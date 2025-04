AI की मदद से आईवीएफ सिस्टम का इस्तेमाल करके दुनिया का पहला बच्चा पैदा हुआ है. यहां पढ़ें क्या है ये नई टेक्नीक और AI ने इसमें कैसे मदद की है? Artificial intelligence in in-vitro fertilization (IVF)

World First Baby Born Using AI And IVF

World First Baby Born Using AI- आज के समय में AI हर काम को आसान बनाता जा रहा है, यही वजह है कि AI का इस्तेमाल हर एक क्षेत्र में होने लगा है. AI ने कई मामलों में जिंदगी को तेज, आसान और स्मार्ट बना दिया है. AI की एंट्री अब IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (AI In IVF) में भी हो चुका है. मीडिया रिपोर्ट्स (First Baby Born By IVF) के मुताबिक AI की मदद से आईवीएफ सिस्टम का इस्तेमाल करके दुनिया का पहला बच्चा पैदा हुआ है, जिसने अब इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट की दिशा ही बदल दी है.

यह नई तकनीक IVF करने के तरीके को बदल (Artificial intelligence) सकती है. आइए जानते हैं क्या है ये नई टेक्नीक और एआई ने इसमें कैसे (AI Baby) मदद की है?

IVF में AI की मदद

रिपोर्ट्स के मुताबिक AI की मदद से IVF सिस्टम का इस्तेमाल करके दुनिया का पहला बच्चा पैदा हुआ है. यह सिस्टम इंट्रासाइटोप्लाजमिक स्पर्म इंजेक्शन (आईसीएसआई) की पारंपरिक मैनुअल प्रक्रिया की जगह लेती है, जो कि IVF में इस्तेमाल की जाने वाली एक आम विधि है. बता दें कि इस प्रक्रिया में एक स्पर्म को सीधे अंडे में इंजेक्ट किया जाता है. हालांकि नया प्रोसेस अब AI या रिमोट डिजिटल कंट्रोल के माध्यम से (ICSI) प्रक्रिया के सभी 23 स्टेप्स को बिना किसी ह्यूमन हैंड के पूरा कर सकती है.

जानकारी के मुताबिक अमेरिका के एक फर्टिलिटी क्लिनिक में AI टेक्नोलॉजी की मदद से सर्वश्रेष्ठ भ्रूण का चुनाव किया गया और इसी AI के द्वारा चुने हुए भ्रूण को महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया गया, जिसकी मदद से सफल गर्भधारण हुआ और एक स्वस्थ बच्चे का जन्म हुआ.

सही भ्रूण के चुनाव में मिली मदद

आमतौर पर IVF में कई भ्रूण बनाए जाते हैं, ऐसी स्थिति में कई बार यह चुनना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सा भ्रूण सबसे स्वस्थ और सफल गर्भधारण के लिए सही है. इस केस में AI के एल्गोरिद्म ने माइक्रोस्कोपिक इमेजेस का विश्लेषण करके सबसे सही भ्रूण चुना, जो कि किसी भी डॉक्टर के लिए आंख से देख पाना मुश्किल टास्क से कम नहीं है.

AI की मदद से सस्ती और आसान हो सकती है प्रक्रिया

बताया जा रहा है कि इस AI तकनीक ने भ्रूण की ग्रोथ, सेल्स के विभाजन की गति और अन्य बायोलॉजिकल संकेतों को स्कोर किया और इससे IVF की सफलता दर पहले से कहीं बेहतर पाई गई. ऐसे में AI ने इस काम को और भी आसान बना दिया है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक IVF अक्सर महंगा और थकाने वाला प्रोसेस होता है. ऐसे में इस प्रक्रिया में AI की मदद से प्रोसेस को तेज और सटीक बनाकर समय और पैसा दोनों बचया जा सकता है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.)

