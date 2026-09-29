Opinion: अखिलेश के रायबरेली दौरे ने बढ़ाई गठबंधन की मुश्किलें, सपा-कांग्रेस में दरार और बढ़ गई

कांग्रेस के नेता इस दौरे से असहज हैं. प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का पलटवार सीधा था. उन्होंने कहा कि अखिलेश रायबरेली और अमेठी जा सकते हैं, तो कांग्रेस भी कन्नौज, इटावा और सैफई जा सकती है.

डॉ. अमन सिंह

गठबंधन राजनीति का सबसे कठिन समय चुनाव से ठीक पहले आता है, जब सहयोग से अधिक सीटें दिखाई देने लगती हैं. समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का उत्तर प्रदेश वाला रिश्ता इसी परीक्षा में फंसता दिख रहा है. अखिलेश यादव ने अपनी पीडीए रथ यात्रा की शुरुआत रायबरेली से की. यह सामान्य प्रचार नहीं था. रायबरेली राहुल गांधी का लोकसभा क्षेत्र है, कांग्रेस की पहचान का हिस्सा है. वहीं से सपा का चुनावी शंखनाद होना सहयोगी को संदेश भी था और दबाव भी. नतीजा सामने है. सीटों की खींचतान और तेज हो गई है, बयानबाजी कटु हुई है और दरार पहले से ज्यादा साफ दिख रही है.

कांग्रेस के नेता इस दौरे से असहज हैं. प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का पलटवार सीधा था. उन्होंने कहा कि अखिलेश रायबरेली और अमेठी जा सकते हैं, तो कांग्रेस भी कन्नौज, इटावा और सैफई जा सकती है. यह भाषा गठबंधन की नहीं, प्रतिस्पर्धा की है. गढ़ में रैली करने की बात सामान्य अभियान लग सकती है, लेकिन मौजूदा माहौल में यह चेतावनी है. संदेश यह है कि कांग्रेस अपने पारंपरिक क्षेत्र में सपा की दावेदारी चुपचाप स्वीकार नहीं करेगी. इसके बाद शिवपाल सिंह यादव का बयान और तीखा निकला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सपा के गढ़ में रैली कर ले, वोट नहीं मिलने वाले. जसवंतनगर का हवाला देकर उन्होंने साफ कर दिया कि सपा अपने इलाके में कांग्रेस को मेहमान भर मानती है, दावेदार नहीं.

यहीं से खींचतान राजनीतिक गणित बन जाती है. अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गठबंधन रहेगा, लेकिन सीट उसी को मिलेगी जो जीत सके. ‘विनेबिलिटी’ का यह सूत्र सुनने में व्यावहारिक लगता है, पर व्यवहार में यह बड़ी पार्टी का तर्क होता है. सपा का इशारा साफ है कि उत्तर प्रदेश में वह बड़ी पार्टी है, कांग्रेस छोटी. 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों साथ लड़े और प्रदेश में भाजपा को झटका लगा. सपा को 37 सीटें मिलीं. उसी सफलता का श्रेय लेकर अब सपा विधानसभा में भी बड़ी हिस्सेदारी चाहती है. कांग्रेस कम सीटों पर राजी होने को तैयार नहीं दिखती. रिपोर्टों में एक तरफ 55 सीटों की सीमा की बात है, दूसरी तरफ कांग्रेस की 150 सीटों की अपेक्षा. दोनों छोर इतने दूर हैं कि समझौता आसान नहीं रह गया.

रायबरेली का चुनाव इसलिए और पेचीदा है कि 2022 में बिना गठबंधन के भी सपा ने जिले की ज्यादातर विधानसभा सीटें जीती थीं. सपा नेता इसी आधार पर कह रहे हैं कि विधानसभा स्तर पर यह कांग्रेस का गढ़ नहीं, सपा का मैदान है. कांग्रेस के लिए यह दावा स्वीकार्य नहीं हो सकता. रायबरेली-अमेठी उसके इतिहास और प्रतीक हैं. प्रतीक पर समझौता दल के अंदर असंतोष पैदा करता है. इसलिए अजय राय का कन्नौज-इटावा वाला जवाब केवल प्रतिक्रिया नहीं, अस्तित्व की रक्षा है. जब सहयोगी एक-दूसरे के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन करने लगें, तो गठबंधन कमजोर नहीं, संदिग्ध हो जाता है.

इतिहास चेतावनी देता है. 2017 में दोनों साथ लड़े. कांग्रेस को 100 से अधिक सीटें मिलीं, जीत मुट्ठी भर रही. 2022 में गठबंधन नहीं हुआ, कांग्रेस की हालत और खराब रही. 2024 में तालमेल बना तो दोनों को लाभ हुआ. यानी फॉर्मूला साफ है-लड़ाई एक-दूसरे से नहीं, सत्ताधारी दल से होनी चाहिए. फिर भी चुनाव नजदीक आने पर पुरानी आदत लौट आती है. बड़ी पार्टी दबदबा दिखाना चाहती है, छोटी पार्टी अपनी कीमत बढ़ाना चाहती है. बीच में मतदाता रह जाता है, जिसे साझा विरोधी के बजाय आंतरिक तकरार दिखाई देती है.

गठबंधन का मतलब यह नहीं कि कोई दल अपने क्षेत्र में जाए ही नहीं. लोकतंत्र में हर नेता हर जिले में बोल सकता है. लेकिन समय और संकेत मायने रखते हैं. सीट बंटवारे की बातें अधूरी हों, कार्यकर्ता बेचैन हों और नेता एक-दूसरे के गढ़ में हुंकार भरें, तो संदेश सहयोग का नहीं, अविश्वास का जाता है. भाजपा के लिए यह सुविधाजनक तस्वीर है. वह कह सकती है कि विपक्ष एक नहीं है. सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता मैदान में एक-दूसरे के खिलाफ मनोविज्ञान लेकर उतरेंगे, तो साझा वोट बिखर सकता है.

उत्तर प्रदेश का चुनाव संगठन, संदेश और एकता से जीता जाता है. अखिलेश का रायबरेली दौरा संगठन दिखाने में सफल रहा होगा, पर गठबंधन की भाषा बिगाड़ गया. कांग्रेस का जवाब आत्मरक्षा लग सकता है, पर वह भी उसी आग में घी है. शिवपाल का ‘वोट नहीं मिलेंगे’ वाला वाक्य और कांग्रेस का ‘हम भी गढ़ में जाएंगे’ वाला वाक्य एक ही बीमारी के दो लक्षण हैं- सहयोगी को बराबरी का नहीं, बोझ या दावेदार समझने की प्रवृत्ति. चुनाव से पहले यह तकरार दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है. जरूरत इस बात की है कि सीटों का फैसला मेज पर हो, मंच पर नहीं. नहीं तो रायबरेली से निकला रथ गठबंधन को मंजिल तक नहीं, दोराहे तक ही ले जाएगा.



(लेखक, दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज (सांध्य) में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. सामाजिक और समसामयिक विषयों पर लेखन करते हैं.)

