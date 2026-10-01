समंदर में तैरने की कोशिश में बह गए 8 छात्र, 170 KM दूर से पिकनिक मनाने रायगढ़ पहुंचा था बच्चों का ग्रुप

Raigad Beach Tragedy: सभी छात्र पुणे जिले के आलंदी में प्राइवेट कोचिंग सेंटर 'विनर्स एकेडमी' का हिस्सा थे. ग्रुप में छह शिक्षक समेत 48 बच्चे शामिल थे.

Raigad Beach Tragedy: महाराष्ट्र के रायगढ़ में बड़ा हादसा हुआ है. रायगढ़ के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट 'दिवेआगर बीच' पर पिकनिक मनाने पहुंचे छात्रों के एक ग्रुप के 8 बच्चे समंदर में तैरने की कोशिश के दौरान तेज लहरों की चपेट में आकर बह गए. पुलिस ने बताया कि पीड़ितों के शव बरामद कर लिए गए हैं, वे सभी 16 साल के थे. सभी छात्र पुणे जिले के आलंदी में 'विनर्स एकेडमी' नाम के एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर के ग्रुप का हिस्सा थे और 170 किलोमीटर का सफर करके ट्रिप के लिए रायगढ़ पहुंचे थे.

पानी की गहराई का नहीं लगा पाए अंदाजा

न्यूज एजेंसी PTI ने पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया कि 48 लोगों का एक ग्रुप शाम करीब 5:30 बजे बीच पर पिकनिक मनाने गया था. उन्होंने बताया कि आठ छात्र समुद्र में चले गए और पानी की गहराई व लहरों का सही अंदाजा न लगा पाने के कारण बह गए. ग्रुप में 25 लड़के, 17 लड़कियां और छह टीचर शामिल थे. तुरंत कार्रवाई करते हुए, दिवेआगर में 'भाऊ मारुति सालुंखे महाकाली वॉटर स्पोर्ट्स' के मालिक भाऊ सालुंखे ने अपनी टीम के साथ मिलकर बचाव अभियान शुरू किया. अपनी जान जोखिम में डालकर, वॉटर स्पोर्ट्स टीम समुद्र से सभी आठ पीड़ितों के शव निकालने में कामयाब रही.



#WATCH | Maharashtra | Eight students died after drowning in the sea off Diveagar beach in Raigad district. A total of 48 students and teachers from Winners Academy, Alandi, Pune, comprising 25 boys, 17 girls, and 6 teachers, visited Dighi Sagari, Diveagar Beach, for a… pic.twitter.com/NIBC1YI7o5 — ANI (@ANI) October 1, 2026



शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया घटना की जानकारी मिलने पर, दिघी सागरी बोरली पंचतन पुलिस स्टेशन के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर (API) संतोष अवती अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. स्थानीय ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लिया और उन्हें पोस्टमार्टम और जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं के लिए बोरली पंचतन के प्राइमरी हेल्थ सेंटर (PHC) भेज दिया. पीड़ितों की पहचान तन्मय दत्तात्रेय वाहिले, सुमित भरत अहिरे, प्रणव रामदास बंसोडे, कैवल्य सतीश वासनकर, राजवीर युवराज वाहिले, यश किरण वानखेड़े, सोहम तुकाराम भांडवलकर और कौस्तुभ संदीप दौंड के रूप में की गई है.

सीएम फडणवीस ने जताया शोक

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक्स पर एक पोस्ट में इस घटना को 'बेहद दुखद और दिल दहला देने वाला' बताया. उन्होंने कहा, 'स्थानीय प्रशासन उनके शवों को अलंदी लाने के लिए समन्वय कर रहा है.'