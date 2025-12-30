FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

यूपी- लखनऊ में नगर निगम का बड़ा अभियान, सड़कों पर निकलीं मेयर सुषमा, दुकानों के बाहर अतिक्रमण का जायजा लिया, सड़कों पर अवैध तरीके से खड़ी गाड़ियां हटाईं | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खालिदा जिया के निधन पर शोक जताया, X पर लिखा- खालिदा जिया ने भारत-बांग्लादेश संबंधों को बढ़ाया था, बांग्लादेश के लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
T20 World Cup 2026 के लिए इंग्लैंड टीम का हुआ ऐलान, आईपीएल में 13 करोड़ में बिकने वाले खिलाड़ी नहीं मिली जगह; देखें पूरा स्क्वाड

T20 World Cup 2026 के लिए इंग्लैंड टीम का हुआ ऐलान, आईपीएल में 13 करोड़ में बिकने वाले खिलाड़ी नहीं मिली जगह; देखें पूरा स्क्वाड

Winter Season Fruits: सर्दियों में सेहत के लिए वरदान हैं ये मौसम फल, इम्यूनिटी को बूस्ट कर बीमारियों को रखती हैं दूर 

सर्दियों में सेहत के लिए वरदान हैं ये मौसम फल, इम्यूनिटी को बूस्ट कर बीमारियों को रखती हैं दूर

Uttarakhand Bus Accident: उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 6 की मौत, कई लोग घायल

उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 6 की मौत, कई लोग घायल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया के वो 5 देश जहां हैं सबसे ज्यादा एयरपोर्ट, जानें इस लिस्ट में किस पायदान पर आता है भारत

दुनिया के वो 5 देश जहां हैं सबसे ज्यादा एयरपोर्ट, जानें इस लिस्ट में किस पायदान पर आता है भारत

राहुल गांधी के भांजे रेहान वाड्रा ने खींची टाइगर की 10 जबरदस्त तस्वीरें, आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे

राहुल गांधी के भांजे रेहान वाड्रा ने खींची टाइगर की 10 जबरदस्त तस्वीरें, आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे

Khaleda Zia Net Worth: कितनी संपत्ति छोड़ गईं बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया? जानें क्या था सोर्स ऑफ इनकम

Khaleda Zia Net Worth: कितनी संपत्ति छोड़ गईं बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया? जानें क्या था सोर्स ऑफ इनकम

Homeसेहत

सेहत

Winter Season Fruits: सर्दियों में सेहत के लिए वरदान हैं ये मौसम फल, इम्यूनिटी को बूस्ट कर बीमारियों को रखती हैं दूर 

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के अनुसार, सर्दी के मौसम में फल आसानी से पचते हैं और जीवन ऊर्जा से भरपूर होते हैं. प्रोसेस्ड नाश्ते या जंक फूड की जगह लोकल और मौसमी फलों का चुने.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Dec 30, 2025, 01:53 PM IST

Winter Season Fruits: सर्दियों में सेहत के लिए वरदान हैं ये मौसम फल, इम्यूनिटी को बूस्ट कर बीमारियों को रखती हैं दूर 
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

दिसंबर खत्म होने के साथ ही कड़ाके की ठंड शुरू हो गई. कोहरा से लेकर शीतलहर की वजह से लोगों का हाल बेहाल है. ऐसे में बीमारियों का डर भी बढ़ता जा रहा है. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक का खास ध्यान रखने की जरूरत है. इसकी एक वजह सर्दियों में इम्यूनिटी का कमजोर होना है. इससे बचने कुछ मौसमी फल रामबाण हैं, जो मुंह का स्वाद बढ़ाने के साथ ही आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर आपको बीमारियों से दूर रख सकती हैं. ये शरीर को अंदर गर्म रखने के साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं. इससे सेहत अच्छी बनी रहती है. 

डाइट में शामिल करें ताजे और मौसमी फल

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के अनुसार, सर्दी के मौसम में फल आसानी से पचते हैं और जीवन ऊर्जा से भरपूर होते हैं. प्रोसेस्ड नाश्ते या जंक फूड की जगह लोकल और मौसमी फलों का चुनाव करें, जो नेचुरल विटामिन, फाइबर और हाइड्रेशन देते हैं. आयुर्वेद के अनुसार, मौसमी फल सेहत के लिए वरदान हैं, क्योंकि ये प्रकृति के साथ तालमेल में बढ़ाते हैं.

इम्यूनिटी को करते हैं बूस्ट

मौसम के अनुसार, फल खाने से शरीर के दोष (वात, पित्त, कफ) संतुलित रहते हैं. ये फल पके हुए और ताजे होने से पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, आसानी से पचते हैं और शरीर को मौसम की जरूरतों के अनुसार पोषण देते हैं. जैसे सर्दियों में ठंड और सूखे मौसम से बचाव के लिए विटामिन सी युक्त फल इम्यूनिटी बढ़ाते हैं. संक्रमण से लड़ते हैं और शरीर को गर्म रखते हैं. दूसरे सीजन के फलों में कीटनाशक ज्यादा होते हैं और पोषण कम, जबकि मौसमी फल प्राकृतिक रूप से मीठे, रसीले और औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं.

