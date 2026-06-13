Opinion: कांग्रेस-सपा संबंधों में 'नरमी-गरमी' का पुराना इतिहास, कभी नहीं पनप पाई सहज दोस्ती

यूपी की राजनीति में गठबंधन कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब बात समाजवादी पार्टी की आती है तो उसका गठबंधन इतिहास काफी दिलचस्प और उतार-चढ़ाव भरा नजर आता है.

डॉ. पतंजलि मिश्र का लेख...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है. सभी राजनीतिक दल अपने-अपने समीकरण साधने में जुट गए हैं. लेकिन इन सबके बीच सबसे ज्यादा चर्चा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के संभावित गठबंधन को लेकर है. एक तरफ सपा लगातार कह रही है कि चुनाव जीतना ज्यादा जरूरी है, सीटों की संख्या नहीं. दूसरी तरफ कांग्रेस सीटों के सम्मानजनक बंटवारे पर जोर दे रही है. इसी बीच बसपा के साथ कांग्रेस की संभावित नजदीकियों की चर्चाएं भी सियासी गलियारों में तैर रही हैं.

हालांकि यूपी की राजनीति में गठबंधन कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब बात समाजवादी पार्टी की आती है तो उसका गठबंधन इतिहास काफी दिलचस्प और उतार-चढ़ाव भरा नजर आता है. यही वजह है कि 2027 के चुनाव से पहले कांग्रेस और सपा के रिश्तों पर चर्चा के बीच सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस अखिलेश यादव के साथ पूरी तरह सहज है?

इस सवाल का जवाब सपा के पिछले तीन दशकों के राजनीतिक इतिहास में छिपा हुआ है. सपा ने कभी बसपा के साथ हाथ मिलाया, कभी कांग्रेस के साथ, कभी रालोद को साथ लिया तो कभी छोटे क्षेत्रीय दलों के सहारे सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश की. लेकिन सपा के ज्यादातर गठबंधन टिक नहीं पाए और कुछ तो बहुत विवादित भी रहे.

1993: भाजपा को रोकने के लिए बना ऐतिहासिक सपा-बसपा गठबंधन

समाजवादी पार्टी का गठन साल 1992 में हुआ था. इसके एक साल बाद 1993 में बाबरी विवाद के बाद बने राजनीतिक माहौल में सपा और बसपा का ऐतिहासिक गठबंधन हुआ. मुलायम सिंह यादव और कांशीराम ने हाथ मिलाया. "मिले मुलायम-कांशीराम, हवा हो गए जय श्रीराम" का नारा उस दौर की राजनीति का सबसे चर्चित नारा बन गया. इस गठबंधन ने भाजपा को सत्ता से बाहर रखा और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने.

लेकिन यह गठबंधन ज्यादा समय तक नहीं चल पाया. दोनों दलों के बीच तनाव बढ़ता गया और जून 1995 में बसपा ने समर्थन वापस लेने का फैसला किया। इसी दौरान चर्चित गेस्ट हाउस कांड हुआ जब बसपा के फैसले से नाराज सपा समर्थकों ने मायावती के साथ अभद्रता की और जान से मारने की कोशिश की. इस वाकये ने ये मैसेज दिया कि सपा सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है. इस घटना ने दोनों दलों के रिश्तों में ऐसी खाई पैदा की जो दशकों तक नहीं भर सकी। इसके बाद बसपा और सपा एक-दूसरे की सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी बन गए.



2003: बसपा सरकार गिरने के बाद सत्ता में वापसी

2002 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 143 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन बहुमत से दूर रह गई. सपा के अतीत को देखते हुए किसी ने भी उसे समर्थन नहीं दिया. बाद में भाजपा और बसपा ने साथ आकर सरकार बनाई और मायावती मुख्यमंत्री बनीं. करीब डेढ़ साल बाद भाजपा-बसपा गठबंधन टूट गया और मायावती ने इस्तीफा दे दिया. इसके बाद मुलायम ने फिर दांव चला और बसपा के कई विधायक तोड़ लिए. मुलायम सिंह यादव सीएम बन गए. इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर सपा की गठबंधन राजनीति को चर्चा के केंद्र में ला दिया. आरोप लगे कि सत्ता पाने के लिए सपा दूसरी पार्टियों को भी तोड़ सकती है.

