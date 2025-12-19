Winter Diet: सर्दियों की डाइट में शामिल कर लें फूड्स, कड़कड़ाती ठंड में भी अंदर से गर्म रहेगा शरीर, इम्यूनिटी भी होगी बूस्ट

एक्सपर्ट्स के अनुसार, सर्दियों में कई ऐसे प्राकृतिक आहार मिलते हैं, जो सर्दी के मौसम में आपकी बॉडी को अंदर से गर्म रख सकते हैं. इनका सेवन अपनाकर आप खुद को स्वस्थ और ऊर्जावान रख सकते हैं.

सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है. यह मौसम खानपान के लिए जितना अच्छा होता है. बच्चों और बुजुर्गों के लिए ठिठुरन भरी सर्दी उतनी ही मुश्किल होती है. क्योंकि इसमें कई सारी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. ऐसी स्थिति से बचने के लिए सर्दियां शुरू होते ही अपनी डाइट बदल लें. एक्सपर्ट्स की मानें तो सर्दियों की डाइट में ऐसे फूड्स को शामिल करें, जो आपके शरीर को अंदर गर्म रखने के साथ ही इम्यूनिटी को बूस्ट कर रखेंगी. आइए जानते हैं कौन से हैं, वो फूड्स, जिन्हें डाइट में शामिल करने से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी. साथ ही शरीर में अंदर से गर्म होने के वजह से सर्दी लगने का खतरा भी कम हो जाएगा.

अदरक का सेवन

एक्सपर्ट्स के अनुसार, सर्दियों में कई ऐसे प्राकृतिक आहार मिलते हैं, जो सर्दी के मौसम में आपकी बॉडी को अंदर से गर्म रख सकते हैं. इनका सेवन अपनाकर आप खुद को स्वस्थ और ऊर्जावान रख सकते हैं. इनमें सबसे पहली चीज छोटी सी दिखने वाली अदरक है, जो न सिर्फ शरीर को अंदर से गर्म रखती है बल्कि दवा का भी काम करती है. इसे इम्यूनिटी बूस्ट भी कहा जाता है.अदरक को चाय से लेकर सब्जियों में इस्तेमाल करके या काढ़े के रूप में भी ले सकते हैं. सर्दियों में अदरक का सेवन सर्दी और जुकाम के संक्रमण और समस्याओं से बचा सकता है.

गुड़ का भी सेवन है फायदेमंद

गुड़ को भी सर्दियों का सबसे अच्छा नेचुरल एनर्जी सोर्स माना गया है. यह शरीर को तुरंत एनर्जी देता है. इसके साथ ही शरीर को ठंड से लड़ने की क्षमता देता है. मीठे के रूप में चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह पाचन तंत्र को भी दुरुस्त करता है.

सूखे मेवे

सूखे मेवे सर्दियों के लिए प्रकृति का खास तोहफा हैं. बादाम, काजू, अंजीर, किशमिश और अखरोट जैसे सूखे मेवे शरीर को जरूरी गर्माहट देते हैं. इनमें मौजूद हेल्दी फैट और पोषक तत्व ठंड के असर को कम करते हैं. रोजाना मुट्ठी भर सूखे मेवे खाने से शरीर मजबूत रहता है और इम्युनिटी बढ़ती है.

घी का सेवन

घी का सेवन भी फायदेमंद होता है. घी शरीर को जरूरी पोषण प्रदान करता है और जोड़ों को सही रखता है, जिससे सर्दियों में होने वाली अकड़न और दर्द से राहत मिलती है. खाने में थोड़ा घी डालें या रोटी पर लगाकर खाएं. यह पाचन को भी बेहतर बनाता है. गुड़ और घी को भी मिलाकर खा सकते हैं, यह बेहद फायदेमंद होता है. तिल और अलसी के बीज सर्दियों में बहुत फायदेमंद होते हैं. इनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड और अन्य पोषक तत्व भरपूर होते हैं, जो शरीर को गर्म रखते हैं. तिल के लड्डू, तिल की चिक्की या अलसी को सलाद में मिलाकर खाया जा सकता है.

बाजरा से लेकर रागी की रोटी

इसके अलावा, बाजरा और रागी जैसे मोटे अनाजों का सेवन सर्दियों में बेहद फायदेमंद होता है. ये अनाज शरीर को लंबे समय तक गर्माहट और एनर्जी देते हैं. बाजरे की रोटी, रागी की रोटी या खिचड़ी बनाकर खाएं. ये अनाज पौष्टिक होने के साथ-साथ पाचन के लिए भी अच्छे होते हैं.एक्सपर्ट्स के अनुसार ये आहार न सिर्फ शरीर को गर्म रखते हैं, बल्कि इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, जिससे मौसमी बीमारियों से बचाव आसान हो जाता है.