मौसमी फलों के सेवन पाचन रहता है दुरुस्त

मौसमी फलों के नियमित सेवन से पाचन अच्छा रहता है, स्किन चमकदार बनती है, वजन नियंत्रित रहता और ऊर्जा बनी रहती है. सर्दियों के प्रमुख मौसमी फलों में संतरा किन्नू हैं, जो विटामिन सी का खजाना है. यह सर्दी-जुकाम से बचाव और इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं. अमरूद फाइबर और विटामिन सी से भरपूर होता है, जो पाचन सुधारता है और ब्लड शुगर कंट्रोल करता है. आंवले को आयुर्वेद में सुपरफूड भी कहा जाता है, जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, बाल-सौंदर्य और डिटॉक्स के लिए बेहतरीन हैं.

अनार, कीवी से लेकर गाजर टमाटर के फायदे

वहीं, अनार ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है. यह हार्ट को अच्छा रखता है. कम कैलोरी, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर स्ट्रॉबेरी त्वचा और इम्यूनिटी के लिए फायदेमंद होती है. इसके अलावा अंगूर, सेब, नाशपाती और कीवी, गाजर और टमाटर भी शरीर के लिए फायदेमंद होता है. ये हाइड्रेशन, फाइबर और मिनरल्स प्रदान करते हैं, ठंड में ऊर्जा बनाए रखते हैं.आयुर्वेद सलाह देता है कि इन फलों को ताजा खाएं. जूस बनाकर या सलाद में मिलाकर सुबह या दोपहर में खाएं. रात में फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रोसेस्ड जूस से बचें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया के वो 5 देश जहां हैं सबसे ज्यादा एयरपोर्ट, जानें इस लिस्ट में किस पायदान पर आता है भारत
दुनिया के वो 5 देश जहां हैं सबसे ज्यादा एयरपोर्ट, जानें इस लिस्ट में किस पायदान पर आता है भारत
राहुल गांधी के भांजे रेहान वाड्रा ने खींची टाइगर की 10 जबरदस्त तस्वीरें, आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे
राहुल गांधी के भांजे रेहान वाड्रा ने खींची टाइगर की 10 जबरदस्त तस्वीरें, आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे
Khaleda Zia Net Worth: कितनी संपत्ति छोड़ गईं बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया? जानें क्या था सोर्स ऑफ इनकम
Khaleda Zia Net Worth: कितनी संपत्ति छोड़ गईं बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया? जानें क्या था सोर्स ऑफ इनकम
Numerology: प्रियंका गांधी के बेटे रेहान की तरह इन तारीखों में जन्मे लोग होते हैं क्रिएटिव व धैर्यवान, लीक से हटकर बनाते हैं अपनी पहचान
प्रियंका गांधी के बेटे रेहान की तरह इन तारीखों में जन्मे लोग होते हैं क्रिएटिव व धैर्यवान, लीक से हटकर बनाते हैं अपनी पहचान
कितनी पढ़ी-लिखी हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू Aviva Baig? जानें उनका एजुकेशन और करियर प्रोफाइल
कितनी पढ़ी-लिखी हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू Aviva Baig? जानें उनका एजुकेशन और करियर प्रोफाइल
MORE
Advertisement
धर्म
2026 में इन 6 राशियों का शुरू होगा गोल्ड टाइम, जॉब ऑफर-प्रमोशन से लेकर जेब में होगा पैसा ही पैसा 
2026 में इन 6 राशियों का शुरू होगा गोल्ड टाइम, जॉब ऑफर-प्रमोशन से लेकर जेब में होगा पैसा ही पैसा
सबसे महत्वपूर्ण तिथि एकादशी पर जन्मे बच्चों में होते हैं ये खास गुण, श्रीहरि और मां लक्ष्मी की कृपा के साथ लेते हैं जन्म
सबसे महत्वपूर्ण तिथि एकादशी पर जन्मे बच्चों में होते हैं ये खास गुण, श्रीहरि और मां लक्ष्मी की कृपा के साथ लेते हैं जन्म
Numerology: इन 3 तारीखों पर जन्मे लड़के पत्नी के लिए परिवार से भी बगावत कर जाते हैं, इनके लिए वाइफ का डिसीजन होता है सर्वोपरी
इन 3 तारीखों पर जन्मे लड़के पत्नी के लिए परिवार से भी बगावत कर जाते हैं, इनके लिए वाइफ का डिसीजन होता है सर्वोपरी
Aaj ka Rashifal: मेष से मीन तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? किसी को लाभ योग तो किसी को बरतनी होगी सावधानी  
मेष से मीन तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? किसी को लाभ योग तो किसी को बरतनी होगी सावधानी
दुनिया का सबसे कीमती हीरा श्रापित क्यों माना गया है? अंग्रेजों ने कोहिनूर को किसी पुरुष उत्तराधिकारी को क्यों नहीं पहनने दिया?  
दुनिया का सबसे कीमती हीरा श्रापित क्यों माना गया है? अंग्रेजों ने कोहिनूर को किसी पुरुष उत्तराधिकारी को क्यों नहीं पहनने दिया?
MORE
Advertisement