अमेरिका में रिकॉर्ड मशीन बनी Dhurandhar 2, हॉलीवुड फिल्मों को पछाड़ 6 बड़े रिकॉर्ड्स किए अपने नाम

7 . सबसे तेज 1000Cr वर्ल्डवाइड कलेक्शन

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इस फिल्म ने एक भाषा में 1000 करोड़ से अधिक की कमाई की. हिंदी में भी इस फिल्म ने 1000 करोड़ से अधिक का कलेक्शन किया है. इस प्रकार, अगर हम बात करें तो धुरंधर और धुरंधर 2 दोनों फिल्में दर्शकों को खूब पसंद आईं. धुरंधर 2 का निर्देशन आदित्य घर ने किया है. लोकेश घर और ज्योति देशपांडे ने इस फिल्म का निर्माण किया है. यह फिल्म जियो स्टूडियोज और बी62 स्टूडियोज के बैनर तले बनी है. दिसंबर 2025 तक इस फिल्म ने दुनिया भर में लगभग 1300 करोड़ का कलेक्शन किया था. गौरतलब है कि धुरंधर और धुरंधर 2 दोनों ही भाग लोगों को बेहद पसंद आए हैं.

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