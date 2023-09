Uric Acid Food: यूरिक एसिड वालों के लिए जहर है ये पांच चीजें, बढ़ जाएगा जोड़ों का दर्द-गाउट की समस्या

Uric Acid- आज से ही रेड मीट, एल्कोहल, शुगरी ड्रिंक्स लेना बंद कर दें, वरना यूरिक एसिड बढ़ते ही गाउट, जोड़ों की समस्या और बढ़ जाएगी

डीएनए हिंदी: Worst Food For High Uric Acid- शरीर में जब प्यूरीन (Purin) की मात्रा बढ़ जाती है, तब यूरिक एसिड का लेवल भी बढ़ (High Uric Acid) जाता है और उससे शरीर के ज्वाइंट्स, (Joints Pain) एड़ियां, ऊंगलियों में दर्द शुरू हो जाता है, इसलिए जरूरी है कि आप प्यूरीन युक्त फूड्स को बिल्कुल नजरअंदाज करें. जैसे रेड मीट, सी फूड, बीयर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जिसमें चीनी (Sugary Food) की मात्रा ज्यादा होती है. हम आपको ऐसे पांच फूड्स बताते हैं जो आप रोजाना खाते हैं लेकिन यूरिक एसिड के मरीजों के लिए वे बहुत ही घातक है.

अगर किसी का यूरिक एसिड लेवल बॉर्डर लाइन पर आ चुका है उन्हें तुरंत प्यूरीन वाले खाद्य पदार्थों को ना कह देना चाहिए. यूरिक एसिड शरीर में बनने वाला वो टॉक्सिन है जिसे किडनी फिल्टर करके यूरिन के जरिए बाहर निकालती है. अगर किडनी से विषाक्त पदार्थ बाहर नहीं निकल पाते हैं मतलब शरीर में टॉक्सिक जमा हो रहे हैं. इसके कारण जोड़ों की दर्द की समस्या बहुत बढ़ जाएगी

यह भी पढ़ें- ये सब्जियां बढ़ा देती हैं यूरिक एसिड लेवल, आज से ही कर दे मना

एल्कोहल को कहें ना (No To Drink, Beer)



आज से ही शराब, बीयर और इस तरह की कोई भी नशीली ड्रिंक का सेवन तुरंत बंद कर दें, अगर आपका यूरिक एसिड लेवल बॉर्डर पर आ गया है तो इनका सेवन ना करें. बीयर, एल्कोहल में काफी मात्रा में प्यूरीन पाया जाता है, जिससे यूरिक एसिड का स्तर ऊंचा चला जाता है. इससे शरीर में टॉक्सिक जमा होता है और किडनी पर असर होता है.

रेड मीट, नॉन वेज को कहें ना (No To Red Meet, Non Veg)

यूरिक एसिड के मरीजों को रेड मीट खाने से दूर रहना चाहिए, रेड मीट में प्यूरीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे यूरिक एसिड का स्तर बहुत बढ़ जाता है, कई लोग रोजाना रेड मीट खाने के आदि होते हैं. जितना हो सके नॉन वेज से दूर रहें, इसमें बैड फैट और प्यूरीन दोनों ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं. जो लोग रोजाना नॉन वेज का सेवन करते हैं उन्हें गठिया की शिकायत ज्यादा होती है.

शुगरी ड्रिंक्स से करें परहेज (No To Sugary Drinks)



सॉफ्ट ड्रिंक्स और किसी भी तरह के शुगरी ड्रिंक्स से परहेज करें, इनमें बहुत ज्यादा चीनी होती है, जो शरीर के अंदर जाकर यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ा देते हैं. इससे डायबिटीज की शिकायत तो बढ़ती ही है, साथ में अर्थराइटिस की दिक्कत भी बढ़ने लगती है

फूलगोभी,पालक और टमाटर (No To Palak, Tomato)



फूलगोभी,पालक और टमाटर ऐसी सब्जियां हैं, जिसमें वात होता है और प्यूरीन की मात्रा भी ज्यादा होती है, इससे आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा और बढ़ जाती है, इसलिए इन सब्जियों का परहेज करें

यह भी पढ़ें- नसों को सिकुड़ने से बचाएंगी आपकी ये हेल्दी आदतें, अच्छा होगा ब्लड सर्कुलेशन

पानी ज्यादा पिएं (Drink More Water)

अधिक से अधिक पानी पिएं, इससे शरीर की गंदगी यूरिन के जरिए बाहर निकलती है. ड्राई फ्रूट्स खाएं

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इं स्टाग्राम पर.