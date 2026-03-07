Teen Girls से Corporate Women तक, हर 5 में से 1 महिला PCOS से है प्रभावित, वजह क्या है?

PCOS Explained-Women’s Day Health Awareness: PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (Polycystic Ovary Syndrome) की समस्या इन दिनों महिलाओं में तेजी से बढ़ रही है. हर 5 में से 1 महिला इस समस्या से प्रभावित हैं. आइए एक्सपर्ट से जानें इसके पीछे की वजह...

PCOS Explained- Women’s Day Health Awareness: PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (Polycystic Ovary Syndrome) की समस्या इन दिनों महिलाओं में तेजी से बढ़ रही है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, भारत में लगभग हर 5 में से 1 महिला किसी न किसी स्तर पर इस समस्या से प्रभावित है. यह समस्या सिर्फ वयस्क महिलाओं में ही नहीं, बल्कि टीनएज लड़कियों से लेकर कॉर्पोरेट में काम करने वाली महिलाओं तक में देखी जा रही है. फिर भी इस पर खुलकर बात बहुत कम होती है. इस बीमारी के बारे में लोगों में ज्यादा जागरूकता होना जरूरी है. बता दें कि यह समस्या लंबे समय तक बनी रह सकती है, हालांकि सही डाइट और बेहतर लाइफस्टाइल अपनाकर इसे काफी हद तक कंट्रोल भी किया जा सकता है...

क्या कहती हैं एक्सपर्ट?

कोकिलाबेन धीरुभाई अंबानी अस्पताल, इंदौर की कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन डॉ. सपना चौहान के मुताबिक-

'PCOS एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, जिसमें शरीर में हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है. इसके कारण पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं, वजन बढ़ने लगता है, चेहरे पर मुंहासे और अनचाहे बाल आ सकते हैं और कई मामलों में प्रजनन संबंधी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं.'

क्या है इसके पीछे की वजह?

डॉ सपना चौहान के मुताबिक, जीवनशैली में बदलाव PCOS के बढ़ते मामलों का सबसे बड़ा कारण है. आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में शारीरिक गतिविधि कम होने के अलावा लंबे समय तक बैठकर काम करना, जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड का अधिक सेवन, अनियमित दिनचर्या, नींद की कमी और तनावपूर्ण वातावरण शरीर के हार्मोनल सिस्टम को प्रभावित करने के सबसे महत्वपूर्ण कारण है.

वहीं पढ़ाई का दबाव, करियर की चिंता और काम का तनाव महिलाओं के हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ सकता है. लगातार तनाव में रहने से शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, जो PCOS के खतरे को बढ़ाता है. हालांकि कुछ मामलों में अनुवांशिक कारण भी जिम्मेदार होते हैं. यदि परिवार में किसी महिला को PCOS की समस्या रही है, तो अगली पीढ़ी में इसका खतरा बढ़ सकता है.

महिलाओं में PCOS के लक्षण

एक्सपर्ट के मुताबिक, पीसीओएस (PCOS) की समस्या होने पर महिलाओं में बाल पतले होना और पुरुषों की तरह बाल झड़ना देखा जा सकता है. इसके अलावा त्वचा का मोटा होना या कुछ जगहों पर काला पड़ना भी इसके संकेत हो सकते हैं. कई बार इससे मूड में बदलाव, एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्याएं भी होने लगती हैं.

अनियमित पीरियड्स: पीरियड्स समय पर न आना, बहुत कम आना या साल में 9 बार से भी कम आना.

अनचाहे बाल बढ़ना: चेहरे, छाती, पीठ या पेट पर पुरुषों की तरह ज्यादा बाल आना.

वजन बढ़ना: तेजी से वजन बढ़ना और उसे कम करने में मुश्किल होना.

मुंहासे: चेहरे, छाती या पीठ पर ज्यादा मुंहासे और तैलीय त्वचा होना.

गर्भधारण में दिक्कत: ओव्यूलेशन सही से न होने के कारण प्रेग्नेंसी में समस्या आना.

स्किन टैग्स: गर्दन या बगल में त्वचा के छोटे-छोटे उभार होना.

अन्य लक्षण: थकान, सिरदर्द, नींद की समस्या और मूड में बदलाव जैसे चिंता या डिप्रेशन।

अगर लंबे समय तक इस समस्या को नजरअंदाज किया जाए, तो आगे चलकर मेटाबॉलिक सिंड्रोम का खतरा बढ़ सकता है, जिससे टाइप-2 डायबिटीज, दिल की बीमारी, मोटापा, स्लीप एपनिया और गर्भाशय के कैंसर का जोखिम बढ़ सकता है.

कैसे किया जा सकता है कंट्रोल?

डॉ सपना चौहान का कहना है कि सही समय पर PCOS के लक्षणों की पहचान और लाइफस्टाइल में बदलाव करके काफी हद तक इसे नियंत्रित किया जा सकता है. नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और तनाव को कम करना इस समस्या से बचाव में मददगार हो सकता है..

PCOS को कंट्रोल करने के आसान तरीके

हेल्दी डाइट लें: खाने में साबुत अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां और फल शामिल करें. जंक फूड, ज्यादा चीनी, मैदा और बहुत मीठे फलों से बचें और खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं.

रोजाना एक्सरसाइज करें: इसके लिए रोज 30 से 40 मिनट तेज चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना या कार्डियो करें. योग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी PCOS को कंट्रोल करने में मदद करती है.

वजन कंट्रोल में रखें: अगर शरीर का वजन 5 से 10 फीसदी भी कम हो जाए तो पीरियड्स नियमित होने और ओव्यूलेशन में सुधार हो सकता है. इससे कई अन्य समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा.

लाइफस्टाइल में बदलाव करें: किसी भी स्थिति में नींद से समझौता न करें, रोज 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें. तनाव कम करने के लिए ध्यान और प्राणायाम करें. कुछ मामलों में इंटरमिटेंट फास्टिंग भी फायदेमंद हो सकती है. लेकिन किसी भी डाइट को अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें,

डॉक्टर की सलाह लें: पीरियड्स नियमित करने के लिए डॉक्टर की सलाह से दवाएं या बर्थ कंट्रोल पिल्स ली जा सकती हैं. ज्यादा बाल या मुंहासों की समस्या होने पर स्किन स्पेशलिस्ट से सलाह लें.

जरूरी बात

किसी भी स्थिति में अगर पीरियड्स अनियमित हों, वजन अचानक बढ़ने लगे या हार्मोनल बदलाव के लक्षण दिखें, तो समय पर डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है. जागरूकता और सही देखभाल से पीसीओएस को प्रभावी ढंग से मैनेज किया जा सकता है.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

