Winter Season Fruits: सर्दियों में सेहत के लिए वरदान हैं ये मौसम फल, इम्यूनिटी को बूस्ट कर बीमारियों को रखती हैं दूर 

दिसंबर खत्म होने के साथ ही कड़ाके की ठंड शुरू हो गई. कोहरा से लेकर शीतलहर की वजह से लोगों का हाल बेहाल है. ऐसे में बीमारियों का डर भी बढ़ता जा रहा है. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक का खास ध्यान रखने की जरूरत है. इसकी एक वजह सर्दियों में इम्यूनिटी का कमजोर होना है. इससे बचने कुछ मौसमी फल रामबाण हैं, जो मुंह का स्वाद बढ़ाने के साथ ही आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर आपको बीमारियों से दूर रख सकती हैं. ये शरीर को अंदर गर्म रखने के साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं. इससे सेहत अच्छी बनी रहती है.

डाइट में शामिल करें ताजे और मौसमी फल

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के अनुसार, सर्दी के मौसम में फल आसानी से पचते हैं और जीवन ऊर्जा से भरपूर होते हैं. प्रोसेस्ड नाश्ते या जंक फूड की जगह लोकल और मौसमी फलों का चुनाव करें, जो नेचुरल विटामिन, फाइबर और हाइड्रेशन देते हैं. आयुर्वेद के अनुसार, मौसमी फल सेहत के लिए वरदान हैं, क्योंकि ये प्रकृति के साथ तालमेल में बढ़ाते हैं.

इम्यूनिटी को करते हैं बूस्ट

मौसम के अनुसार, फल खाने से शरीर के दोष (वात, पित्त, कफ) संतुलित रहते हैं. ये फल पके हुए और ताजे होने से पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, आसानी से पचते हैं और शरीर को मौसम की जरूरतों के अनुसार पोषण देते हैं. जैसे सर्दियों में ठंड और सूखे मौसम से बचाव के लिए विटामिन सी युक्त फल इम्यूनिटी बढ़ाते हैं. संक्रमण से लड़ते हैं और शरीर को गर्म रखते हैं. दूसरे सीजन के फलों में कीटनाशक ज्यादा होते हैं और पोषण कम, जबकि मौसमी फल प्राकृतिक रूप से मीठे, रसीले और औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं.

मौसमी फलों के सेवन पाचन रहता है दुरुस्त

मौसमी फलों के नियमित सेवन से पाचन अच्छा रहता है, स्किन चमकदार बनती है, वजन नियंत्रित रहता और ऊर्जा बनी रहती है. सर्दियों के प्रमुख मौसमी फलों में संतरा किन्नू हैं, जो विटामिन सी का खजाना है. यह सर्दी-जुकाम से बचाव और इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं. अमरूद फाइबर और विटामिन सी से भरपूर होता है, जो पाचन सुधारता है और ब्लड शुगर कंट्रोल करता है. आंवले को आयुर्वेद में सुपरफूड भी कहा जाता है, जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, बाल-सौंदर्य और डिटॉक्स के लिए बेहतरीन हैं.

अनार, कीवी से लेकर गाजर टमाटर के फायदे

वहीं, अनार ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है. यह हार्ट को अच्छा रखता है. कम कैलोरी, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर स्ट्रॉबेरी त्वचा और इम्यूनिटी के लिए फायदेमंद होती है. इसके अलावा अंगूर, सेब, नाशपाती और कीवी, गाजर और टमाटर भी शरीर के लिए फायदेमंद होता है. ये हाइड्रेशन, फाइबर और मिनरल्स प्रदान करते हैं, ठंड में ऊर्जा बनाए रखते हैं.आयुर्वेद सलाह देता है कि इन फलों को ताजा खाएं. जूस बनाकर या सलाद में मिलाकर सुबह या दोपहर में खाएं. रात में फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रोसेस्ड जूस से बचें.