2017: कांग्रेस और सपा का 'यूपी के लड़के' प्रयोग

2017 विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने साथ आकर बड़ा दांव खेला. "यूपी को ये साथ पसंद है" और "यूपी के लड़के" जैसे नारे पूरे चुनाव में छाए रहे. सीट बंटवारे के तहत कांग्रेस को 105 सीटें मिलीं, जबकि सपा ने 298 सीटों पर चुनाव लड़ा. लेकिन चुनाव परिणाम दोनों दलों की उम्मीदों के बिल्कुल उलट रहे. भाजपा ने प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया और सपा-कांग्रेस गठबंधन बुरी तरह पराजित हो गया.

कांग्रेस सिर्फ 7 सीटों पर सिमट गई जबकि सपा भी सत्ता से बाहर हो गई. इसके बाद इस गठबंधन को लेकर कलह शुरू हुई. कांग्रेस के भीतर यह धारणा मजबूत हुई कि सपा के साथ गठबंधन का सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ. पार्टी का संगठन और जनाधार दोनों कमजोर पड़ते गए.

2019: जब मायावती और अखिलेश फिर साथ आए

राजनीति में स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होते. इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2019 लोकसभा चुनाव में देखने को मिला. दो दशक की कटुता भुलाकर अखिलेश यादव और मायावती एक मंच पर आ गए. राष्ट्रीय लोकदल भी इस गठबंधन का हिस्सा बना. महागठबंधन का मकसद भाजपा को रोकना था, लेकिन नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आए. भाजपा ने उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत दर्ज की. चुनाव खत्म होते ही बसपा ने गठबंधन से दूरी बना ली और दोनों दलों के बीच फिर आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया.

इसी तरह 2022 विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने नई रणनीति अपनाई. उन्होंने रालोद, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, महान दल और कई छोटे क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर चुनाव लड़ा. इस गठबंधन ने सपा के प्रदर्शन में सुधार जरूर किया. पार्टी की सीटें बढ़ीं और भाजपा को कई क्षेत्रों में कड़ी चुनौती मिली। लेकिन सत्ता परिवर्तन नहीं हो सका. चुनाव के बाद कई सहयोगी दलों ने सपा से दूरी बना ली. कुछ दल भाजपा के साथ चले गए तो कुछ ने अलग राह पकड़ ली. इससे एक बार फिर गठबंधन की स्थिरता को लेकर सवाल उठे. आज वही दल सपा पर हमलावर हैं और आरोप लगाते हैं कि सपा में अन्य दलों की पावर शेयरिंग और अहमियत न के बराबर है.

2024: कांग्रेस और सपा फिर आए साथ

2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा INDIA गठबंधन के तहत साथ आए. इस बार दोनों दलों को अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम मिले और भाजपा को कई सीटों पर नुकसान भी उठाना पड़ा. लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद भी दोनों दलों के बीच रिश्ते पूरी तरह सहज दिखाई नहीं दिए. सीट बंटवारे, संगठन विस्तार और भविष्य की रणनीति को लेकर दोनों दल अलग-अलग संकेत देते रहे.

कांग्रेस क्यों सपा से गठबंधन को लेकर सतर्क है?

इसके कई कारण हो सकते हैं. पहली वजह पहली सपा के गठबंधन का इतिहास हो सकता है. पिछले तीन दशक में सपा का शायद ही कोई गठबंधन लंबे समय तक चला हो. दूसरी वजह ये है कि कांग्रेस के भीतर आज भी एक बड़ा वर्ग मानता है कि सपा के साथ गठबंधन का लाभ कांग्रेस से ज्यादा सपा को मिलता है. वहीं, इसकी सबसे बड़ी वजह सपा का अड़ियल रवैया भी माना जाता है. कई दलों और नेताओं ने समय-समय पर आरोप लगाए हैं कि सपा अपने फैसलों को लेकर अड़ियल रुख अपनाती है जबकि गठबंधन धर्म में लचीलापन जरूरी है.

(लेखक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं. राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर लेखन करते हैं.)