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अमेरिका में रिकॉर्ड मशीन बनी Dhurandhar 2, हॉलीवुड फिल्मों को पछाड़ 6 बड़े रिकॉर्ड्स किए अपने नाम

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अमेरिका में रिकॉर्ड मशीन बनी Dhurandhar 2, हॉलीवुड फिल्मों को पछाड़ 6 बड़े रिकॉर्ड्स किए अपने नाम

Dhurandhar 2 Major Records: 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. रणवीर सिंह अभिनीत 'धुरंधर 2' ने कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. आइए जानते हैं फिल्म 'धुरंधर 2' के 6 बड़े रिकॉर्ड.

Pragya Bharti | May 30, 2026, 09:07 AM IST

1.Dhurandhar 2 Ranveer Singh Film 6 Major Records

Dhurandhar 2 Ranveer Singh Film 6 Major Records
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रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 दर्शकों की पसंदीदा बन गई है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है. इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं. तो आज हम आपको ऐसे 6 रिकॉर्डों के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे. तो चलिए धुरंधर 2 के इन रिकॉर्डों के बारे में जान लेते हैं.

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2.बनी हाईएस्ट ए-रेटेड इंडियन ग्रॉसर फिल्म

बनी हाईएस्ट ए-रेटेड इंडियन ग्रॉसर फिल्म
2

इस फिल्म ने विश्व स्तर पर 1800 करोड़ रुपये कमाए हैं. इसके साथ ही, यह फिल्म दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है. हालांकि, दंगल अभी तक पहले नंबर पर है. दंगल फिल्म ने 2020 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं, रेटिंग के मामले में धुरंधर 2 पहले नंबर पर है.

3.अमेरिका में भी हाईएस्ट इंडियन ग्रॉसर

अमेरिका में भी हाईएस्ट इंडियन ग्रॉसर
3

भारत में ही नहीं, इस फिल्म ने उत्तरी अमेरिका में भी जबरदस्त मुनाफा कमाया है. उत्तरी अमेरिका में इसने बाहुबली 2 के कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है. उत्तरी अमेरिका में बाहुबली 2 ने 20.70 मिलियन डॉलर कमाए थे, जबकि धुरंधर 2 ने 28.60 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की है.

4.1 भाषा में पहले दिन ही 100 करोड़ कमाने वाली फिल्म

1 भाषा में पहले दिन ही 100 करोड़ कमाने वाली फिल्म
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'धुरधंर 2' से पहले एसएस राजामौली की 'आरआरआर' ने एक दिन में और एक भाषा में 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी. लेकिन किसी ए रेटेड फिल्म ने ऐसा नहीं किया. 'धुरंधर 2' ने सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि डे 3 और डे 4 को भी ये माइलस्टोन हासिल किया.

TRENDING NOW

5.7 दिनों में 1000 करोड़ कमाने का रिकॉर्ड

7 दिनों में 1000 करोड़ कमाने का रिकॉर्ड
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धुरंधर 2 अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है जिसने 1000 करोड़ रुपये कमाए हैं. इस फिल्म ने 7 दिनों में 1000 करोड़ रुपये कमाए.

6.हिंदी भाषा की फिल्मों में की सबसे ज्यादा कमाई

हिंदी भाषा की फिल्मों में की सबसे ज्यादा कमाई
6

इस फिल्म ने पहले सप्ताह में कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. 763 करोड़ की कुल कमाई और 636 करोड़ के शुद्ध लाभ के साथ, यह हिंदी भाषा की फिल्मों में पहले सप्ताह में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई है.

 

7.सबसे तेज 1000Cr वर्ल्डवाइड कलेक्शन

सबसे तेज 1000Cr वर्ल्डवाइड कलेक्शन
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इस फिल्म ने एक भाषा में 1000 करोड़ से अधिक की कमाई की. हिंदी में भी इस फिल्म ने 1000 करोड़ से अधिक का कलेक्शन किया है. इस प्रकार, अगर हम बात करें तो धुरंधर और धुरंधर 2 दोनों फिल्में दर्शकों को खूब पसंद आईं. धुरंधर 2 का निर्देशन आदित्य घर ने किया है. लोकेश घर और ज्योति देशपांडे ने इस फिल्म का निर्माण किया है. यह फिल्म जियो स्टूडियोज और बी62 स्टूडियोज के बैनर तले बनी है. दिसंबर 2025 तक इस फिल्म ने दुनिया भर में लगभग 1300 करोड़ का कलेक्शन किया था. गौरतलब है कि धुरंधर और धुरंधर 2 दोनों ही भाग लोगों को बेहद पसंद आए हैं.

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