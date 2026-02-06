Women Heart Health: महिलाओं में क्यों जल्दी पकड़ में नहीं आती दिल की बीमारी? वो 5 बातें जो आपके लिए जान लेना है जरूरी 

FacebookTwitterYoutubeInstagram
महिलाओं में दिल की बीमारी अक्सर छिपी रहती है और इसके शुरुआती लक्षण सामान्य परेशानी या उम्र बढ़ने के असर लगते हैं, समय रहते सही जानकारी और सतर्कता से इसे पहचानकर गंभीर जोखिमों से बचा जा सकता है. आइए जानते हैं महिलाओं में क्यों जल्दी पकड़ में नहीं आती दिल की बीमारी, 5 बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Feb 06, 2026, 05:39 PM IST

Heart Disease In Women:

Heart Disease In Women: महिलाओं में मौत की सबसे बड़ी वजह हृदय रोग (Heart Disease) है, जो हर साल बड़ी संख्या में जान ले रहा है. आंकड़ों की मानें तो हर 2.6 में से 1 महिला की मौत कोरोनरी आर्टरी डिजीज (CAD) की वजह से होती है. सालों से हार्ट अटैक की एक ही तस्वीर हमारे दिमाग में बनी हुई है, जिसमें एक पुरुष, जिसे तेज सीने में दर्द होता है और वह गिर पड़ता है. लेकिन महिलाओं में दिल की बीमारी के लक्षण अक्सर इससे अलग और काफी हल्के होते हैं. 

खासकर मिडल एज (लगभग 40–50 की उम्र) में, जब हार्मोन बदलने लगते हैं और एस्ट्रोजन हार्मोन का सुरक्षात्मक असर कम हो जाता है, तब दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है. लेकिन बहुत-सी महिलाएं इन संकेतों को पहचान ही नहीं पातीं कि शरीर उन्हें क्या चेतावनी दे रहा है. 

इन संकेतों के नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, कई ऐसे लक्षण होते हैं जिन्हें लोग दिल की समस्या से जोड़कर नहीं देखते. खासतौर से महिलाएं बहुत ज्यादा थकान, थोड़ा सा काम करने पर सांस फूलना, बदहजमी या नींद की परेशानी जैसी समस्याएं महसूस करती हैं, इन्हें अक्सर तनाव, उम्र बढ़ने या मेनोपॉज का असर मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है. लेकिन, ये दिल की बीमारी के शुरुआती और छिपे हुए संकेत भी हो सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: Cancer Prevention: कैंसर की जड़ मानी जाती हैं ये 2 आदतें! क्यों ये लाइफस्टाइल फैक्टर सबसे ज्यादा जिम्मेदार?

समय रहते ध्यान देना जरूरी

महिलाओं में दिल की सेहत को लेकर फैली गलतफहमियों को दूर करना जरूरी है, खासकर पेरिमेनोपॉज और उसके बाद के समय में. अगर महिलाएं दिल की बीमारी के शुरुआती और शांत दिखने वाले संकेतों को समय रहते पहचान लें, तो किसी बड़ी परेशानी से पहले ही अपने दिल को मजबूत रखने के लिए जरूरी कदम उठा सकती हैं. इसलिए महिलाओं को ये 5 जरूरी बातें जान लेनी चाहिए. 

1 महिलाओं में दिल की बीमारी की पहचान जल्दी क्यों नहीं हो पाती

आमतौर पर दिल से जुड़ी ज्यादातर रिसर्च पुरुषों पर केंद्रित रही है, नतीजा यह हुआ कि इलाज से जुड़े नियम, जांच के तरीके और लक्षणों की सूची महिलाओं को ध्यान में रखकर नहीं बनाई गईं. इसी वजह से महिलाओं में दिल की बीमारी की गलत पहचान होती है या फिर इलाज देर से शुरू होता है. अक्सर देखा गया है कि महिलाओं को दिल की बीमारी से बचाव के लिए जरूरी सलाह कम मिलती है, उनकी बीमारी की पहचान में देरी होती है और पुरुषों की तुलना में, समान जोखिम होने के बावजूद, उन्हें उतना गंभीर और आक्रामक इलाज नहीं मिल पाता है. 

2  कब सबसे ज्यादा बढ़ता है खतरा?

