे.

क्या बांकीपुर का नतीजा बीजेपी के बिहार में कमजोर होने का संकेत है?

बांकीपुर विधानसभा सीट हारना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक झटका है. लेकिन इसे बिहार में भाजपा के कमजोर होने का संकेत मानना अभी जल्दबाजी होगी. वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह इसे साल 2017 के गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव से जोड़कर समझाते हैं. तब योगी आदित्यनाथ की सीट भाजपा हार गई थी. लेकिन 2019 के आम चुनावों में भाजपा ने ये सीट फिर से भारी मतों के अंतर से जीती. वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह कहते हैं कि उप चुनाव के नतीजों में मुख्य विपक्षी दलों के लिए खुश होने जैसा कुछ भी नहीं है.