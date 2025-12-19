FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

अवैध सट्टेबाजी मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के ठिकानों पर छापे | लैंड फॉर जॉब और आईसीआरसीटीसी घोटाले के केसों को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की राबड़ी देवी की याचिका खारिज | गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का बयान- पहले यूपी में माफिया का राज चलता था, सरकारें परिवार का खजाना भरती थीं, अब उस खजाने से विकास हो रहा है

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Winter Diet: सर्दियों की डाइट में शामिल कर लें फूड्स, कड़कड़ाती ठंड में भी अंदर से गर्म रहेगा शरीर, इम्यूनिटी भी होगी बूस्ट

सर्दियों की डाइट में शामिल कर लें फूड्स, कड़कड़ाती ठंड में भी अंदर से गर्म रहेगा शरीर, इम्यूनिटी भी होगी बूस्ट

Makoy Ka Saag: देसी सुपरफूड है मकोय का साग, ठंड में जोड़ों के दर्द से खून की कमी तक की समस्या से दिलाती है राहत

देसी सुपरफूड है मकोय का साग, ठंड में जोड़ों के दर्द से खून की कमी तक की समस्या से दिलाती है राहत

Aravalli Hills: अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्यों मचा है बवाल? यहां जानिए इसका इतिहास, अहमियत और सरकार की दलील

अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्यों मचा है बवाल? यहां जानिए इसका इतिहास, अहमियत और सरकार की दलील

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
स्वास्थ्य के साथ ही कुंडली और ग्रहों को भी प्रभावित करते हैं बर्तन, जानें चांदी से लेकर कांसे के बर्तन में खाने के फायदे

स्वास्थ्य के साथ ही कुंडली और ग्रहों को भी प्रभावित करते हैं बर्तन, जानें चांदी से लेकर कांसे के बर्तन में खाने के फायदे

10,000 से कम में खरीदें ये धांसू 5G स्मार्टफोन, इस क्रिसमस, न्यू ईयर अपनों को दें खुशियों वाला तोहफा

10,000 से कम में खरीदें ये धांसू 5G स्मार्टफोन, इस क्रिसमस, न्यू ईयर अपनों को दें खुशियों वाला तोहफा

ब्रह्मांड में दो 'मरे हुए' तारों की टक्कर से हुआ सबसे बड़ा धमाका, सोना और यूरेनियम का खुला भंडार!

ब्रह्मांड में दो 'मरे हुए' तारों की टक्कर से हुआ सबसे बड़ा धमाका, सोना और यूरेनियम का खुला भंडार!

Homeसेहत

सेहत

Winter Diet: सर्दियों की डाइट में शामिल कर लें फूड्स, कड़कड़ाती ठंड में भी अंदर से गर्म रहेगा शरीर, इम्यूनिटी भी होगी बूस्ट

एक्सपर्ट्स के अनुसार, सर्दियों में कई ऐसे प्राकृतिक आहार मिलते हैं, जो सर्दी के मौसम में आपकी बॉडी को अंदर से गर्म रख सकते हैं. इनका सेवन अपनाकर आप खुद को स्वस्थ और ऊर्जावान रख सकते हैं.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Dec 19, 2025, 05:36 PM IST

Winter Diet: सर्दियों की डाइट में शामिल कर लें फूड्स, कड़कड़ाती ठंड में भी अंदर से गर्म रहेगा शरीर, इम्यूनिटी भी होगी बूस्ट
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है. यह मौसम खानपान के लिए जितना अच्छा होता है. बच्चों और बुजुर्गों के लिए ठिठुरन भरी सर्दी उतनी ही मुश्किल होती है. क्योंकि इसमें कई सारी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. ऐसी स्थिति से बचने के लिए सर्दियां शुरू होते ही अपनी डाइट बदल लें. एक्सपर्ट्स की मानें तो सर्दियों की डाइट में ऐसे फूड्स को शामिल करें, जो आपके शरीर को अंदर गर्म रखने के साथ ही इम्यूनिटी को बूस्ट कर रखेंगी. आइए जानते हैं कौन से हैं, वो फूड्स, जिन्हें डाइट में शामिल करने से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी. साथ ही शरीर में अंदर से गर्म होने के वजह से सर्दी लगने का खतरा भी कम हो जाएगा. 

अदरक का सेवन

एक्सपर्ट्स के अनुसार, सर्दियों में कई ऐसे प्राकृतिक आहार मिलते हैं, जो सर्दी के मौसम में आपकी बॉडी को अंदर से गर्म रख सकते हैं. इनका सेवन अपनाकर आप खुद को स्वस्थ और ऊर्जावान रख सकते हैं. इनमें सबसे पहली चीज छोटी सी दिखने वाली अदरक है, जो न सिर्फ शरीर को अंदर से गर्म रखती है बल्कि दवा का भी काम करती है. इसे इम्यूनिटी बूस्ट भी कहा जाता है.अदरक को चाय से लेकर सब्जियों में इस्तेमाल करके या काढ़े के रूप में भी ले सकते हैं. सर्दियों में अदरक का सेवन सर्दी और जुकाम के संक्रमण और समस्याओं से बचा सकता है. 

गुड़ का भी सेवन है फायदेमंद

गुड़ को भी सर्दियों का सबसे अच्छा नेचुरल एनर्जी सोर्स माना गया है. यह शरीर को तुरंत एनर्जी देता है. इसके साथ ही शरीर को ठंड से लड़ने की क्षमता देता है. मीठे के रूप में चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह पाचन तंत्र को भी दुरुस्त करता है. 

