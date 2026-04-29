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भारत

Assembly Election 2026 Exit Polls: बंगाल, तमिलनाडु, असम के लिए कितने सही साबित हुए थे 2021 के एग्जिट पोल?

पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग पूरी होने के साथ ही आज (29 अप्रैल को) चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में वोटिंग संपन्न हो जाएगी. सभी राज्यों में वोटिंग संपन्न होने के बाद आज शाम को एग्जिट पोल्स आएंगे. 4 मई को पता चलेगा कि आज आने वाले एग्जिट पोल्स सही साबित हुए या नहीं. उससे पहले जानते हैं कि 2021 के चुनाव में एग्जिट पोल्स कितने सटीक साबित हुए थे.

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Kusum Lata

Updated : Apr 29, 2026, 05:14 PM IST

Assembly Election 2026 Exit Polls: बंगाल, तमिलनाडु, असम के लिए कितने सही साबित हुए थे 2021 के एग्जिट पोल?

साल 2021 में हुए विधानसभा चुनावों में सभी लगभग सभी एग्जिट पोल्स ने नतीजों का सही अनुमान लगाया था. हालांकि, कुछ राज्यों में सीटों की संख्या का सही अनुमान नहीं लगा पाए थे. फोटो- PTI

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पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग पूरी होने के साथ ही आज (29 अप्रैल को) चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में वोटिंग संपन्न हो जाएगी. सभी राज्यों में वोटिंग संपन्न होने के बाद आज शाम को एग्जिट पोल्स आएंगे. 4 मई को पता चलेगा कि आज आने वाले एग्जिट पोल्स सही साबित हुए या नहीं. उससे पहले जानते हैं कि 2021 के चुनाव में एग्जिट पोल्स कितने सटीक साबित हुए थे.

पश्चिम बंगाल 

2021 के विधानसभा चुनाव में सभी एग्जिट पोल्स में अनुमान लगाया गया था कि TMC+ को 200 से कम सीटें मिलेंगी. वहीं, BJP+ के लिए लगभग सभी एग्जिट पोल्स में 100+ सीटों का अनुमान लगाया गया था. एग्जिट पोल्स में जीत का अनुमान TMC के पक्ष में ही था, लेकिन बहुमत के मार्जिन का अनुमान बेहद कम था. 

ABP+CVoter ने TMC+ के लिए 152-164 सीटों, BJP+ के लिए 109 से 121 सीटों और कांग्रेस के लिए 14 से 25 सीटों का अनुमान लगाया था. 
Today Chanakya ने TMC+ के लिए 169-191 सीटों,  BJP+ के लिए 97 से 119 सीटों और कांग्रेस के लिए 19 सीटों का अनुमान लगाया था. 
India Today-Axis My India ने TMC+ के लिए 130-156 सीटें,  BJP+ के लिए 134 से 160 और कांग्रेस के लिए 0-2 सीटों का अनुमान लगाया था.

बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 रिजल्टः 2021 के चुनाव में एग्जिट पोल्स का केवल एक अनुमान सही साबित हुआ कि TMC+ सरकार बनाएगी, बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी होगी और कांग्रेस पिछड़ जाएगी. हालांकि, सीटों का आंकड़ा असल नतीजों से बेहद दूर था. 2021 में TMC+ के खाते में 216 सीटें,  BJP+ के खाते में 77 सीटें और कांग्रेस के खाते में केवल एक सीट गई थी.

तमिलनाडु

2021 के तमिलनाडु चुनाव में नतीजे एक्जिट पोल्स के अनुमान के काफी करीब थे. ज्यादातर एग्जिट पोल्स में DMK+ के लिए 150 से ज्यादा सीटों का अनुमान था, वहीं AIADMK+ के लिए 58 से 80 के करीब सीटों का अनुमान था. 

ABP/Times Now- CVoter ने DMK+ के लिए 160 से 172, AIADMK+ के लिए 58 से 70 सीटों का अनुमान लगाया था.
India Today-Axis My India ने DMK+ के लिए 175 से 195, AIADMK+ के लिए 38 से 54 सीटों का अनुमान लगाया था. 
News 24-Todays Chanankya ने DMK+ के लिए 164 से 186 और AIADMK+ के लिए 46 से 68 सीटों का अनुमान लगाया था.

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 रिजल्टः 2021 के चुनाव में DMK+ ने 159 सीटें जीती थीं. वहीं AIADMK+ के खाते में 75 सीटें गई थीं.

केरल 

केरल चुनाव के एग्जिट पोल्स में चुनाव के सही नतीजों का अनुमान था, हालांकि एग्जिट पोल्स सीटों का सही अनुमान नहीं लगा पाए थे. 

India Today-Axis My India     ने LDF के लिए 104 से 120 सीट, UDF के लिए 20 से 36 सीट और बीजेपी के लिए 0-2 सीटों का अनुमान लगाया था. 
News24-Today's Chanakya     ने LDF के लिए 93 से 111 सीट, UDF के लिए 26 से 44 सीट और बीजेपी के लिए 0 से 6 सीट का अनुमान लगाया था.
Times Now/ABP-CVoter ने LDF के लिए 71 से 77 सीटों का अनुमान लगाया था, UDF के लिए 62-68 सीटों का और बीजेपी के लिए 0 से 2 सीटों का अनुमान लगाया था.

केरल विधानसभा चुनाव 2021 रिजल्टः केरल विधानसभा चुनाव में LDF ने 99 सीटों पर जीत दर्ज की थी. UDF ने 41 सीटों पर जीत हासिल की थी और राज्य में बीजेपी का खाता खुल नहीं पाया था.


असम

असम चुनाव में एग्जिट पोल्स का अनुमान नतीजों के बेहद करीब था. ज्यादातर एग्जिट पोल्स में बीजेपी के लिए 75 से 85 सीटों का अनुमान लगाया गया था. वहीं, कांग्रेस के लिए 40 से 50 सीटों का अनुमान था.

तीन एजेंसियों, रिपब्लिक-CNX, इंडिया टुडे-एक्सिस माय इंडिया और इंडिया न्यूज़-जन की बात के एग्जिट पोल्स एकदम सटीक आए थे.

Republic-CNX ने बीजेपी के लिए 74-84 और कांग्रेस के लिए    40-50 सीटों का अनुमान लगाया था. 
India Today-Axis My India ने बीजेपी के लिए    75-85 और कांग्रेस के लिए 40-50 सीटों का अनुमान लगाया था.
India News-Jan Ki Baat ने बीजेपी के लिए 70-81    और कांग्रेस के लिए 45-55 सीटों का अनुमान लगाया था.

असम विधानसभा चुनाव 2021 रिजल्टः 2021 के चुनाव में असम में बीजेपी ने 75 सीटों पर जीत दर्ज करके सरकार बनाई थी. वहीं कांग्रेस के खाते में 50 सीटें गई थीं.

पुडुचेरी

पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2021 में सभी एग्जिट पोल्स में NDA की जीत का अनुमान लगाया गया था, जो सही साबित हुआ. विधानसभा चुनाव में NDA के खाते में 16 सीटें गईं, INC+ DMK के खाते में  8 सीटें और 6 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गई थीं.

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