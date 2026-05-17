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World Hypertension Day 2026: सिर्फ नमक नहीं, प्रदूषण और तनाव भी बढ़ा रहा बीपी! 140/90 के पार पहुंचे तो तुरंत हो जाएं अलर्ट

World Hypertension Day 2026: हर साल 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस (World Hypertension Day) मनाया जाता है. इस दिन को मानने का उद्देश्य लोगों को इस 'साइलेंट किलर' माने जाने वाले उच्च रक्तचाप (हाई ब्लड प्रेशर) के खतरों और बचाव के प्रति जागरूक करना है.

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Abhay Sharma

Updated : May 17, 2026, 12:00 AM IST

World Hypertension Day 2026: सिर्फ नमक नहीं, प्रदूषण और तनाव भी बढ़ा रहा बीपी! 140/90 के पार पहुंचे तो तुरंत हो जाएं अलर्ट

World Hypertension Day 2026 (AI Image)

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World Hypertension Day 2026: हर साल 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस (World Hypertension Day) मनाया जाता है. भारत में हर साल करीब 11 लाख लोग सिर्फ इसलिए अपनी जान गंवा देते हैं क्योंकि उनके खून का दबाव नसों में हद से ज्यादा होता है. यह केवल एक बीमारी नहीं रही, बल्कि आज के समय की सबसे बड़ी 'सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति' बन चुकी है. आज का दिन लोगों को 'साइलेंट किलर' माने जाने वाले उच्च रक्तचाप (हाई ब्लड प्रेशर) के खतरों और बचाव के प्रति जागरूक करना के लिए है. बता दें कि पहली बार इसी तारीख को साल 2006 में 'वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग' (डब्ल्यूएचएल ) द्वारा स्थापित किया गया था.  

140/90 के पार पहुंचा BP तो तुरंत हो जाएं अलर्ट?

डॉक्टर इसे 'साइलेंट किलर' कहते हैं. WHO के मुताबिक, अगर ब्लड प्रेशर लगातार 140/90 एमएमएचजी या उससे ऊपर रहता है, तो समझिए आप इसके शिकार हो चुके हैं. इसका सबसे खतरनाक पहलू यह है कि शुरुआत में इसके कोई लक्षण जैसे सिरदर्द या चक्कर आना ही दिखाई नहीं देते. WHO के 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हाई बीपी से जूझ रहे करीब 1.4 बिलियन (140 करोड़) वयस्कों में से लगभग 44 प्रतिशत (करीब 60 करोड़ लोग) इस बात से पूरी तरह अनजान रहते हैं और जब तक लोग इसके बारे में जानते, तब तक हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक या किडनी फेलियर जैसी नौबत आ चुकी होती है. 

यह भी पढ़ें: जिनपिंग से मुलाकात के बाद ईरान पर नर्म हुए डोनाल्ड ट्रंप? कही ईरानी तेल पर प्रतिबंध हटाने की बात  

केवन नमक नहीं, इन कारणों से बढ़ रहा लोगों में बीपी

WHO के मुताबिक, दिन भर में 5 ग्राम (एक चम्मच) से ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए. हमारे आहार और पैकेटबंद स्नैक्स नसों में सोडियम का सैलाब ला रहे हैं, जिससे बीपी तेजी से बढ़ता है. इसके अलावा घंटों कुर्सी पर बैठे रहना और लगातार बढ़ता मानसिक तनाव हमारे शरीर में 'कोर्टिसोल' जैसे स्ट्रेस हार्मोन भर रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक  खराब खाना ही नहीं, बल्कि हवा में मौजूद जहरीले कण (पीएम2.5) भी सीधे हमारी नसों को सिकोड़ कर बीपी बढ़ा रहे हैं. 

लाइलाज नहीं बीपी की बीमारी 

अच्छी खबर ये है कि हाई बीपी लाइलाज नहीं है, साल 2026 के विश्व उच्च रक्तचाप दिवस की ग्लोबल थीम "एक साथ उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करें" है. इसका सीधा सा मतलब है कि यह लड़ाई अब सिर्फ डॉक्टर की नहीं है, बल्कि परिवार को साथ मिलकर खाने में नमक कम करना होगा, टहलने जाना होगा और दवाइयों का नियम बनाना होगा. 

यहां मुफ्त में चेक होता है बीपी

बता दें कि भारत सरकार की 'भारतीय उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल' (आईएचसीआई) ने देश के 100 से ज्यादा जिलों में अब सरकारी केंद्रों पर मरीजों को बिल्कुल मुफ्त और सटीक दवाएं (जैसे एम्लोडिपिन) दी जा रही हैं. इस साल महीने को 'मई मापन माह' (MMM) के रूप में मनाया जा रहा है. दिल्ली-NCR में स्वास्थ्य जागरूकता की एक अभूतपूर्व लहर है. अगर आप दिल्ली मेट्रो में सफर कर रहे हैं, तो मेट्रो स्टेशनों पर लगे विशेष कियोस्क पर मुफ्त में बीपी चेक करा सकते हैं. इसके अलावा एम्स, सफदरजंग, मैक्स और सर्वोदय जैसे बड़े अस्पताल मेगा स्क्रीनिंग कैंप भी लगा रहे हैं, जहां पर आपको अपना जीवनशैली कैसे सुधारा जा सकते है, इसके तरीके सिखाए जा रहे हैं. इनपुट --आईएएनएस

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