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World Health Day: खराब नींद, तनाव और लाइफस्टाइल…, आखिर क्यों घट रही है कपल्स की फर्टिलिटी? 

World Health Day: खराब नींद, बढ़ता तनाव और अनियमित दिनचर्या चुपचाप शरीर के अंदर बदलाव ला रही है, जो फर्टिलिटी को प्रभावित कर रहे हैं. अगर समय रहते इन आदतों पर ध्यान न दिया जाए, तो यह छोटी-छोटी गलतियां आगे चलकर बड़ी बाधा बन सकती हैं.

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Abhay Sharma

Updated : Apr 04, 2026, 08:00 PM IST

World Health Day: खराब नींद, तनाव और लाइफस्टाइल…, आखिर क्यों घट रही है कपल्स की फर्टिलिटी? 

Sleep Well - World Health Day (AI Image) 

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World Health Day: खराब नींद, बढ़ता तनाव और अनियमित दिनचर्या चुपचाप शरीर के अंदर बदलाव ला रही है, जो फर्टिलिटी को प्रभावित कर रहे हैं. चिंता की बात यह है कि ज्यादातर लोग इसे समझ ही नहीं पाते हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर समय रहते इन आदतों पर ध्यान न दिया जाए, तो यह छोटी-छोटी गलतियां आगे चलकर बड़ी बाधा बन सकती हैं. नींद की कमी, तनाव और खराब लाइफस्टाइल धीरे-धीरे शरीर के हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ते हैं, जिससे गर्भधारण में दिक्कत आ सकती है. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फर्टिलिटी सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और लाइफस्टाइल फैक्टर्स से भी जुड़ी होती है और इन्हें नजरअंदाज करना आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकता है.  

तनाव और नींद की कमी का फर्टिलिटी पर क्या पड़ता है असर?  

डॉ. लिपि शर्मा (कंसल्टेंट - प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ, शारदा केयर हेल्थसिटी) के मुताबिक, लगातार तनाव में रहने से शरीर में हार्मोनल असंतुलन पैदा हो सकता है. जब हम तनाव में होते हैं, तो शरीर में कोर्टिसोल (stress hormone) का स्तर बढ़ जाता है, जो प्रजनन से जुड़े हार्मोन्स के काम को प्रभावित करता है. महिलाओं में इससे ओव्यूलेशन (अंडोत्सर्जन) अनियमित हो सकता है, जबकि पुरुषों में स्पर्म काउंट और क्वालिटी पर नकारात्मक असर पड़ सकता है.  

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एक्सपर्ट के मुताबिक, नींद की कमी भी एक गंभीर कारण है. जब शरीर को पर्याप्त आराम नहीं मिलता, तो हार्मोन संतुलन बिगड़ जाता है तो महिलाओं में पीरियड्स अनियमित हो सकते हैं और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो सकता है. साथ ही नींद की कमी से थकान, चिड़चिड़ापन और मानसिक तनाव बढ़ता है, यह भी फर्टिलिटी को प्रभावित कर सकता है. इसलिए एक्सपर्ट्स 7 से 8 घंटे की अच्छी और गहरी नींद लेने की सलाह देते हैं.  

लाइफस्टाइल की गलत आदतें कैसे नुकसान पहुंचाती हैं?

आज के समय में खानपना की गलत आदतें, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड और ज्यादा शुगर वाली चीजें शरीर में सूजन (inflammation) बढ़ाती हैं और हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ती हैं. खानपान के अलावा ऐसी कई आदतें हमारी जीवनशैली का हिस्सा बन चुकी हैं, जो फर्टिलिटी को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचाती हैं. धूम्रपान और शराब का सेवन भी प्रजनन क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है. पुरुषों में इससे स्पर्म की गुणवत्ता घटती है, जबकि महिलाओं में अंडों की गुणवत्ता और ओवरी फंक्शन पर असर पड़ता है.

इसके अलावा, शारीरिक गतिविधि की कमी यानी एक्सरसाइज न करना, लंबे समय तक बैठे रहना, और देर रात तक जागना भी शरीर की प्राकृतिक बायोलॉजिकल घड़ी (biological clock) को बिगाड़ देता है. मोटापा या बहुत ज्यादा दुबलापन दोनों ही स्थितियां फर्टिलिटी के लिए नुकसानदायक हैं, क्योंकि ये हार्मोनल संतुलन को प्रभावित करती हैं. 

मानसिक स्वास्थ्य और रिश्तों का असर

फर्टिलिटी सिर्फ शरीर का नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्थिति का भी मामला है. एक्सपर्ट के मुताबिक, जब कपल्स लंबे समय तक गर्भधारण की कोशिश करते हैं और सफलता नहीं मिलती, तो तनाव और बढ़ जाता है। इससे रिश्तों में भी दबाव आ सकता है. मानसिक तनाव का सीधा असर शरीर पर पड़ता है, जिससे फर्टिलिटी और भी प्रभावित होती है. इसलिए कपल्स को एक-दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर काउंसलिंग लेना भी फायदेमंद हो सकता है. 

फर्टिलिटी बेहतर करने के आसान और प्रभावी उपाय

फर्टिलिटी को बेहतर बनाने के लिए लाइफस्टाइल में छोटे-छोटे बदलाव बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं. सबसे पहले संतुलित आहार अपनाएं जिसमें प्रोटीन, विटामिन, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर हों. ताजे फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज, दालें और नट्स को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं.

इसके लिए नियमित एक्सरसाइज करें, जैसे वॉकिंग, योग या हल्की जिम एक्टिविटी. इससे शरीर फिट रहता है और हार्मोन संतुलित रहते हैं. साथ ही, तनाव कम करने के लिए मेडिटेशन, प्राणायाम या कोई हॉबी अपनाएं. पर्याप्त नींद लें और स्क्रीन टाइम कम करें. धूम्रपान और शराब से दूरी बनाएं, क्योंकि ये फर्टिलिटी के लिए हानिकारक हैं. 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सामान्य जागरूकता के लिए है, किसी भी स्वास्थ्य समस्या या डाइट बदलने से पहले डॉक्टर या एक्सपर्ट से सलाह लें. 

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