Liquor Policy Case: अरविंद केजरीवाल आरोप मुक्त हुए, बरी नहीं, जानें दोनों के बीच का बारीक अंतर

दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को आरोप मुक्त कर दिया. कोर्ट ने CBI की चार्जशीट को खारिज करते हुए ये फैसला सुनाया.

दिल्ली की शराब नीति से जुड़े घोटाला मामले में बड़ा फैसला आया. राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने CBI केस में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 लोगों को आरोप मुक्त कर दिया. स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने CBI की चार्जशीट को खारिज करते हुए फटकार भी लगाई कि उन्होंने केवल अनुमान के आधार पर अपना केस बनाया. इस बीच सोशल मीडिया पर कई पोस्ट्स में लिखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया बरी हो गए हैं, जबकि सभी आरोप मुक्त हुए हैं. केस बरी होने की कंडीशन तक पहुंचा ही नहीं. चलिए समझते हैं आरोप मुक्त होने और बरी होने के बीच का बारीक और टेक्निकल अंतर.

आरोप मुक्त होने का मतलब क्या है?

न्याय की प्रक्रिया शुरू होती है मामला दर्ज होने से. मामला दर्ज होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है. कोर्ट में पेशी होती है और पूछताछ के लिए पुलिस या संबंधित एजेंसी को आरोपी की कस्टडी दी जाती है. या फिर आरोपी को जुडीशियल रिमांड पर भेज दिया जाता है. जुडिशियल रिमांड का मतलब है जेल.

इसके बाद पुलिस, CBI, ED या संबंधित एजेंसी चार्जशीट बनाती है और कोर्ट में जमा करती है. मजिस्ट्रेट इस चार्जशीट की जांच करते हैं और परखते हैं कि चार्जशीट में जो आरोप लगाए गए हैं उनसे जुड़े सबूत एजेंसी के पास हैं या नहीं. सबूत होने पर केस ट्रायल के लिए जाता है. अगर कोर्ट को लगता है चार्जशीट बेबुनियादी है तो कोर्ट द्वारा आरोपियों को आरोपमुक्त किया जा सकता है.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के सेक्शन 250 के तहत, केस के रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद और ट्रायल को लेकर आरोपी और अभियोजन पक्ष की दलील सुनने के बाद, अगर जज को लगता है कि आरोपी के खिलाफ केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं तो वो आरोपी को आरोप मुक्त कर सकते हैं. यहां साफ कर दें कि किसी भी आरोपी को ट्रायल शुरू होने से पहले आरोप मुक्त किया जाता है.

बरी होने का क्या मतलब है?

अगर कोर्ट को चार्जशीट में सुनवाई के लायक सबूत मिलते हैं तो मामला सुनवाई के लिए जाता है. BNSS के सेक्शन 255 के तहत, अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए सबूतों की जांच, दोनों पक्षों की दलील, गवाहों के बयान के आधार पर अगर कोर्ट को लगता है कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं तो आरोपी को बरी कर दिया जाता है. अगर 255 के तहत आरोपी बरी नहीं किया जाता तो आरोपी को सेक्शन 256 और 257 के तहत खुद को बेगुनाह साबित करने का मौका दिया जाता है. सेक्शन 258 के तहत सबूतों और गवाहों के मद्देनज़र कोर्ट फैसला करता है कि आरोपी बरी होगा या दोषी माना जाएगा.

अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया CBI के मामले में आरोप मुक्त हुए हैं क्योंकि कोर्ट को चार्जशीट में केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले. अगर कोर्ट को CBI की चार्जशीट में सुनवाई के लायक सबूत मिलते तो मामले की सुनवाई होती. सुनवाई के बाद अगर केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिलता तो उन्हें बरी किया जाता. इस मामले में चूंकि वो पहले ही आरोप मुक्त हो गए तो केस चलाने और बरी करने की नौबत ही नहीं आई.

