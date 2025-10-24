FacebookTwitterYoutubeInstagram
सुबह ब्रश करते समय जी मिचलाना या उल्टी का आना किडनी खराबी का भी है संकेत 

Piyush Pandey: 'अबकी बार मोदी सरकार' का नारा देने वाले पीयूष पांडे का निधन, एड गुरु पद्मश्री ने दिये थी ये टैग लाइन

Delhi Police की रेड में फिदायीन हमले की ट्रेनिंग ले रहे 2 आतंकी गिरफ्तार, ISIS से था कनेक्शन 

Bath Before Sleep: रात को सोने से पहले नहाने से कितने फायदे होते हैं?

सोनाक्षी सिन्हा ने दिखाई ससुराल की 14 तस्वीरें, फोटोज में देखें सास-ससुर का प्यार और फैमिली बॉन्डिंग

Cheapest Air Purifier: दमघोंटू, जहरीली हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल, घर ले आएं 5000 रुपये से सस्ते ये स्मार्ट एयर प्यूरीफायर

Tulsi Vivah 2025: अगले महीने 2 या 3 नवंबर कब है तुलसी विवाह, जानें इसकी तारीख से लेकर पूजा का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व

क्या बादलों में भरा जाता है पानी? जानिए कैसे कराई जाती है आर्टिफिशियल रेन...

साड़ी ड्रैपिंग कर गुजरात की इस महिला ने खड़ा किया दुनिया भर में अपना अम्पायर, जानें कैसे बनी ग्लोबल फैशन लीडर?

दिल्ली में 29 अक्टूबर को होगी आर्टिफिशियल बारिश, बुराड़ी में क्लाउड सीडिंग का परीक्षण सफल

सेहत

Bath Before Sleep: रात को सोने से पहले नहाने से कितने फायदे होते हैं?

भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हर कोई दिन भर कुछ न कुछ करने में लगा रहता है. जिससे तन और मन दोनों थक जाते हैं. अगर आप सुबह तरोताज़ा उठना चाहते हैं, तो आपको सोने से पहले नहाना ज़रूर चाहिए. इसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं.

ऋतु सिंह

Updated : Oct 24, 2025, 12:36 PM IST

Bath Before Sleep: रात को सोने से पहले नहाने से कितने फायदे होते हैं?

रात में क्यों जरूर नहाना चाहिए?

दिन भर की भागदौड़, काम और तनाव हमारी जीवनशैली का हिस्सा बन गए हैं. सुबह से शुरू होने वाली भागदौड़ रात तक चलती रहती है. ऑफिस का काम, कॉलेज, ट्रैफिक और प्रदूषण न सिर्फ़ हमारे शरीर को बल्कि दिमाग को भी थका देते हैं. इसलिए शरीर को भी ताज़गी की ज़रूरत होती है. रात में नहाना सिर्फ़ सफ़ाई के लिए ही नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है. आइए इसके पूरे फ़ायदों के बारे में विस्तार से जानते हैं.
 
शरीर का तापमान होगा बैलेंस
रात में नहाने से शरीर का तापमान संतुलित रहता है. दिन भर गर्मी, पसीने और प्रदूषण के कारण शरीर का तापमान बढ़ जाता है. रात को सोने से पहले ठंडे या गुनगुने पानी से नहाने से शरीर का तापमान कम होता है. इससे हमारे मस्तिष्क को "अब आराम करो" का संकेत मिलता है. इससे नींद आने में आसानी होती है. यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो अनिद्रा या तनाव से पीड़ित हैं. कुछ अध्ययनों के अनुसार, यह पता चला है कि सोने से पहले नहाने वालों की नींद की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होता है.
 
मानसिक शांति के लिए
पानी न केवल शरीर को शुद्ध करता है, बल्कि हमारे विचारों को भी हल्का करता है. दिन भर का तनाव, चिंता और अवसाद हमारे अंदर जमा हो सकता है. रात में नहाने से यह मानसिक बोझ कम होता है. यह मन को शांत करता है. पानी तंत्रिका तंत्र को शांत करता है. यह हृदय गति को संतुलित करता है. 

त्वचा के स्वास्थ्य के लिए..
दिन भर हमारी त्वचा पर धूल, पसीना और बैक्टीरिया जमा होते रहते हैं. अगर हम रात में न नहाएँ, तो ये रात भर त्वचा पर बने रहते हैं और त्वचा संबंधी समस्याओं का कारण बनते हैं. रात में नहाने से ये अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं. अगर हम साफ़-सुथरे होकर सोएँगे, तो हमारी नींद भी सुकून भरी होगी. सुबह उठने पर हम ताज़ी ऊर्जा से भरे होंगे. इसके अलावा, गर्म पानी से नहाने से मांसपेशियों को आराम मिलता है. नसों को आराम मिलता है. जो कर्मचारी दिन भर बैठे रहते हैं या जो बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम करते हैं, उनके लिए रात में नहाना शरीर के लिए एक अच्छा ताज़गी का काम करता है. 
 
बालों के स्वास्थ्य के लिए
कई लोग रात में थके होने के कारण बिना सोए ही मोबाइल फ़ोन देखते रहते हैं. लेकिन अगर आप ठंडे पानी से नहाएँ, तो आपको जल्दी नींद आ जाएगी. नतीजतन, मोबाइल फ़ोन देखने की आदत भी कम हो जाएगी. इसके अलावा, रात में नहाना बालों की सेहत के लिए भी अच्छा होता है. दिन भर प्रदूषण के कारण सिर पर जमा गंदगी और तेल साफ़ हो जाएगा. बालों की जड़ें मज़बूत होंगी. 

