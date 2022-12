Diet Chart For Diabetes: सर्दी में डायबिटीज के मरीज जरूर खाएं ये 8 चीजें, ब्लड शुगर लेवल होने लगेगा डाउन

सर्दी में डायबिटीज के मरीज जरूर खाएं ये 8 चीजें

डीएनए हिंदी: Diabetes Diet For Winter: अक्सर सर्दियों के मौसम में डायबिटीज की समस्या बढ़ जाती है. ऐसे में इस मौसम में डायबिटीज के मरीजों को अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए. दरअसल इस मौसम में बदलाव के चलते ब्लड शुगर (Blood Sugar) में काफी बदलाव देखा जाता है (Diabetes Cure). अगर आपको भी इस मौसम में यही समस्या होती है, तो आप अपने डाइट में थोड़ा बहुत बदलाव कर ब्लड शुगर को मैनेज रख सकते हैं (Blood Sugar Control Tips). इस मौसम में कई ऐसे मौसमी फूड आते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद साबित होते हैं. अगर आप भी इस मौसम में अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो अपने डाइट में इन चीजों को जरूर शामिल करें.

ब्लड शुगर को मैनेज करने में मददगार हैं ये फूड (These Foods Are Helpful In Managing Blood Sugar)

मेथी (Fenugreek)

मेथी स्वाद और स्वास्थ्य दोनों के लिए अच्छा माना जाता है. इसमें विशेष प्रकार का अमीनो एसिड पाया जाता है जो की एक एंटी-डायबिटिक तत्व के रूप में काम करता है. यह इंसुलिन स्राव को बढ़ाता है जिससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है.

यह भी पढ़ें- सर्दियों में जमकर खाएं ये मीठा लड्डू, नहीं बढ़ेगा ब्लड शुगर, बनाने की रेसिपी यहां देखें

दालचीनी (Cinnamon)

दालचीनी भी ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करता है. इसमें तमाम ऐसे एंटीऑक्सिडेंट गुण पाए जाते हैं, जो शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है. इसके अलावा दालचीनी ग्लूकोज और ट्राइग्लिसराइड्स दोनों के स्तर को भी सामान्य रखता है. जिससे डायबिटीज और अन्य बीमारियों के होने का खतरा कम हो जाता है.

बाजरा (Pearl Millet)

बाजरा फाइबर से भरपूर होता है और अन्य अनाज की तुलना में ग्लाइसेमिक इंडेक्स में कम होता है. इससे ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित रहता है. ऐसे में अगर आपको बाजरा पसंद है तो आप इससे बने खाद्य पदार्थ को अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें- मेथी के पास डायबिटीज से यौन समस्या तक हर किसी बीमारी का इलाज है, कैसे खाएं

पालक (Palak)

पालक आयरन, विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम का एक बड़ा स्रोत माना जाता है. इसमें कार्ब कम होता है जो डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहतर विकल्प साबित होता है. पालक में मौजूद पोटैशियम हृदय रोगों से संबंधित जोखिमों को कम करने में मदद करता है.

संतरा और नींबू ( Orange And Lemon)

संतरा और नींबू न केवल ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करता है, बल्कि ये सुपरफूड्स रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम भी करते हैं. ऐसे में आप इन्हें अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं.

चुकंदर (Beetroot)

टाइप 2 डायबिटीज वाले मरीजों के लिए चुकंदर का सेवन बेहद फायदेमंद साबित होता है. इसमें फाइबर और अन्य आवश्यक खनिजों जैसे पोटेशियम, लोहा, मैंगनीज और फाइटोकेमिकल्स भरपूर मात्रा में पाया जाता है. जो कि ब्लड शुगर को कम करने और शरीर में इंसुलिन के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है.

यह भी पढ़ें- डायबिटीज में खाएं कौन से चावल, सफेद, ब्राउन या काले, जानिए

आंवला (Amla)

आंवला क्रोमियम से भरपूर होता है जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है. इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सिडेंट और इम्यूनिटी बढ़ाने वाले गुण पाए जाते हैं. इसलिए यह डायबिटीज के मरीजों के लिए लाभदायक होता है. ऐसे में आप मुरब्बा, अचार, कैंडी, चटनी या जूस के रूप में आंवला खा सकते हैं.

गाजर (Carrot)

गाजर डायबिटीज के मरीजों के लिए अत्यंत लाभकारी है. इसमें एक विशेष प्रकार का फाइबर पाया जाता है जो खून में शुगर के प्रवाह को नियंत्रित करता रहता है. साथ ही यह पाचन क्रिया को धीमा कर ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने से रोकता है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर