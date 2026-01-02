FacebookTwitterYoutubeInstagram
सेहत

जीरो शुगर या सेहत के लिए धोखा? क्या वाकई हेल्दी होते हैं 'Zero Sugar Drinks'? हार्ट स्पेशलिस्ट ने बताया सच

Zero Sugar Drinks: खासतौर से वजन कम करने वाले या डायबिटीज से बचने वाले लोग इन दिनों नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक्स की जगह 'डाइट' या 'जीरो शुगर' ड्रिंक्स पीने लगे हैं, लेकिन, क्या वाकई ये हेल्दी होता है? आइए हार्ट स्पेशलिस्ट से जानते हैं इसका सच..

Abhay Sharma

Updated : Jan 02, 2026, 06:34 PM IST

जीरो शुगर या सेहत के लिए धोखा? क्या वाकई हेल्दी होते हैं 'Zero Sugar Drinks'? हार्ट स्पेशलिस्ट ने बताया सच

Zero Sugar Drinks: खासतौर से वजन कम करने वाले या डायबिटीज से बचने वाले लोग इन दिनों नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक्स की जगह 'डाइट' या 'जीरो शुगर' ड्रिंक्स पीने लगे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग यह मान बैठे हैं कि इसमें चीनी नहीं होते है तो यह सेहत के लिए नुकसानदेह भी नहीं होगा. पर क्या वाकई इसे पीने से सेहत पर कोई बुरा असर नहीं होता है? इसका जवाब दिया है हार्ट ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट और एडवांस हार्ट फेलियर के विशेषज्ञ डॉ. दिमित्री यारनोव ने. डॉ. दिमित्री यारनोव ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में 'डाइट' या 'जीरो शुगर' ड्रिंक्स को लेकर एक गंभीर चेतावनी दी है...

हार्ट स्पेशलिस्ट ने बताया सच 

आमतौर पर वजन कम करने या डायबिटीज से बचने के लिए हम जिन डाइट' या 'जीरो शुगर' ड्रिंक्स का सेवन कर रहे हैं, वो ड्रिंक्स लिवर की बीमारी का खतरा बढ़ाते हैं. डॉ. दिमित्री यारनोव ने एक स्टडी का हवाला देते हुए बताया कि जो लोग रोजाना डाइट या जीरो-शुगर ड्रिंक्स पीते हैं, उनमें लिवर की बीमारी का जोखिम उन लोगों की तुलना में ज्यादा मिला, जो चीनी वाले ड्रिंक्स पीते हैं. डॉ. दिमित्री की मानें तो 'आर्टिफिशियल स्वीटनर असली चीनी से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है.'

क्या कहती है स्टडी? 

डॉ. यारनोव ने स्टडी का हवाला देते हुए बताया कि डाइट ड्रिंक्स पीने से मेटाबॉलिक डिसफंक्शन-एसोसिएटेड स्टीटोटिक लिवर डिजीज (MASLD) का खतरा लगभग 60% तक बढ़ जाता है.जबकी चीनी वाली ड्रिंक्स से यह खतरा लगभग 50% था हालांकि अनहेल्दी यह भी है, पर डाइट ड्रिंक्स का जोखिम इससे भी ज्यादा पाया गया है. एक्सपर्ट के मुताबिक, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हमारे शरीर में बहुत ही गंभीर तरीके से गड़बड़ी करते हैं और ये स्वीटनर्स हमारे मेटाबॉलिज्म को बदल देते हैं.  

बेहतर विकल्प क्या है?

डॉ. दिमित्री यारनोव ने चेतावनी देते हुए कहा कि 'जीरो शुगर" का मतलब 'जीरो असर' नहीं होता है. लिवर असली और नकली चीनी में फर्क कर सकता है. इन सभी में पानी सबसे सुरक्षित विकल्प माना जाता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक 'आर्टिफिशियल' होने का मतलब हमेशा 'हार्मलेस' होना नहीं होता है. इसलिए अपनी डाइट में इन ड्रिंक्स को सोच-समझकर ही शामिल करें. 

