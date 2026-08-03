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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

Bankipur: मतगणना में शुरू से ही आगे रहे प्रशांत किशोर, जानिए PK को किस राउंड में कितने वोट मिले

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि यह चुनाव केवल विधायक चुनने का नहीं था. पीके ने कहा कि भाजपा का तीन दशक पुराना गढ़ महज 30 दिनों में कमजोर हो गया.

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Shivendra Rai

Updated : Aug 03, 2026, 07:01 PM IST

Bankipur: मतगणना में शुरू से ही आगे रहे प्रशांत किशोर, जानिए PK को किस राउंड में कितने वोट मिले

प्रशांत किशोर ने 9246 वोटों के अंतर से बड़ी जीत दर्ज की. (फोटो-ANI)

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Bankipur Byelection Result: जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव में 19246 वोटों के अंतर से बड़ी जीत दर्ज की है. प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के नीरज कुमार सिन्हा को हराकर ये जीत अपने नाम की. इस चुनाव में प्रशांत किशोर को कुल 64151 वोट मिले जबकि बीजेपी के नीरज सिन्हा सिर्फ 44287 वोट हासिल कर सके. आज सुबह जब वोटों की गिनती शुरू हुई तब प्रशांत किशोर ने पहले राउंड से ही बढ़त बना ली थी. आइये जानते हैं कि 32 राउंड तक चली मतगणना में पीके को किस राउंड में कितने वोट मिले. 

प्रशांत किशोर को किस राउंड में कितने वोट मिले?

प्रशांत किशोर को मतगणना के पहले राउंड में 2225 वोट मिले. नीरज कुमार सिन्हा को पहले राउंड में 1363 वोट मिले. 

प्रशांत किशोर को मतगणना के दूसरे राउंड में 1570 वोट मिले. नीरज कुमार सिन्हा को दूसरे  राउंड में 1271 वोट मिले. 

प्रशांत किशोर को मतगणना के तीसरे राउंड में 1237 वोट मिले. नीरज कुमार सिन्हा को तीसरे राउंड में 1236 वोट मिले. 

प्रशांत किशोर को मतगणना के चौथे राउंड में 1237 वोट मिले. नीरज कुमार सिन्हा को चौथे राउंड में 1254 वोट मिले. 

प्रशांत किशोर को मतगणना के पांचवें राउंड में 2702 वोट मिले. नीरज कुमार सिन्हा को पांचवें राउंड में 1528 वोट मिले. 

प्रशांत किशोर को मतगणना के छठे राउंड में 2632 वोट मिले. नीरज कुमार सिन्हा को 1528 वोट मिले. 

प्रशांत किशोर को मतगणना के सातवें राउंड में 1897 वोट मिले. नीरज कुमार सिन्हा को 1537 वोट मिले. 

प्रशांत किशोर को मतगणना के आठवें राउंड में 2137 वोट मिले. नीरज कुमार सिन्हा को 1392 वोट मिले.

प्रशांत किशोर को मतगणना के नौंवे राउंड में 2119 वोट मिले. नीरज कुमार सिन्हा को 1503 वोट मिले.

प्रशांत किशोर को मतगणना के 10वें राउंड में 2203 वोट मिले. नीरज कुमार सिन्हा को 1464 वोट मिले.

प्रशांत किशोर को मतगणना के 11वें राउंड में 1892 वोट मिले. नीरज कुमार सिन्हा को 1474 वोट मिले.

प्रशांत किशोर को मतगणना के 12वें राउंड में 1815 वोट मिले. नीरज कुमार सिन्हा को 1588 वोट मिले.

प्रशांत किशोर को मतगणना के 13वें राउंड में 2357 वोट मिले. नीरज कुमार सिन्हा को 1884 वोट मिले.

प्रशांत किशोर को मतगणना के 14वें राउंड में 2088 वोट मिले. नीरज कुमार सिन्हा को 1426 वोट मिले.

प्रशांत किशोर को मतगणना के 15वें राउंड में 1551 वोट मिले. नीरज कुमार सिन्हा को 1130 वोट मिले.

प्रशांत किशोर को मतगणना के 16वें राउंड में 1990 वोट मिले. नीरज कुमार सिन्हा को 1226 वोट मिले.

प्रशांत किशोर को मतगणना के 17वें राउंड में 1796 वोट मिले. नीरज कुमार सिन्हा को 1181 वोट मिले.

प्रशांत किशोर को मतगणना के 18वें राउंड में 2175 वोट मिले. नीरज कुमार सिन्हा को 1320 वोट मिले.

प्रशांत किशोर को मतगणना के 19वें राउंड में 2488 वोट मिले. नीरज कुमार सिन्हा को 1635 वोट मिले.

प्रशांत किशोर को मतगणना के 20वें राउंड में 1968 वोट मिले. नीरज कुमार सिन्हा को 1636 वोट मिले.

प्रशांत किशोर को मतगणना के 21वें राउंड में 2000 वोट मिले. नीरज कुमार सिन्हा को 1728 वोट मिले.

प्रशांत किशोर को मतगणना के 22वें राउंड में 2356 वोट मिले. नीरज कुमार सिन्हा को 1440 वोट मिले.

प्रशांत किशोर को मतगणना के 23वें राउंड में 1852 वोट मिले. नीरज कुमार सिन्हा को 1392 वोट मिले.

प्रशांत किशोर को मतगणना के 24वें राउंड में 2057 वोट मिले. नीरज कुमार सिन्हा को 1458 वोट मिले.

प्रशांत किशोर को मतगणना के 25वें राउंड में 2542 वोट मिले. नीरज कुमार सिन्हा को 1457 वोट मिले.

प्रशांत किशोर को मतगणना के 26वें राउंड में 2090 वोट मिले. नीरज कुमार सिन्हा को 1679 वोट मिले.

प्रशांत किशोर को मतगणना के 27वें राउंड में 2214 वोट मिले. नीरज कुमार सिन्हा को 1191 वोट मिले.

प्रशांत किशोर को मतगणना के 28वें राउंड में 3433 वोट मिले. नीरज कुमार सिन्हा को 901 वोट मिले.

प्रशांत किशोर को मतगणना के 29वें राउंड में 1828 वोट मिले. नीरज कुमार सिन्हा को 2284 वोट मिले.

प्रशांत किशोर को मतगणना के 30वें राउंड में 1879 वोट मिले. नीरज कुमार सिन्हा को 1892 वोट मिले.

प्रशांत किशोर को मतगणना के 31वें राउंड में 249 वोट मिले. नीरज कुमार सिन्हा को 247 वोट मिले.

प्रशांत किशोर को मतगणना के 32वें राउंड में 948 वोट मिले. नीरज कुमार सिन्हा को 577 वोट मिले.

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