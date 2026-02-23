PCOD-PCOS या बढ़ते वजन से चाहिए छुटकारा? रोज करें चक्की चालनासन, ये गंभीर समस्याएं भी होंगी दूर! 

Chakki Chalanasana Benefits: अगर आप भी PCOD, PCOS या वजन बढ़ने की समस्या से जूझ रहे हैं तो इस योगासन को डेली रूटीन का हिस्सा जरूर बनाएं.

Chakki Chalanasana Benefits: खराब जीवनशैली, खानपान की गलत आदतें और कम फिजिकल एक्टिविटी के कारण इन दिनों शरीर बीमारियों का घर बनता जा रहा है. PCOD, PCOS, वजन बढ़ने जैसी अन्य समस्याएं आम हो चुकी हैं. अगर आप भी PCOD, PCOS या वजन बढ़ने की समस्या से जूझ रहे हैं तो इस योगासन को डेली रूटीन का हिस्सा जरूर बनाएं. दरअसल, हम बात कर रहे हैं चक्की चालनासन यानी मिल चर्निंग पोज की. आइए जानते हैं इसके क्या फायदे हैं, अभ्यास का सही तरीका क्या है और इस योगासन को करते समय किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है.

शरीर के इन अंगों को बनाता है मजबूत

मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा (MDNIY) के अनुसार, चक्की चालनासन मिल चर्निंग पोज या चक्की चलाने की मुद्रा एक सरल लेकिन बेहद प्रभावी योग आसन है. यह आसन पारंपरिक चक्की (जिससे अनाज पीसा जाता है) चलाने की क्रिया की नकल करता है और शरीर के कई हिस्सों को लाभ पहुंचाता है. MDNIY के एक्सपर्ट्स के मुताबिक, नियमित अभ्यास से यह आसन न केवल शारीरिक स्वास्थ्य सुधारता है, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है. इसके नियमित अभ्यास से पेट, कमर, पीठ और पेल्विक क्षेत्र मजबूत होता है, साथ ही अन्य कई स्वास्थ्य समस्याओं से राहत मिलती है.

यह भी पढ़ें: मसल्स और बोन की वीकनेस के साथ माइग्रेन और हार्ट बीट का रिदम बिगाड़ती है इस मिनरल की कमी

कैसे करें चक्की चालनासन?

इसके लिए सबसे पहले जमीन पर सीधे पैर फैलाकर दंडासन की मुद्रा में बैठें, फिर दोनों पैरों को थोड़ा खोलें और पैरों के बीच जगह बनाएं. इसके बाद दोनों हाथों को आगे की ओर फैलाएं और उंगलियां इंटरलॉक करें. पीठ सीधी रखते हुए ऊपरी शरीर को गोल-गोल घुमाएं, जैसे चक्की चल रही हो यानी दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं. इस दौरान सांस सामान्य रखें, 10-20 चक्कर एक दिशा में, फिर विपरीत दिशा में घुमाएं. शुरुआत में 1-2 मिनट से शुरू करें, धीरे-धीरे बढ़ा सकते हैं.

क्या हैं चक्की चालनासन के फायदे?

- यह पेट की चर्बी कम करता है और मांसपेशियों को टोन करता है

- पेट की अतिरिक्त चर्बी को घटाने में मददगार है

- गैस, कब्ज और अपच से राहत दिलाता है.

- पीठ और कमर को मजबूती देता है, जिससे साइटिका से बचाव होता है.

महिलाओं को मिलते हैं विशेष फायदे

महिलाओं के लिए यह विशेष लाभकारी है. यह गर्भाशय की मांसपेशियों को मजबूत करता है, जिससे पीरियड्स नियमित होते हैं, दर्द कम होता है, पीसीओडी/पीसीओएस की समस्या दूर करने में मददगार है, प्रसव के बाद अतिरिक्त वजन घटाने में भी उपयोगी है. साथ ही पूरे शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ता है, तनाव कम होता है और कोर मसल्स मजबूत होते हैं.

यह भी पढ़ें: 15 दिनों तक नाश्ता नहीं करने से शरीर में क्या बदलाव आते हैं? क्या दिमाग ...

जरूरी बात

हालांकि, इस योगासन को लेकर कुछ सावधानियां बरतनी भी जरूरी हैं. अगर आप गर्भावस्था में हैं तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें. इसके अलावा गंभीर पीठ दर्द, स्लिप डिस्क, स्पाइनल समस्या या हाल की सर्जरी हो तो न करें. इस आसन को करते समय अगर पैरों या पीठ में तेज दर्द हो तो इग्नोर न करें. साथ ही शुरुआत में धीरे-धीरे करें, ज्यादा जोर न लगाएं. इनपुट--आईएएनएस

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.