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World Parkinson's Day 2026: पार्किंसन के ट्रीटमेंट में कितना प्रभावी मौजूदा इलाज, क्या रीजेनेरेटिव मेडिसिन से बदलेगी तस्वीर? 

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World Parkinson's Day 2026: पार्किंसन के ट्रीटमेंट में कितना प्रभावी मौजूदा इलाज, क्या रीजेनेरेटिव मेडिसिन से बदलेगी तस्वीर? 

World Parkinson's Day 2026: आज के समय में पार्किंसन के ट्रीटमेंट के लिए जो इलाज उपलब्ध हैं, ज्यादातर केवल लक्षणों को कंट्रोल करने पर ही फोकस करते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं क्या रीजेनेरेटिव मेडिसिन से पार्किंसन के इलाज की तस्वीर बदल सकती है?  

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Abhay Sharma

Updated : Apr 11, 2026, 01:07 PM IST

World Parkinson's Day 2026: पार्किंसन के ट्रीटमेंट में कितना प्रभावी मौजूदा इलाज, क्या रीजेनेरेटिव मेडिसिन से बदलेगी तस्वीर? 

World Parkinson's Day 2026: AI Image

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World Parkinson's Day 2026: पार्किंसन एक ऐसी गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्या है, जो शरीर में बहुत ही खामोशी और धीमी गति से पनपती है. भारत में यह बीमारी अब एक बड़ी समस्या बन कर उभर रही है. बावजूद इसके लोग इस बीमारी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं. आंकड़ों की मानें तो दुनिया भर में 1 करोड़ (10 मिलियन) से ज्यादा लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का कहना है कि आने वाले सालों में इसकी संख्या और भी बढ़ सकती है.  

बात करें भारत की तो यहां भी अब इसके मामले तेजी से सामने आ रहे हैं, लोगों की उम्र बढ़ने और जागरूकता बढ़ने से ज्यादा मरीजों की पहचान हो रही है. चिंता की बात यह है कि जहां मरीज बढ़ रहे हैं, वहीं इस बीमारी के इलाज और प्रबंधन का तरीका उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाया है. 

पार्किंसन के ट्रीटमेंट में कितना प्रभावी मौजूदा इलाज? 

डॉ. गीतिका जस्सल (मेडिकल स्पोक्सपर्सन, क्रायोवीवा लाइफ साइंसेज) के मुताबिक, आज के समय में पार्किंसन के ट्रीटमेंट के लिए जो इलाज उपलब्ध हैं, ज्यादातर केवल लक्षणों को कंट्रोल करने पर ही फोकस करते हैं. एक्सपर्ट के मुताबिक, डोपामिन से जुड़ी दवाएं हाथ-पैरों के कंपन और शरीर की जकड़न को कम करने में मदद करती हैं, इससे मरीज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी थोड़ी बेहतर तरीके से जी पाते हैं. लेकिन सच यह है कि ये इलाज बीमारी को बढ़ने से नहीं रोकते हैं. 

यह भी पढ़ें: गुस्सा, तनाव और फ्रस्ट्रेशन शरीर के किस अंग को पहुंचाता हैं सबसे अधिक नुकसान? दबे इमोशन इन बीमारियों को करते हैं ट्रिगर

उन्होंने आगे बताया कि इसमें समय के साथ दवाओं का असर भी कम होने लगता है और मरीजों में नई दिक्कतें बढ़ने लगती हैं. डॉक्टरों के अनुभव में यह स्थिति अक्सर देखने को मिलती है. ऐसे में सवाल उठता है कि अगर हम सिर्फ लक्षण ही संभाल रहे हैं और बीमारी की जड़ तक नहीं पहुंच पा रहे, तो क्या यह सच में पर्याप्त है. 

क्या रीजेनेरेटिव मेडिसिन से बदलेगी तस्वीर?  

यहीं से रीजेनेरेटिव मेडिसिन की बात उठती है, डॉ. गीतिका जस्सल के मुताबिक इसमें केवल  लक्षणों को कंट्रोल करने के बजाय उस नुकसान को ठीक करने पर ध्यान दिया जा रहा है, जो बीमारी की वजह से होता है. एक्सपर्ट ने बताया कि स्टेम सेल पर हो रही रिसर्च यह समझने की कोशिश कर रही है कि क्या पार्किंसन में नष्ट हो चुके न्यूरॉन्स को फिर से बनाया जा सकता है. इसके अलावा जीन आधारित तरीके इस बात पर काम कर रहे हैं कि इन कोशिकाओं की कार्यक्षमता को कैसे बेहतर किया जाए. वहीं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े संस्थान भी इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं. यह क्षेत्र अभी शुरुआती दौर में है और इसे आगे बढ़ने में समय लगेगा, लेकिन जिस दिशा में काम हो रहा है वह एक नई उम्मीद जगाने वाला है. 

बदल सकता है इलाज का तरीका

पार्किंसन को कोशिकाओं के नुकसान की बीमारी माना जाता है. अगर इन कोशिकाओं को फिर से ठीक करने या सुरक्षित रखने का तरीका खोज लिया जाता है  तो इससे केवल बीमारी को नियंत्रित ही नहीं किया जा सकेगा, बल्कि उसकी दिशा भी बदल जाएगी. बेशक, इन नई थेरेपी को आम लोगों तक पहुंचने में लंबा समय लग सकता है. लेकिन, इससे मजबूत क्लीनिकल रिसर्च, साफ नियम और किफायती इलाज जरूरी होगा. 

देश के लिए है आगे बढ़ने का मौका

डॉ. गीतिका जस्सल का कहना है कि इस क्षेत्र में भारत के पास जरूरत भी है और क्षमता भी, बड़ी संख्या में मरीज और तेजी से बढ़ती वैज्ञानिक विशेषज्ञता के साथ हमारे पास मौका है कि हम नई तकनीक अपनाएं ही नहीं, बल्कि इसमें योगदान भी दें. इस वर्ल्ड पार्किंसन डे पर शायद समय आ गया है कि हम इस विषय पर अपनी सोच को एक नई दिशा दें.  

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