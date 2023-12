Worst Foods For Liver Health: शराब ही नहीं, इन 5 चीजों से खराब हो सकता है लिवर, आज ही बदल दें खान-पान की ये आदतें

Foods That Damage Your Liver: लिवर को खराब करने के लिए शराब को जिम्मेदार माना जाता है. शराब के अलावा कई चीजें है जो लिवर को खराब कर सकती हैं.

Worst Foods For Liver Health

डीएनए हिंदीः लिवर बॉडी में ब्लड फिल्टर के रूप में काम करता है. अच्छी सेहत के लिए लिवर हेल्थ का दुरुस्त (Liver Health) होना बहुत ही जरूरी है. ऐसे में लिवर को लेकर लापरवाही करना बहुत ही बुरी बात है. हालांकि कई सारी चीजों और गलतियों के चलते लिवर खराब हो सकता है. यह तो सभी लोग जानते हैं कि शराब पीना लिवर को खराब कर सकता है, लेकिन सिर्फ शराब ही नहीं ऐसी कई चीजें हैं जो लिवर को खराब (Foods That Bad For Liver) कर सकती हैं. ऐसे में इन चीजों से परहेज करना चाहिए. आइये उन चीजों (Worst Foods For Liver Health) के बारे में जानते हैं जिससे लिवर खराब हो सकता है.

इन चीजों को खाने से खराब हो सकता है लिवर (Foods That Damage Your Liver)

रेड मीट

रेड मीट में सैचुरेटेड फैट होता है जो लिवर में सूजन को बढ़ाता है. इसे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है जो दिल के लिए बुरा होता है. यह लिवर में सूजन पैदा करता है ऐसे में रेड मीट खाने से परहेज करें.

प्रोसेस्ड फूड

लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए प्रोसेस्ड किए गए फूड्स खाना लिवर के लिए खतरनाक हो सकता है. ऐसे में पैकेज्ड स्नैक्स, चिप्स और फास्ट फूड्स को खाने से परहेज करना चाहिए. यह लिवर हेल्थ को प्रभावित करते हैं.

शुगर ड्रिंक

हाई शुगर ड्रिंक पीने से लिवर खराब हो सकता है. शुगर ड्रिंक पीने से वेट बढ़ता है जिसके कारण मोटापा हो सकता है. ऐसे में मोटापे के कारण लिवर से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं. सोडा और ड्रिंक्स से भी परहेज करना चाहिए यह लिवर को डैमेज कर सकते हैं.

ज्यादा नमक खाना

कई लोग बहुत ज्यादा नमक खाते हैं. ऐसा करना लिवर के लिए अच्छा नहीं होता है. ज्यादा नमक खाने से लिवर को नुकसान हो सकता है. नमक का सेवन लिवर में सूजन का कारण बन सकता है. ऐसे में नमक कम खाना चाहिए.

सफेद आटे की बनी चीजें

लिवर हेल्थ को अच्छा रखने के लिए सफेद आटे से बनी चीजों से परहेज करना चाहिए. पिज्जा, ब्रेड और पास्त इन चीजों के सेवन से लिवर खराब हो सकता है. फैटी फूड्स खाना भी लिवर के लिए अच्छा नहीं होता है.

(Disclaimer: यह लेख केवल आपकी जानकारी के लिए है. इस पर अमल करने से पहले हमेशा अपने विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श लें.)