पेरिमेनोपॉज महिलाओं की दिल की सेहत के लिए एक टर्निंग पॉइंट होता है. एस्ट्रोजन हार्मोन रक्त नलिकाओं को लचीला बनाए रखने और उनमें गंदगी (प्लाक) जमने से रोकने में मदद करता है. लेकिन जब पेरिमेनोपॉज और मेनोपॉज के दौरान इसका स्तर घटने लगता है, तो दिल की बीमारी का खतरा अचानक बढ़ जाता है. भले ही महिला “दिल की बीमारी के आम प्रोफाइल” में फिट न बैठती हो, खतरा फिर भी बढ़ सकता है. इसीलिए हर महिला को मिडल एज तक अपनी दिल की सेहत से जुड़े आंकड़े जरूर पता होने चाहिए। इस उम्र में अपने व्यक्तिगत जोखिम को समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसी समय दिल की बीमारी का खतरा तेजी से बढ़ता है. 

3 कोरोनरी माइक्रोवैस्कुलर डिसफंक्शन  

महिलाओं में अक्सर कोरोनरी माइक्रोवैस्कुलर डिसफंक्शन होता है, जिसमें दिल की छोटी नसें प्रभावित होती हैं. यह बीमारी आम एंजियोग्राफी में दिखाई नहीं देती, इसलिए इसके हल्के और अस्पष्ट लक्षण अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं. यह समस्या हर उम्र की महिलाओं में, खासकर कम उम्र की महिलाओं में, पुरुषों से ज्यादा पाई जाती है. इसमें दिल को पर्याप्त खून नहीं मिल पाता, जिससे सीने या ऊपरी शरीर में दर्द, सांस फूलना या ज्यादा थकान महसूस हो सकती है. जब बड़ी नसों में ज्यादा ब्लॉकेज नहीं होता, तब भी दिल के लक्षण आने के दो बड़े कारण होते हैं,  माइक्रोवैस्कुलर बीमारी और कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म. 

4 दिल की बीमारी बनाम “सामान्य” उम्र बढ़ना

दिल की बीमारी की पहचान इसलिए मुश्किल हो जाती है क्योंकि इसके लक्षण रोज़मर्रा की परेशानियों और उम्र बढ़ने जैसे लगते हैं, जैसे थकान, घबराहट, नींद न आना. इन्हें अक्सर तनाव, हार्मोनल बदलाव या उम्र का असर मान लिया जाता है, जबकि कभी-कभी ये दिल की बीमारी के संकेत भी हो सकते हैं. उदाहरण के तौर पर परेशानी एसिडिटी या गैस लगती है, वह असल में एंजाइना (दिल से जुड़ा दर्द) भी हो सकती है. इसलिए अपने शरीर की बात ध्यान से सुनना और यह देखना जरूरी है कि लक्षण लगातार बने रहें या बढ़ते जाएं. 

5 इन जरूरी जांचों पर दें ध्यान 

दिल की सेहत के लिए पहले से सतर्क रहना बहुत जरूरी है. समस्या होने से पहले ही अपने दिल से जुड़े जोखिमों पर नजर रखना शुरू करें.  इन जरूरी जांचों पर ध्यान दें जैसे ब्लड प्रेशर, फास्टिंग ब्लड शुगर, HbA1c, पूरा लिपिड प्रोफाइल (LDL, HDL, ट्राइग्लिसराइड), सूजन से जुड़े मार्कर, जैसे hs-CRP, आराम की स्थिति में हार्ट रेट. इस बीमारी से बचाव और जोखिम कम करने के लिए नियमित जांच बेहद जरूरी है, लेकिन कई महिलाएं जरूरी स्क्रीनिंग से बचती हैं. अक्सर महिलाएं परिवार की देखभाल में इतनी व्यस्त रहती हैं कि अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देती हैं. 

इन बातों पर दें ध्यान

दिल की सेहत के लिए रोज़ाना 7–8 घंटे सोएं और नींद की समस्या ठीक करें, क्योंकि मिडल एज में खराब नींद दिल की बीमारी का खतरा बढ़ाती है. खाना ऐसा खाएं जो फाइबर, प्रोटीन और एंटी-इंफ्लेमेटरी जैसे मेडिटेरेनियन डाइट, जिसमें ऑलिव ऑयल, नट्स, बीज, फैटी फिश, हरी सब्जियां, बेरीज और दाल-गेहूं शामिल हों. रोज़ाना वॉक, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो करें ताकि मांसपेशियां मजबूत रहें और मेटाबॉलिज्म सही रहे, साथ ही तनाव कम करने के लिए मेडिटेशन, प्राणायाम, थेरेपी या प्रकृति में समय बिताएं, क्योंकि लगातार तनाव ब्लड प्रेशर बढ़ाता, सूजन बढ़ाता और नींद बिगाड़ता है. 

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

