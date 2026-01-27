FacebookTwitterYoutubeInstagram
सेहत

घर में नंगे पैर चलना जोड़ों और नसों के लिए क्यों होता है खतरनाक, चप्पल पहनना जानिए क्यों है जरूरी

घर में आपको नंगे पैर घूमने की आदत है तो ये आदत आपको न केवल जोड़ों की समस्या दे सकती है बल्कि कई तरह के इंफेक्शन का खतरा भी बढ़ा देता है. चप्पल न पहनने के नुकसान किस तरह से सेहत को नुकसान पहुंचाता है, चलिए जानें.

ऋतु सिंह

Updated : Jan 27, 2026, 11:35 AM IST

घर में नंगे पैर चलना जोड़ों और नसों के लिए क्यों होता है खतरनाक, चप्पल पहनना जानिए क्यों है जरूरी

कई घरों में बाहर के जूते-चप्पल घर के अंदर लाना माना होता है और ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सही भी है लेकिन घर में नंगे पैर घूमना कहीं से भी सही नहीं है. बहुत से लोग घर में नंगे पैर चलना पसंद करते हैं लेकिन उनकी ये पसंदगी कभी भी भारी पड़ सकती है. विशेषज्ञों का कहना है कि घर के अंदर भी लंबे समय तक नंगे पैर चलना पैरों, जोड़ों और रीढ़ की हड्डी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है. यह आदत धीरे-धीरे कई गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है.

एक रिपोर्ट बताती है कि घर का फर्श चाहे कितना भी नीट एंड क्लीन क्यों न नजर आ रहा हो लेकिन उस पर जर्म्स होते हैं. साफ जमीन पर कई तरह के हानिकारक बैक्टीरिया, फंगस और रोगाणु पनपते रहते हैं.खासकर  बाथरूम और किचन के पास के एरिया में सबसे ज्यादा इन जर्म्स का खतरा होता है. तो चलिए जानें किन समस्याओं का सामना नंगे पैर अक्सर रहने वाले लोगों को होता है.

इंफेक्शन का खतरा

नमी और गंदगी के कारण पैरों में फंगल इंफेक्शन का खतरा भी ज्यादा होता है. नंगे पैर चलने से एथलीट फुट, खुजली, दाद, फटी एड़ियां और त्वचा में जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं. खास कर जिन लोगों की स्किन सेंसेटिव होती है उनके पैरों में पहले से ही कट, घाव या छाले होते हैं, उन्हें संक्रमण का खतरा अधिक होता है.

 तलवे में दर्द-सूजन जो बाद में एक रोग में बदल जाता है

विशेषज्ञों के अनुसार जो जो लोग अक्सर नंगे पैर काम करते हैं उनको तलवों में ही नहीं पैर में भी कई तरह की समस्याएं हो जाती हैं. तलवों के नीचे मौजूद वसा परत पर सबसे ज़्यादा दबाव पड़ता है. लगातार दबाव के कारण सूजन, दर्द और थकान बढ़ती है जो समय के साथ मेटाटार्सलजिया और प्लांटर फैशियाइटिस जैसी समस्याओं में बदल जाती है.

पैरों की नसों का सेंसेटिव होना

घर के अंदर नंगे पैर चलना डायबिटीज रोगियों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है. इस बीमारी के कारण पैरों की नसें कम संवेदनशील हो जाती हैं, जिससे छोटी-मोटी चोटें, छाले या कट समय पर पता नहीं चल पाते. यहां तक ​​कि फर्श पर पड़ी छोटी-छोटी चीजें भी गंभीर घाव या संक्रमण का कारण बन सकती हैं.  

एड़ी में दर्द, जोड़ों में अकड़न

नंगे पैर चलने से एड़ियों, टखनों, घुटनों और कमर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. खासकर टाइल या संगमरमर जैसी कठोर सतहों पर नंगे पैर चलने से एड़ी में दर्द, जोड़ों में अकड़न, एड़ी में सूजन और पीठ दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं. 

सर्दी-खांसी का खतरा

ठंडी सतह पर नंगे पैर चलने से शरीर का तापमान प्रभावित हो सकता है, जिससे सर्दी, खांसी और पैरों में ठंडक जैसी शिकायतें हो सकती हैं. बच्चों और बुजुर्गों में इसके प्रभाव अधिक तेजी से दिखाई देते हैं. ठंडी सतहों पर लंबे समय तक रहने से मांसपेशियों में ऐंठन और अकड़न भी हो सकती है.

