Instagram पर वायरल ‘Zombie Drug’ का वीडियो फर्जी! क्या सच में ये इंसान को बना देता है ‘जॉम्बी’? 

Zombie Drug Meaning: सोशल मीडिया पर बेंगलुरु से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इस वीडियो में बागलूर इलाके में एक कॉलेज के पास एक युवक को सड़क किनारे ‘जॉम्बी’ जैसी हालत में खड़ा देखा गया. जानें क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई...

What Is Zombie Drug: सोशल मीडिया पर बेंगलुरु से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इस वीडियो में बागलूर इलाके में एक कॉलेज के पास एक युवक को सड़क किनारे ‘जॉम्बी’ जैसी हालत में खड़ा देखा गया. इस वीडियो के सामने आते ही लोग इसे तथाकथित 'जॉम्बी ड्रग' से जोड़कर देखने लगे. हालांकि, इस वीडियो में किया गया जॉम्बी ड्रग का दावा फर्जी है. गुरुवार को पुलिस आयुक्त सीमांत कुमार सिंह ने पुष्टि की कि वह एक फर्जी वीडियो था. केवल बेंगलुरु से नहीं, बल्कि बिहार और चंडीगढ़ से भी बाद में वीडियो सामने आए.

हालांकि, बेंगलुरु वाले मामले में पुलिस ने वीडियो में दिख रहे व्यक्ति का पता लगा कर चिकित्सा जांच कराया, इस जांच से पता चला कि वह किसी भी कृत्रिम नशीले पदार्थ के प्रभाव में नहीं था. व्यक्ति ने गठिया और साइनस की दवा के साथ शराब का सेवन किया था, संभावना है कि इसी वजह से वीडियो में दिखाई देने वाली स्थिति उत्पन्न हुई.

Zombie Drug होता क्या है?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ज़ॉम्बी ड्रग कोई आधिकारिक मेडिकल नाम नहीं है, न ही यह किसी तरह का ड्रग होता है. यह एक आम बोलचाल का शब्द है. इसका इस्तेमाल ऐसे खतरनाक नशे के लिए किया जाता है, जो इंसान के व्यवहार को बहुत अजीब और नियंत्रण से बाहर कर देता है. इस कंडीशन में व्यक्ति ज़ॉम्बी” जैसा लगने लगता है. सबसे ज्यादा जिस ड्रग को ज़ॉम्बी ड्रग कहते हैं, वह है Xylazine (जाइलेजीन). असल में यह जानवरों को बेहोश करने (sedative) की दवा है, जिसे कुछ जगहों पर गलत तरीके से नशे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है.

शरीर पर इसका क्या असर होता है?

जाइलेजीन दिमाग के नॉरेपिनेफ्रिन केमिकल को दबा देती है और जब इसे इंजेक्शन या सीधे तौर पर लिया जाता है, तो इस कंडीशन मे सांस धीमी हो जाती है, दिल की धड़कन कम हो जाती है और मसल्स पूरी तरह ढीले पड़ जाते हैं. ऐसी स्थिति में व्यक्ति घंटों तक 'फ्रीज' होकर खड़ा या बैठा रह जाता है, यानी आंखें खुली और कोई रिएक्शन नहीं.

लंबे इस्तेमाल तक इसके इस्तेमाल से त्वचा सड़ने (Skin Rotting) लगती है, घाव भी बन जाते हैं. इसके अलावा ओवरडोज होने से सांस बंद होकर मौत भी हो सकती है. ऐसी स्थिति में ओवरडोज की दवा नेलोग्जोन (naloxone) भी इस पर पूरा असर नहीं करती है.

कैसे बनती है जाइलेजीन?

जाइलेजीन (Xylazine) को बहुत पावरफुल ऑपियोइड फेंटानिल (Fentanyl) के साथ मिलाकर बनाया जाता है, जाइलेजीन असल में घोड़ों और गायों को शांत करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन इसे ड्रग्स में मिलाकर बेचा जाने लगा है, ताकि नशा ज्यादा लंबा चले. बताते चलें इसे अमेरिका में 'ट्रैंक' या 'ट्रैंक डोप' कहते हैं.

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