सूखे मेवे 

सूखे मेवे सर्दियों के लिए प्रकृति का खास तोहफा हैं. बादाम, काजू, अंजीर, किशमिश और अखरोट जैसे सूखे मेवे शरीर को जरूरी गर्माहट देते हैं. इनमें मौजूद हेल्दी फैट और पोषक तत्व ठंड के असर को कम करते हैं. रोजाना मुट्ठी भर सूखे मेवे खाने से शरीर मजबूत रहता है और इम्युनिटी बढ़ती है.

घी का सेवन

घी का सेवन भी फायदेमंद होता है. घी शरीर को जरूरी पोषण प्रदान करता है और जोड़ों को सही रखता है, जिससे सर्दियों में होने वाली अकड़न और दर्द से राहत मिलती है. खाने में थोड़ा घी डालें या रोटी पर लगाकर खाएं. यह पाचन को भी बेहतर बनाता है. गुड़ और घी को भी मिलाकर खा सकते हैं, यह बेहद फायदेमंद होता है. तिल और अलसी के बीज सर्दियों में बहुत फायदेमंद होते हैं.  इनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड और अन्य पोषक तत्व भरपूर होते हैं, जो शरीर को गर्म रखते हैं. तिल के लड्डू, तिल की चिक्की या अलसी को सलाद में मिलाकर खाया जा सकता है.

बाजरा से लेकर रागी की रोटी 

इसके अलावा, बाजरा और रागी जैसे मोटे अनाजों का सेवन सर्दियों में बेहद फायदेमंद होता है. ये अनाज शरीर को लंबे समय तक गर्माहट और एनर्जी देते हैं. बाजरे की रोटी, रागी की रोटी या खिचड़ी बनाकर खाएं. ये अनाज पौष्टिक होने के साथ-साथ पाचन के लिए भी अच्छे होते हैं.एक्सपर्ट्स के अनुसार ये आहार न सिर्फ शरीर को गर्म रखते हैं, बल्कि इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, जिससे मौसमी बीमारियों से बचाव आसान हो जाता है.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

 

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
स्वास्थ्य के साथ ही कुंडली और ग्रहों को भी प्रभावित करते हैं बर्तन, जानें चांदी से लेकर कांसे के बर्तन में खाने के फायदे
स्वास्थ्य के साथ ही कुंडली और ग्रहों को भी प्रभावित करते हैं बर्तन, जानें चांदी से लेकर कांसे के बर्तन में खाने के फायदे
10,000 से कम में खरीदें ये धांसू 5G स्मार्टफोन, इस क्रिसमस, न्यू ईयर अपनों को दें खुशियों वाला तोहफा
10,000 से कम में खरीदें ये धांसू 5G स्मार्टफोन, इस क्रिसमस, न्यू ईयर अपनों को दें खुशियों वाला तोहफा
ब्रह्मांड में दो 'मरे हुए' तारों की टक्कर से हुआ सबसे बड़ा धमाका, सोना और यूरेनियम का खुला भंडार!
ब्रह्मांड में दो 'मरे हुए' तारों की टक्कर से हुआ सबसे बड़ा धमाका, सोना और यूरेनियम का खुला भंडार!
Astro Remedies: बेरोजगारी और प्रमोशन न मिलने से हैं परेशान है तो आजमा लें ये उपाय, जल्द होगी तरक्की
बेरोजगारी और प्रमोशन न मिलने से हैं परेशान है तो आजमा लें ये उपाय, जल्द होगी तरक्की
Business Minded: बिजनेस माइंडेड लोगों की पहचान होती हैं ये 5 आदतें, खूब बढ़ाते हैं अपना कारोबार 
Business Minded: बिजनेस माइंडेड लोगों की पहचान होती हैं ये 5 आदतें, खूब बढ़ाते हैं अपना कारोबार
MORE
Advertisement
धर्म
Paush Amavasya 2025: कल पौष अमावस्या पर इन 5 चीजों का करें दान, पितृदोष,पाप और कर्ज से मिलेगी मुक्ति
Paush Amavasya 2025: कल पौष अमावस्या पर इन 5 चीजों का करें दान, पितृदोष,पाप और कर्ज से मिलेगी मुक्ति
Mahabharata Story: महाभारत में क्यों दी जाती है कर्ण की दोस्ती की मिसाल, श्रीकृष्ण ने भी की उनकी मित्रता की प्रशंसा
महाभारत में क्यों दी जाती है कर्ण की दोस्ती की मिसाल, श्रीकृष्ण ने भी की उनकी मित्रता की प्रशंसा
Numerology: कॉन्फिडेंस और मेहनत का कॉम्बो होते हैं इस मूलांक के लोग, अक्षय खन्ना और बॉबी देओल की तरह 40 के बाद करते हैं कमबैक
कॉन्फिडेंस और मेहनत का कॉम्बो होते हैं इस मूलांक के लोग, अक्षय खन्ना और बॉबी देओल की तरह 40 के बाद करते हैं कमबैक
Rashifal 18 December 2025: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: चुनौतियों के बाद भी खूब पैसा कमाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा हैं इसकी मिसाल
Numerology: चुनौतियों के बाद भी खूब पैसा कमाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा हैं इसकी मिसाल
MORE
Advertisement