पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच जंग, पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर हमला, पाकिस्तान-अफगानिस्तान में जंग के हालात, पाकिस्तान ने अफगान में फिर एयरस्ट्राइक की, अफगानिस्तान ने भी पाक पर हमला किया, अफगानिस्तान का 55 पाक सैनिक मारने का दावा, पाक के हमले में भी 72 अफगानियों की मौत, अफगान के हमले से पाक को भारी नुकसान

SBI Clerk Mains Result 2025: एसबीआई क्लर्क मेन्स एग्जाम के नतीजे जारी, इस लिंक से जानें आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं?

Liquor Policy Case: अरविंद केजरीवाल आरोप मुक्त हुए, बरी नहीं, जानें दोनों के बीच का बारीक अंतर

Delhi Liquor Policy Scam: अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 लोग आरोप मुक्त, कोर्ट ने कहा- CBI ने अनुमान के आधार पर केस बनाया

Numerology: 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे हैं आप, आपके लिए नॉर्मल नहीं गुजरेगा मार्च का महीना!

कौन सी भाषा है दुनिया की Mother Language? जानें भारत से क्या है इसका गहरा नाता

1 अप्रैल से 20% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल ही मिलेगा, क्या इससे कम होगी बाइक-कार की परफॉर्मेंस?

भारत

दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को आरोप मुक्त कर दिया. कोर्ट ने CBI की चार्जशीट को खारिज करते हुए ये फैसला सुनाया.

Kusum Lata

Updated : Feb 27, 2026, 02:22 PM IST

Liquor Policy Case: अरविंद केजरीवाल आरोप मुक्त हुए, बरी नहीं, जानें दोनों के बीच का बारीक अंतर

दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में कोर्ट ने केजरीवाल, सिसोदिया समेत 23 लोगों को आरोप मुक्त किया. फोटो- ANI

दिल्ली की शराब नीति से जुड़े घोटाला मामले में बड़ा फैसला आया. राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने CBI केस में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 लोगों को आरोप मुक्त कर दिया. स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने CBI की चार्जशीट को खारिज करते हुए फटकार भी लगाई कि उन्होंने केवल अनुमान के आधार पर अपना केस बनाया. इस बीच सोशल मीडिया पर कई पोस्ट्स में लिखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया बरी हो गए हैं, जबकि सभी आरोप मुक्त हुए हैं. केस बरी होने की कंडीशन तक पहुंचा ही नहीं. चलिए समझते हैं आरोप मुक्त होने और बरी होने के बीच का बारीक और टेक्निकल अंतर.

आरोप मुक्त होने का मतलब क्या है?

न्याय की प्रक्रिया शुरू होती है मामला दर्ज होने से. मामला दर्ज होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है. कोर्ट में पेशी होती है और पूछताछ के लिए पुलिस या संबंधित एजेंसी को आरोपी की कस्टडी दी जाती है. या फिर आरोपी को जुडीशियल रिमांड पर भेज दिया जाता है. जुडिशियल रिमांड का मतलब है जेल. 

ये भी पढ़ें- अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 लोग आरोप मुक्त, कोर्ट ने कहा- CBI ने अनुमान के आधार पर केस बनाया

इसके बाद पुलिस, CBI, ED या संबंधित एजेंसी चार्जशीट बनाती है और कोर्ट में जमा करती है. मजिस्ट्रेट इस चार्जशीट की जांच करते हैं और परखते हैं कि चार्जशीट में जो आरोप लगाए गए हैं उनसे जुड़े सबूत एजेंसी के पास हैं या नहीं. सबूत होने पर केस ट्रायल के लिए जाता है. अगर कोर्ट को लगता है चार्जशीट बेबुनियादी है तो कोर्ट द्वारा आरोपियों को आरोपमुक्त किया जा सकता है. 

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के सेक्शन 250 के तहत, केस के रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद और ट्रायल को लेकर आरोपी और अभियोजन पक्ष की दलील सुनने के बाद, अगर जज को लगता है कि आरोपी के खिलाफ केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं तो वो आरोपी को आरोप मुक्त कर सकते हैं. यहां साफ कर दें कि किसी भी आरोपी को ट्रायल शुरू होने से पहले आरोप मुक्त किया जाता है.

बरी होने का क्या मतलब है?

अगर कोर्ट को चार्जशीट में सुनवाई के लायक सबूत मिलते हैं तो मामला सुनवाई के लिए जाता है. BNSS के सेक्शन 255 के तहत, अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए सबूतों की जांच, दोनों पक्षों की दलील, गवाहों के बयान के आधार पर अगर कोर्ट को लगता है कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं तो आरोपी को बरी कर दिया जाता है. अगर 255 के तहत आरोपी बरी नहीं किया जाता तो आरोपी को सेक्शन 256 और 257 के तहत खुद को बेगुनाह साबित करने का मौका दिया जाता है. सेक्शन 258 के तहत सबूतों और गवाहों के मद्देनज़र कोर्ट फैसला करता है कि आरोपी बरी होगा या दोषी माना जाएगा.

अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया CBI के मामले में आरोप मुक्त हुए हैं क्योंकि कोर्ट को चार्जशीट में केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले. अगर कोर्ट को CBI की चार्जशीट में सुनवाई के लायक सबूत मिलते तो मामले की सुनवाई होती. सुनवाई के बाद अगर केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिलता तो उन्हें बरी किया जाता. इस मामले में चूंकि वो पहले ही आरोप मुक्त हो गए तो केस चलाने और बरी करने की नौबत ही नहीं आई.

Numerology: 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे हैं आप, आपके लिए नॉर्मल नहीं गुजरेगा मार्च का महीना!
कौन सी भाषा है दुनिया की Mother Language? जानें भारत से क्या है इसका गहरा नाता
1 अप्रैल से 20% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल ही मिलेगा, क्या इससे कम होगी बाइक-कार की परफॉर्मेंस?
IIT मद्रास से बीटेक कर IPS बने थे सुनील नायक, जानें अब किस पुराने हाई-प्रोफाइल केस ने बढ़ाईं मुश्किलें
होली पर रंग खेलने से पहले जरूर करें ये 3 काम, आपके लिए मंगलमय हो जाएगा रंगों का त्योहार
मार्च की शुरुआत के साथ होगा 5 ग्रहों का गोचर, इन राशियों के लोगों के करियर से लेकर लाइफ में होगा बड़ा चेंज
क्या आपकी हथेली में भी छिपा है करोड़पति बनने का राज? Palmistry के अनुसार ये 5 रेखाएं बनाती हैं राजयोग
आमलकी एकादशी पर कर लिए ये 3 काम तो बदल जाएगा भाग्य, इस दिन बन रहे हैं ये 3 विशेष संयोग
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज कितने बजे खुलेगा रोजा, जानें नई दिल्ली से लेकर इन प्रमुख शहरों में इफ्तारी का समय
